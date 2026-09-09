Pour 3000 couronnes, GoRead traduit un roman par IA

À ce prix-là, GoRead change sérieusement l’échelle annoncée. Selon Boktugg dans son enquête du 7 septembre 2026, le service permet désormais de traduire un manuscrit entre neuf langues : suédois, danois, finnois, islandais, anglais, allemand, polonais, néerlandais et bulgare. Pour un roman d’environ 80.000 mots, la facture tourne autour de 3000 SEK (Couronne Suédoise) par langue, soit quelque 270 €.

Le service de publication de GoRead, lancé en février 2026, aurait déjà fait paraître 250 titres, principalement en Suède, indique Jonas Tellander. La société avait jusque-là concentré son automatisation sur la fabrication du livre : contrôle orthographique, proposition de quatrième de couverture, couverture, EPUB, fichier pour l’impression et narration audio. Sur son propre site, elle revendique 70 % des revenus reversés à l’auteur, qui conserve ses droits sur l’ouvrage.

Avec la traduction, le dispositif franchit une étape autrement sensible. GoRead décrit une succession d’agents : première version, traitement séparé des noms, lieux et expressions locales, reprise des formulations signalées comme incertaines, révision linguistique, puis arbitrage contextuel.

« Cela fonctionne vraiment bien lorsque les différents agents examinent le travail du précédent », assure Tellander. Mais aucune vérification manuelle n’est effectuée par GoRead. L’auteur peut faire relire le résultat avant publication — à ses frais et à son initiative. Le tarif porte donc sur la génération et le traitement automatisé du texte, pas sur une validation humaine.

Neuf langues, et l’audio avec

L’extension linguistique vaut aussi pour le livre audio. GoRead annonce pouvoir produire des narrations synthétiques dans les mêmes neuf langues et distribuer ebooks et audiolivres sur les marchés couverts par Storytel, BookBeat, Nextory et Audible. Au lancement du service, les voix artificielles étaient produites avec la technologie d’ElevenLabs.

C’est du côté d’Audible que l’information mérite une précaution. Boktugg affirme que GoRead est parvenu à faire accepter ses narrations produites par IA, alors que le service n’acceptait jusque-là pas, selon le média suédois, les voix artificielles provenant de producteurs extérieurs. Aucune annonce publique d’Audible consultée ne permet cependant d’en conclure à une ouverture générale de sa plateforme. Le développement doit donc rester attribué à GoRead et à Boktugg.

Spotify devrait suivre, probablement au cours de l’automne. Pour le papier, l’internationalisation demeure plus prosaïque : GoRead continue de travailler avec Publit et ne distribue actuellement les exemplaires imprimés hors de Suède qu’en Finlande et au Danemark, les frais de transport limitant une extension plus large.

Un bouton « traduire » ne cède pas les droits

Reste la question que 3000 couronnes ne règlent pas : a-t-on le droit de faire traduire le texte que l’on vient de déposer ? En Suède, rien n’interdit en soi de recourir à une IA pour traduire un ouvrage. En revanche, l’article 2 de la loi suédoise sur le droit d’auteur réserve au titulaire des droits l’exploitation de l’œuvre, y compris « en traduction ou adaptation ». Un écrivain qui possède encore ses droits de traduction peut donc recourir à un tel outil ; celui qui les a cédés doit d’abord regarder son contrat.

La promesse commerciale de GoRead — l’auteur conserve ses droits face au service — ne répond pas à cette question préalable. Elle décrit la relation avec GoRead, pas les engagements éventuellement conclus avec un éditeur, un agent ou un autre partenaire.

Un second problème apparaît une fois le texte traduit. L’article 4 de la même loi reconnaît des droits à celui qui traduit ou adapte une œuvre, sans lui permettre de porter atteinte à ceux attachés à l’original. Mais le PRV, l’office suédois de la propriété intellectuelle, rappelle que la protection suppose un créateur humain capable d’effectuer des choix libres et créatifs. La Cour de justice de l’Union européenne applique elle aussi ce critère d’originalité.

Pour une version générée intégralement par une machine, sans intervention créative humaine suffisante, l’existence d’une protection autonome demeure donc incertaine. À l’inverse, une reprise substantielle par une personne peut introduire des choix susceptibles d’être protégés. Aucun texte ni aucune décision identifiés ne tranchent spécifiquement le cas des traductions produites par GoRead.

L’AI Act européen ne rend pas davantage le service illégal. Son article 50 prévoit notamment, pour les fournisseurs de systèmes générant du texte ou de l’audio synthétique, des obligations techniques de marquage des sorties, assorties d’exceptions. Mais l’obligation faite aux utilisateurs de signaler un texte produit ou manipulé par IA vise les contenus publiés afin d’informer le public sur des questions d’intérêt public : elle ne crée pas, à elle seule, une mention obligatoire « traduit par IA » sur chaque roman.

GoRead ne précise pas publiquement quel modèle assure ses traductions. Impossible, dans ces conditions, d’attribuer plus précisément les obligations entre les différents acteurs techniques.

Pour les auteurs autoédités — et, demain, les petites maisons auxquelles GoRead veut également ouvrir ses outils — la barrière économique baisse brutalement. La responsabilité éditoriale et juridique, elle, reste entre des mains très humaines.

Crédits illustration : Mohamed_hassan CC 0

Par Nicolas Gary

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