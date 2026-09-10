L’Enclos des esclaves : Najwa Bin Shatwan fait entendre une histoire méconnue de la Libye

À la fin du XIXe siècle, à Benghazi, Atiga mène une vie paisible auprès de son mari pharmacien et de leurs enfants. Mais son existence bascule lorsqu’Ali, un homme qui affirme être son cousin, vient lui révéler une vérité sur ses origines.

Atiga découvre qu’elle est la fille d’une esclave africaine et d’un maître blanc, et qu’elle a grandi avec sa tante Sabriya dans l’Enclos des esclaves, à la périphérie de la ville. Elle y a connu la peur, les travaux forcés, la misère et les conditions de vie difficiles imposées aux Africains noirs amenés de force en Libye.

Une histoire libyenne encore largement méconnue

À travers le parcours d’Atiga, Najwa Bin Shatwan remonte le fil de l’histoire et met en lumière l’esclavage intra-africain, un sujet encore largement méconnu et tabou. Le roman dessine ainsi le portrait d’une société libyenne à la croisée des siècles, tout en faisant résonner cette histoire avec des réalités contemporaines.

Les éditions Philippe Rey et Barzakh nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 8 octobre :

Née en Libye en 1970, Najwa Bin Shatwan est universitaire et écrivaine, aujourd’hui installée en Italie. L’Enclos des esclaves est d’abord paru en arabe en 2016 aux éditions Dar Essaqi, avant d’être publié en anglais aux États-Unis en 2020. En 2017, il a fait de son autrice la première écrivaine libyenne finaliste de l’International Prize for Arabic Fiction.

Par Lina Tinel-Sebie

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