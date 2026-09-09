Plus de cinq millions de mots d'un prestigieux auteur Palestinien à l’abri à Édimbourg

Le 3 septembre, l’Université d’Édimbourg a célébré l’arrivée des archives de Raja Shehadeh : des dizaines de milliers de pages, plus de cinq millions de mots et les papiers de son père, Aziz. Conservé en Écosse et numérisé avec Exeter, l’ensemble couvre presque un siècle d’histoire palestinienne. Deux ans de travail auront été nécessaires pour le mettre à l’abri.
Le 09/09/2026 à 12:52 par Nicolas Gary
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09/09/2026 à 12:52
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Il avait 15 ans lorsqu’il commence, en mai 1967, à coucher ses observations sur le papier. Raja Shehadeh n’a depuis pratiquement jamais cessé : le Digital Archive of the Middle East (DAME) présente cette pratique comme un journal tenu quotidiennement depuis lors. À l’arrivée, la mesure donne un peu le vertige : l’Université d’Édimbourg évoque plus de cinq millions de mots, répartis sur des dizaines de milliers de pages et rédigés pour l’essentiel en anglais.
Ces carnets forment le cœur d’un ensemble beaucoup plus vaste. On y trouve également des pièces personnelles, juridiques et diplomatiques, des copies originales d’ordres militaires émis après l’occupation israélienne de la Cisjordanie en 1967, ainsi que les papiers d’Aziz Shehadeh (1912-1985), père de l’écrivain et avocat international. Ceux-ci s’étendent des années 1930 aux années 1980. Réunis, les deux ensembles documentent presque un siècle de vie politique, juridique et intellectuelle palestinienne.
Le matériau n’a rien d’un simple dépôt de souvenirs privés. Selon l’Université d’Exeter, les journaux contiennent notamment des récits de rencontres avec Yasser Arafat, le roi Hussein de Jordanie ou Jimmy Carter. Ils conservent aussi les traces du rôle de Raja Shehadeh comme conseiller juridique de la délégation palestinienne engagée dans les négociations qui suivirent la conférence de Madrid de 1991, ainsi que ses notes sur l’incursion militaire israélienne à Ramallah en 2002.
Une partie de cette matière a déjà trouvé le chemin du livre. When the Bulbul Stopped Singing, publié en 2003 par Profile Books, est tiré de son journal pendant le siège de Ramallah en 2002. Andrew Franklin, fondateur de la maison britannique et éditeur de Shehadeh depuis plus de vingt-cinq ans, rappelait à Publishing Perspectives que l’ouvrage avait ensuite été adapté pour la scène par le dramaturge écossais David Greig.
Mais avant les chercheurs, il a fallu penser à la sauvegarde. Pendant des années, les papiers étaient entreposés dans une propriété de Ramallah. L’Université d’Exeter explique que, dans le contexte des destructions de bibliothèques, musées et autres institutions culturelles lors des opérations militaires israéliennes à Gaza, ainsi que de l’extension des violences en Cisjordanie, Shehadeh a souhaité prévenir le risque de disparition de la collection.
L’opération aura duré deux ans. Sous la coordination de l’écrivain et journaliste Matthew Teller, les universités d’Édimbourg et d’Exeter ont travaillé avec l’Educational Bookshop de Jérusalem. Sur place, Mahmoud Muna, copropriétaire de la librairie, le photographe Yazeed Abu Khdeir et d’autres membres de l’équipe ont déplacé les pièces vers des lieux sécurisés, avant de photographier, numériser et sauvegarder des dizaines de milliers de feuillets.
L'acheminement s'est évidemment déroulé par étapes : après les premiers milliers de scans, les originaux étaient conditionnés puis expédiés par coursier vers Édimbourg. Une fois un colis arrivé, le suivant pouvait partir. Méthode peu spectaculaire, certes, mais prudence bien ordonnée commence par un carton arrivé à destination. L’intégralité des archives papier a finalement rejoint le Royaume-Uni, où elle est désormais prise en charge par le Centre for Research Collections de l’Université d’Édimbourg.
Mahmoud Muna n’est d’ailleurs pas inconnu des lecteurs d’ActuaLitté : en février 2025, le copropriétaire de l’Educational Bookshop et son neveu avaient été arrêtés après une perquisition de la police israélienne dans leur librairie de Jérusalem-Est, avant d’être relâchés. ActuaLitté avait alors suivi l’affaire.
Le transfert ne signifie pas que plus de cinq millions de mots soient soudain disponibles en ligne. Environ 4000 pages seulement sont actuellement proposées au public sur le DAME. Le catalogage complet se poursuit, tandis que l’équipe recherche des financements supplémentaires afin de traiter l’ensemble et d’en élargir progressivement l’accès.
Autre précision, et elle compte : les cartons ont changé de pays, pas les droits. L’Université d’Édimbourg indique qu’aux termes de la donation, Raja Shehadeh et ses héritiers ont conservé l’intégralité du copyright et le contrôle des droits de propriété intellectuelle. Le site officiel du projet précise également que les droits moraux restent entre leurs mains.
La publication des éléments privés demeure, elle aussi, encadrée : Shehadeh a expliqué avoir tenu à pouvoir les approuver avant diffusion. Pour le reste, l’objectif affiché est bien celui de l’accès. Le fonds physique doit être ouvert gratuitement aux chercheurs, universitaires et membres du public conformément à la politique de l’établissement, tandis qu’une sélection numérisée est déjà consultable depuis Exeter.
Le site consacré au projet présente enfin cet ensemble comme faisant partie du « patrimoine culturel inaliénable de la Palestine ». Mahmoud Muna formule, de son côté, un souhait très concret : que de futures opérations de préservation puissent être conduites localement, afin que ce patrimoine devienne accessible « là où il appartient naturellement : en Palestine même ».
La première phase du projet couvre la période 2024-2026. Des propositions existent pour deux étapes supplémentaires, prévues entre 2027 et 2030, consacrées notamment à la poursuite du catalogage et de la publication. À ce stade, les quelque 4000 pages mises en ligne sur le DAME constituent la première ouverture publique de cet ensemble.
Crédits photo : The Raja Shehadeh Archive
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.
04/09/2026, 14:45
Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
04/09/2026, 13:11
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.
03/09/2026, 15:53
Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.
03/09/2026, 15:06
À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle.
03/09/2026, 14:23
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.
02/09/2026, 17:41
Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.
02/09/2026, 17:01
Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €.
02/09/2026, 12:42
L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes.
02/09/2026, 12:15
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