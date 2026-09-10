Ensemble contre l’antisémitisme : 50 questions pour aider les plus jeunes à comprendre

Organisé en cinq chapitres, le livre aborde l’antisémitisme à travers des questions directes, destinées à donner aux jeunes lecteurs des clés pour identifier les préjugés, les idées fausses et les discours de haine. Parmi les interrogations proposées : « C’est quoi, l’antisémitisme ? », « C’est quoi être juif ? », « Peut-on critiquer l’État d’Israël sans être antisémite ? » ou encore « Qu’est-ce que le négationnisme ? ».

Comprendre pour mieux repérer les discours de haine

L’ouvrage part du constat que l’antisémitisme, toujours présent dans l’actualité en France comme ailleurs, peut aussi se transformer ou prendre des formes plus ordinaires. L’objectif affiché est donc de permettre aux plus jeunes de reconnaître ces mécanismes, mais aussi de réfléchir, d’échanger et de ne pas rester silencieux face à la haine.

Le livre est signé par Stéphanie Lelong, journaliste spécialisée dans les sujets liés à la jeunesse et à l’éducation, et Maurice Lugassy, coordinateur régional du Mémorial de la Shoah pour le sud de la France et enseignant en lycée. Les illustrations sont de Rémi Saillard, diplômé des Arts décoratifs de Strasbourg et auteur de nombreux ouvrages pour la jeunesse.

Les éditions Privat nous en proposent un extrait en avant-première :

Par Lina Tinel-Sebie

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