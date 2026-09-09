Entre deux rives : ni robe, ni linceul, mais un deuil blanc

Cesse-t-on jamais d’être orphelin lorsque l’on devient adulte ? À Tanger, sur une terrasse où le thé tiédit face à l’horizon, la question semble hanter la lumière. Ville d’adoption, de départs et de retours, Tanger a accueilli des créateurs dont les œuvres font entendre, chacune à leur manière, les déplacements de la langue, de l’origine et de l’appartenance : Mohamed Choukri, Paul Bowles, Tahar Ben Jelloun.

Matisse aussi y a trouvé une lumière devenue peinture. Dans ces écritures comme dans ces toiles, le passage devient une façon de border le vide par la forme et le regard jeté depuis l’intérieur vise souvent la rive d’en face.

Dans la brume, Gibraltar se détache, masse rocheuse à la fois proche et irréelle. D’un côté, on contemple l’Europe comme un mystère ; de l’autre, depuis le Rocher, on scrute l’Afrique comme une énigme. Deux rives, deux imaginaires, séparés par une eau qui n’est jamais neutre.

À Tanger, la mer est davantage qu’une étendue d’eau : une matrice primordiale qui nourrit et sépare tout à la fois. Le blanc de l’écume y répond au blanc des façades, à celui des robes de fête et des linceuls.

Le deuil avant la perte

Dans cette blancheur équivoque peut se dessiner ce que j’appellerai ici un « deuil blanc », en résonance avec les travaux d’André Green sur la constellation de la mère morte : ni une union célébrée ni une mort déclarée. Ni robe, ni linceul : un entre-deux liquide où l’on demeure suspendu, hésitant à aborder son propre désir. Le blanc rassure, promet le calme et la neutralité, mais il peut aussi signaler une mise en veille feutrée. Regarder l’autre rive permet alors de ne pas trop éprouver le sol sous ses pieds.

La mer sépare, certes, mais elle protège aussi d’un contact trop abrupt. Dans l’expérience du détroit, l’exil ne commence pas nécessairement avec l’embarquement : il prend racine au bord de l’eau, lorsque l’autre rive demeure visible mais que le passage ne parvient plus à s’inscrire ni dans la langue ni dans le corps. Il arrive que l’on y porte une retenue, une dette invisible, ou la mémoire d’une séparation ancienne sans pouvoir toujours la nommer : une manière de demeurer orphelin à l’âge adulte, séparé d’une rive intérieure sans savoir comment y revenir. Le deuil blanc se loge dans cette hésitation : contempler le lointain pour ne pas avoir à trancher le lien premier.

Quand le corps continue sans nous

Dans l’élan vivant, le corps s’anime. Il est traversé par la pulsion, que Freud plaçait à la limite du somatique et du psychique, là où la chair s’ouvre à l’intensité du dehors. À l’inverse, le corps peut continuer à fonctionner sans être pleinement animé. Il parle, accomplit ses devoirs, conserve les apparences ; mais une part de son intensité paraît s’être retirée. Le corps ne proclame pas toujours la blessure ; il peut en garder la trace dans une tenue musculaire, une retenue presque digne, une manière d’habiter le monde sans jamais s’y abandonner tout à fait.

Ce franchissement paradoxal reste immobile : on demeure dans les mêmes liens, mais quelque chose de soi cesse d’y prendre part. Le blanc n’est plus une promesse, mais un paravent devant l’irruption du réel. Cette forme de deuil, telle qu’elle est entendue ici, semble anticiper la brûlure de la perte et en organiser la mise à distance, transformant la mer en paysage contemplatif et la brume en réconfort de circonstances.

De Woolf à Melancholia, habiter l’absence

Dans l’expérience de la cure, on peut parfois entendre ce mouvement : une défense par saturation où des occupations maîtrisées et des discours rationnels permettent de tenir sans avoir à sonder la faille. Tout se passe comme si le sujet devenait un automate élégant, fidèle aux gestes attendus tandis que la scène intérieure paraît désertée.

Cette suspension trouve dans la littérature une forme particulièrement sensible. Dans Les Vagues de Virginia Woolf, l’écriture épouse le flux et le reflux d’une conscience aux prises avec la matérialité du monde. Parmi les voix entrelacées, Rhoda donne à entendre une difficulté d’ancrage : elle dit n’avoir pas de visage quand les autres en possèdent un, n’avoir ni centre ni consistance, et peine à habiter la durée commune. Chez Woolf, la blessure ne s’énonce pas dans un cri ; elle se loge dans l’impossibilité d’accorder le corps, la langue et la présence. Rhoda contemple les silhouettes familières depuis une rive inaccessible, drapée dans une solitude qui n’est pas un refus du monde, mais la crainte de s’y dissoudre dès qu’elle y pose le pied.

Cette dérive trouve un écho visuel dans Melancholia de Lars von Trier : la mariée avance enveloppée d’une robe dont la blancheur minérale ne célèbre plus aucun avenir. Ce blanc pèse bien avant la collision des planètes, comme si le personnage s’était déjà retiré de la terre ferme. L’effacement s’opère sans fracas, par simple repli de la tension vitale.

Cette attitude éclaire l’hypothèse du deuil blanc : non pas une perte pleinement traversée, mais une halte protectrice en deçà de la perte élaborable. C’est l’instant où l’on ne rame plus entre deux terres, où l’on renonce à maintenir la tension vivante entre deux rives. Une paix s’installe, mais elle est celle des eaux dormantes, non celle du large.

Dans la cure analytique comme dans l’acte d’écrire, repérer ce mouvement ne consiste pas à forcer une renaissance artificielle. Il s’agit de réintroduire le sel, l’incertitude et le mouvement ; de rendre au blanc sa condition de surface vivante plutôt que de l’abandonner à la fixité minérale. Traverser exige d’accueillir le doute des profondeurs et les déchirures du langage.

Tacher ce tissu immaculé, c’est consentir à ce que le désir expose : aimer sans pouvoir se préserver de la perte.

Bibliographie

Ferenczi, S. (1934/1982). « Réflexions sur le traumatisme ». Dans Œuvres complètes, IV : 1927-1933. Paris : Payot.

Freud, S. (1915/2018). « Pulsions et destins des pulsions » (O. Mannoni, trad. ; G. Harrus-Révidi, préf.). Paris : Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot Classiques ».

Green, A. (1980/1983). « La mère morte ». Dans Narcissisme de vie, narcissisme de mort (pp. 222-253). Paris : Les Éditions de Minuit.

von Trier, L. (Réal.). (2011). Melancholia [Film]. Zentropa.

Woolf, V. (1931/1937). Les Vagues (M. Yourcenar, trad. et préf.). Paris : Stock.

Crédits photo : TyliJura CC 0

Par Salim Rzin

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