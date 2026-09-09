Pour Microsoft, les IA génératives “ne se substituent pas aux livres protégés

Le vendredi 4 septembre dernier, au sein de la Cour de district pour le district sud de New York, à Manhattan, développeurs d'outils d'intelligence artificielle et titulaires de droits d'auteur se sont affrontés à coups d'arguments.

Le juge Sidney Stein a en effet la lourde tâche de trancher plusieurs litiges autour d'un usage jugé abusif d'ouvrages protégés par le copyright, afin d'« entrainer » de larges modèles de langage. Ces derniers doivent en effet « lire » et « assimiler » de gigantesques corpus de textes, pour affiner leur « compréhension » de ces données, mais aussi améliorer les textes générés en réponse aux demandes des utilisateurs.

Plusieurs procédures ont été réunies en une seule. L'une d'entre elles est portée par le New York Times qui, fin 2023, accusait Microsoft et OpenAI d'avoir exploité de nombreux articles, sans en avoir obtenu l'autorisation ni offert de compensation. Qui plus est, les sociétés auraient utilisé ces contenus protégés pour développer des produits faisant directement concurrence aux protections du quotidien américain.

D'autres ont été ouvertes par des auteurs : John Grisham, Jodi Picoult, Jonathan Franzen et George R.R. Martin, notamment, avec l'Authors Guild en renfort, dès le mois de septembre 2023, mais aussi Michael Chabon, Ta-Nehisi Coates ou encore Sarah Silverman, en 2023 également. Cette multiplication des procédures pouvait aboutir à des décisions de justice éparses, voire contradictoires selon les États, raison pour laquelle plusieurs d'entre elles ont été confiées à la cour new-yorkaise.

Les auteurs font peu ou prou les mêmes reproches que l'organe de presse à Microsoft et OpenAI : un entrainement de ChatGPT grâce à leurs ouvrages protégés par le droit d'auteur, sans qu'aucune licence n'ait été acquise ni autorisation obtenue.

Usage transformatif ou non ?

Dans leurs argumentaires développés le 4 septembre dernier, les deux parties s'appuient justement sur des décisions de justice récentes et divergentes. D'après le récit de l'agence Reuters, OpenAI a ainsi cité le juge américain William Alsup, qui, dans un verdict rendu en juin 2025, avait estimé que l’utilisation de livres protégés par le copyright pour entraîner les modèles relevait du fair use, en raison d'un usage transformatif.

Cette dernière notion s'appuie sur le fait que l'utilisation de l'œuvre ne porte pas atteinte à l'exploitation commerciale de celle-ci, mais aussi qu'elle aboutit sur une nouvelle création ou un intérêt public inédit. « Les plaintes des auteurs ne diffèrent en rien de celles que l’on entendrait s’ils se plaignaient qu’apprendre à des écoliers à bien écrire entraînerait une explosion d’œuvres concurrentes », affirmait en juin 2025 le juge Alsup dans sa décision, qui venait alors valider la revendication du fair use par Anthropic, entreprise qui développe l'outil d'IA Claude.

OpenAI ne s'est pas privée de citer cette décision favorable, assurant que l'entrainement des IA sur des textes protégés « restera sans l'usage le plus transformatif dont nous serons témoins au cours de nos existences ». « Le but de l'entrainement mis en œuvre par OpenAI était de produire des modèles statistiques généraux sur l'usage de la langue, utilisés ensuite pour créer des textes inédits, et non pour plagier des œuvres protégées », a poursuivi la défense de l'entreprise.

Côté Microsoft, même refrain : « Ni les larges modèles de langage ni leur utilisation dans des produits ne se substituent aux livres protégés par le copyright », assure-t-on. Avec, pour preuve, une vaste étude de conversations avec l'assistant IA Microsoft Pilot, qui n'ont pas fait ressortir de passages significatifs tirés des 212 livres au cœur du procès.

Dans le camp des auteurs et des journalistes, on cite plus volontiers le juge Vince Chhabria qui, pourtant, avait aussi avancé que l'usage d'ouvrages protégés pour l'entrainement des IA relevait d'un usage transformatif. Mais il ajoutait aussi que, dans la plupart des cas, cette pratique restait illégale en l'absence d'autorisation ou de compensation.

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« En entraînant des modèles d’IA générative avec des œuvres protégées par le droit d’auteur, les entreprises créent quelque chose qui, bien souvent, va considérablement saper le marché de ces œuvres, et donc largement réduire l’incitation pour les êtres humains à créer des choses de manière traditionnelle », développait-il.

À Manhattan, les avocats ont donc fait valoir, pour les auteurs de livres, une « dilution du marché », et, pour les journalistes, une concurrence directe aux publications originales et la création d'un marché annexe.

Autrement dit, le combat judiciaire s'est aussi déplacé sur un autre terrain : celui de la concurrence économique, et plus seulement celui de la propriété intellectuelle.

Photographie : Le logo de Microsoft (illustration, Thomas Hawk, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

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