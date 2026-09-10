Déclaration de perte : Catherine Benhamou revient sur les silences de la maternité

Le point de départ du texte remonte à 2021, lorsque l’autrice découvre dans 20 Minutes l’appel à témoins concernant une femme recherchée après avoir confié son bébé à un inconnu sur le quai d’un RER. De ce fait divers était né 5 secondes, publié en 2024 et adapté au théâtre. Quelques années plus tard, Catherine Benhamou revient sur l’empreinte laissée par cette histoire et en fait le cœur de Déclaration de perte.

Deux femmes réunies par un même silence

Après s’être rendue au commissariat, la mère qui a abandonné son bébé tente de mettre des mots sur son geste. Cette parole fait également écho à l’histoire familiale de l’autrice : sa mère, Marcelle, a elle-même perdu un enfant en bas âge, un drame dont est né un silence qui a profondément marqué Catherine Benhamou. Le texte fait ainsi se croiser deux trajectoires que tout semble opposer, mais que relient la perte, le mutisme et une expérience complexe de l’amour maternel.

Les éditions des femmes-Antoinette Fouque nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 17 septembre :

Comédienne de formation au Conservatoire de Paris, Catherine Benhamou a publié plusieurs textes aux éditions des femmes, dont ANA ou la jeune fille intelligente, Hors jeu, La mélodie sans les paroles et 5 secondes. Elle a également reçu en 2020 le Grand Prix de littérature dramatique Artcena pour Romance.

Par Lina Tinel-Sebie

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