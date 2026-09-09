Netflix remet en selle Lonesome Dove, le western-monument de Larry McMurtry

Le tandem Zoe Kazan et Jeb Stuart sort tout juste d'une autre entreprise littéraire pour la plateforme : l'adaptation d'À l'est d'Éden de John Steinbeck (Le Livre de Poche, trad. J.-C. Bonnardot), portée notamment par Florence Pugh, Christopher Abbott et Mike Faist, dont la diffusion doit commencer le 1er octobre.

Avec Lonesome Dove, le duo change de paysage, mais pas vraiment d'échelle : après la vallée de Salinas et les familles de Steinbeck, les voici chargés d'un autre grand récit américain, cette fois lancé sur les pistes du Texas et du Montana.

La société Teton Ridge Entertainment accompagne le projet, avec Thomas Tull, Jillian Share et Jen Gorton à la production exécutive. Jon Jashni, Diana Ossana — collaboratrice de longue date de Larry McMurtry — et Curtis McMurtry, pour la succession de l'écrivain, figurent également parmi les producteurs. Aucun casting, réalisateur ni calendrier de tournage ou de diffusion n'a encore été annoncé.

Un monument du roman américain

Le livre suit Augustus « Gus » McCrae et Woodrow Call, anciens Texas Rangers qui ont remisé leurs armes dans la petite localité texane qui donne son nom au roman. Vieillissants, mais peu disposés à laisser l'aventure derrière eux, ils se lancent dans une dernière entreprise : voler du bétail au Mexique, puis conduire le troupeau jusqu'au Montana afin d'y établir un ranch.

La transhumance fournit au récit son mouvement, mais Larry McMurtry fait du western autre chose qu'une succession de chevauchées et d'affrontements. Amitié, vieillissement, deuil, désir, violence et disparition progressive de la Frontière traversent une fresque où l'épopée est constamment rattrapée par la vulnérabilité de ceux qui la vivent. L'Ouest y apparaît moins comme un territoire à conquérir que comme un monde déjà en train de finir.

Publié aux États-Unis par Simon & Schuster en 1985, le roman reçoit l'année suivante le Prix Pulitzer de la fiction. Lors de la disparition de l'écrivain en 2021, ActuaLitté revenait notamment sur la manière dont ce Texan, né en 1936 à Archer City, avait consacré une large part de son œuvre aux mythes de l'Ouest américain tout en prenant soin de les écorner.

Lonesome Dove n'est d'ailleurs que le centre d'un ensemble plus vaste. En France, Gallmeister a publié le cycle autour des mêmes personnages : La Marche du mort (Gallmeister, trad. Laura Derajinski) et Lune comanche (Gallmeister, trad. Laura Derajinski) remontent à la jeunesse de Gus et Call, tandis que Les Rues de Laredo (Gallmeister, trad. Christophe Cuq) prolonge leur histoire après Lonesome Dove. La fresque dépasse les 3000 pages en français et déroule près d'un demi-siècle de conquête, de violence et d'effacement de la Frontière.

Teton Ridge avait acquis en 2025 les droits cinéma et télévision de Lonesome Dove et des romans suivants, les droits d'édition restant entre les mains de Simon & Schuster aux États-Unis. Netflix n'a toutefois annoncé, à ce stade, que l'adaptation du roman de 1985.

Un livre né d'un film qui ne s'est jamais fait

Avant de devenir un roman, Lonesome Dove était déjà destiné à l'écran. Au début des années 1970, Larry McMurtry travaille avec Peter Bogdanovich sur un projet de western pensé pour John Wayne, Henry Fonda et James Stewart. Wayne refuse finalement le rôle et le film ne se fait pas. Larry McMurtry revient plusieurs fois à cette matière avant d'en tirer le roman publié en 1985 - le détour par la littérature aura finalement donné au projet sa forme la plus durable.

Larry McMurtry n'a jamais été étranger au cinéma : plusieurs de ses romans ont été portés à l'écran, et il coécrira plus tard avec Diana Ossana le scénario de Brokeback Mountain, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario adapté en 2006.

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La nouvelle série Netflix devra composer avec une adaptation déjà solidement installée dans l'histoire de la télévision américaine. En 1989, CBS diffuse Lonesome Dove, mini-série en quatre parties réalisée par Simon Wincer et écrite par Bill Wittliff. Robert Duvall y incarne Gus McCrae, Tommy Lee Jones Woodrow Call ; Danny Glover, Diane Lane, Anjelica Huston et Chris Cooper figurent également au générique.

La production cumule alors 18 nominations aux Emmy Awards et en remporte six, dont celui de la réalisation pour Simon Wincer.

Le retour du roman sur les écrans intervient au moment où une autre adaptation est déjà en route en France. Richard Guérineau proposera Lonesome Dove, partie 1 (Le Lombard/Gallmeister), un album de 148 pages annoncé pour novembre 2026. Le projet s'inscrit dans la nouvelle collection commune au Lombard et à Gallmeister, consacrée à la transposition en bande dessinée de romans du catalogue de l'éditeur américaniste.

Par Hocine Bouhadjera

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