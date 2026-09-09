Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Il avait 15 ans lorsqu’il commence, en mai 1967, à coucher ses observations sur le papier. Raja Shehadeh n’a depuis pratiquement jamais cessé : le Digital Archive of the Middle East (DAME) présente cette pratique comme un journal tenu quotidiennement depuis lors. À l’arrivée, la mesure donne un peu le vertige : l’Université d’Édimbourg évoque plus de cinq millions de mots, répartis sur des dizaines de milliers de pages et rédigés pour l’essentiel en anglais.

Ces carnets forment le cœur d’un ensemble beaucoup plus vaste. On y trouve également des pièces personnelles, juridiques et diplomatiques, des copies originales d’ordres militaires émis après l’occupation israélienne de la Cisjordanie en 1967, ainsi que les papiers d’Aziz Shehadeh (1912-1985), père de l’écrivain et avocat international. Ceux-ci s’étendent des années 1930 aux années 1980. Réunis, les deux ensembles documentent presque un siècle de vie politique, juridique et intellectuelle palestinienne.

Un journal, plusieurs vies

Le matériau n’a rien d’un simple dépôt de souvenirs privés. Selon l’Université d’Exeter, les journaux contiennent notamment des récits de rencontres avec Yasser Arafat, le roi Hussein de Jordanie ou Jimmy Carter. Ils conservent aussi les traces du rôle de Raja Shehadeh comme conseiller juridique de la délégation palestinienne engagée dans les négociations qui suivirent la conférence de Madrid de 1991, ainsi que ses notes sur l’incursion militaire israélienne à Ramallah en 2002.

Une partie de cette matière a déjà trouvé le chemin du livre. When the Bulbul Stopped Singing, publié en 2003 par Profile Books, est tiré de son journal pendant le siège de Ramallah en 2002. Andrew Franklin, fondateur de la maison britannique et éditeur de Shehadeh depuis plus de vingt-cinq ans, rappelait à Publishing Perspectives que l’ouvrage avait ensuite été adapté pour la scène par le dramaturge écossais David Greig.

Mais avant les chercheurs, il a fallu penser à la sauvegarde. Pendant des années, les papiers étaient entreposés dans une propriété de Ramallah. L’Université d’Exeter explique que, dans le contexte des destructions de bibliothèques, musées et autres institutions culturelles lors des opérations militaires israéliennes à Gaza, ainsi que de l’extension des violences en Cisjordanie, Shehadeh a souhaité prévenir le risque de disparition de la collection.

Cartons, scans et frontières

L’opération aura duré deux ans. Sous la coordination de l’écrivain et journaliste Matthew Teller, les universités d’Édimbourg et d’Exeter ont travaillé avec l’Educational Bookshop de Jérusalem. Sur place, Mahmoud Muna, copropriétaire de la librairie, le photographe Yazeed Abu Khdeir et d’autres membres de l’équipe ont déplacé les pièces vers des lieux sécurisés, avant de photographier, numériser et sauvegarder des dizaines de milliers de feuillets.

L'acheminement s'est évidemment déroulé par étapes : après les premiers milliers de scans, les originaux étaient conditionnés puis expédiés par coursier vers Édimbourg. Une fois un colis arrivé, le suivant pouvait partir. Méthode peu spectaculaire, certes, mais prudence bien ordonnée commence par un carton arrivé à destination. L’intégralité des archives papier a finalement rejoint le Royaume-Uni, où elle est désormais prise en charge par le Centre for Research Collections de l’Université d’Édimbourg.

Mahmoud Muna n’est d’ailleurs pas inconnu des lecteurs d’ActuaLitté : en février 2025, le copropriétaire de l’Educational Bookshop et son neveu avaient été arrêtés après une perquisition de la police israélienne dans leur librairie de Jérusalem-Est, avant d’être relâchés. ActuaLitté avait alors suivi l’affaire.

Les cartons ont changé de pays, pas les droits

Le transfert ne signifie pas que plus de cinq millions de mots soient soudain disponibles en ligne. Environ 4000 pages seulement sont actuellement proposées au public sur le DAME. Le catalogage complet se poursuit, tandis que l’équipe recherche des financements supplémentaires afin de traiter l’ensemble et d’en élargir progressivement l’accès.

Autre précision, et elle compte : les cartons ont changé de pays, pas les droits. L’Université d’Édimbourg indique qu’aux termes de la donation, Raja Shehadeh et ses héritiers ont conservé l’intégralité du copyright et le contrôle des droits de propriété intellectuelle. Le site officiel du projet précise également que les droits moraux restent entre leurs mains.

La publication des éléments privés demeure, elle aussi, encadrée : Shehadeh a expliqué avoir tenu à pouvoir les approuver avant diffusion. Pour le reste, l’objectif affiché est bien celui de l’accès. Le fonds physique doit être ouvert gratuitement aux chercheurs, universitaires et membres du public conformément à la politique de l’établissement, tandis qu’une sélection numérisée est déjà consultable depuis Exeter.

Le site consacré au projet présente enfin cet ensemble comme faisant partie du « patrimoine culturel inaliénable de la Palestine ». Mahmoud Muna formule, de son côté, un souhait très concret : que de futures opérations de préservation puissent être conduites localement, afin que ce patrimoine devienne accessible « là où il appartient naturellement : en Palestine même ».

La première phase du projet couvre la période 2024-2026. Des propositions existent pour deux étapes supplémentaires, prévues entre 2027 et 2030, consacrées notamment à la poursuite du catalogage et de la publication. À ce stade, les quelque 4000 pages mises en ligne sur le DAME constituent la première ouverture publique de cet ensemble.

Crédits photo : The Raja Shehadeh Archive

Par Nicolas Gary

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