"La fin m’a laissé une petite note d’espoir"

Tout commence par une musique de mort. Dans Ce qui se joue, le nouveau roman de Caroline Hinault publié aux éditions du Rouergue, une épidémie frappe le monde enseignant : le Fatum. Les professeurs touchés entendent d’abord la Marche funèbre de Chopin, puis perdent presque entièrement l’usage de la parole. Il ne leur reste bientôt qu’un mot : « poï ».

Le dispositif pourrait virer à la farce noire. Il ouvre surtout une inquiétude plus vaste : que devient une société lorsque ceux qui transmettent les mots n’arrivent plus à parler ? Fanny, libraire à la Fnac Vélizy, a refermé le livre avec un sentiment moins sombre qu’on pourrait le croire. « C’est un roman que j’ai trouvé à la fois très touchant, pour ce qu’il raconte, et à la fois très lumineux. »

Un entretien à écouter dans notre nouvelle émission, Paroles de libraire, ci-dessous :

La fin, ajoute-t-elle, lui a laissé « une petite note d’espoir ». C’est l’un des paradoxes du texte : la catastrophe n’abolit jamais complètement le rire. « C’est à la fois cocasse, mais en même temps assez tragique. » L’humour, chez elle, n’efface pas le désastre ; il permet de le regarder sans détourner les yeux.

Au cœur du récit, Martial Reverdy arrive du ministère pour observer ce qui se passe dans un lycée frappé par l’épidémie. Costume impeccable, langage technocratique, mission d’observation : il croit connaître l’école avant d’être confronté à sa réalité quotidienne. Face à lui, Monia Boukary, professeure de français, occupe bientôt tout l’espace. Fanny dit s’être immédiatement attachée à ce personnage, exigeant mais jamais malveillant, obstiné à faire chercher le mot juste, à pousser les élèves à réfléchir, à interpréter, à se construire. « C’est le genre de professeur qui, je pense, marque un peu à jamais. »

Cette enseignante lui a rappelé l’une de ses propres professeures de lycée, fantasque, capable de donner envie de lire au-delà des textes scolaires. Le rapprochement dit beaucoup de ce que Fanny retient du roman : une défense de la transmission non comme geste abstrait, mais comme présence, attention, friction parfois. Dans la classe, il ne s’agit pas seulement de préparer un diplôme. Il faut apprendre à comprendre le monde autour de soi — et à y prendre place.

Car la salle de cours devient ici davantage qu’un décor. « La salle de classe, c’est un écosystème que l’on retrouve nulle part ailleurs », souligne Fanny. Puis elle précise : « C’est vraiment une petite société dans la société. » Le roman observe ce huis clos où des adolescents et un adulte doivent, malgré la fatigue, les tensions et les moyens dérisoires, faire quelque chose ensemble.

Une photocopieuse récalcitrante suffit à faire sourire la libraire ; elle y voit aussi un détail d’un réalisme presque brutal, le signe ordinaire d’un métier exercé, selon ses mots, « avec les moyens du bord ». L’image de la classe comme « société en construction » est explicitement formulée dans le roman.

C’est là que Ce qui se joue change d’échelle. Le Fatum n’attaque pas seulement la parole des enseignants : il met en crise le langage comme outil commun. Pour Fanny, perdre les mots, c’est perdre davantage que la faculté de parler. La langue permet de construire une pensée critique, un raisonnement, une identité, mais aussi de comprendre les autres. « Ce n’est pas seulement un roman sur l’école […] c’est aussi un roman sur la langue », insiste-t-elle. Et donc sur ce que les discours peuvent produire, déformer ou manipuler. Elle lit ainsi le livre comme un roman engagé, doublé d’une satire sociale, où l’abandon des services publics affleure derrière l’épidémie fictive.

La forme elle-même refuse de rester sage. Caroline Hinault fait circuler le récit entre théâtre, scénario, poésie, grammaire et autres dispositifs. L’effet aurait pu tenir du jeu de virtuosité. Fanny y voit au contraire une manière d’ouvrir le texte : « C’est peut-être expérimental, mais c’est pas compliqué. » Cette construction, dit-elle, sert l’intrigue et ravive le désir de retourner vers d’autres œuvres. Racine, les classiques, les souvenirs de cours reviennent alors comme des portes entrouvertes. « Une œuvre appelle une autre œuvre. »

Au bout du compte, la libraire ne réduit pas Ce qui se joue à un roman destiné aux seuls enseignants. Elle le conseille aussi aux lecteurs plus jeunes, aux amateurs de dystopie, et à celles et ceux qui cherchent une fiction originale sur notre rapport au monde. Son jugement tient en une formule qui résonne comme une ligne de défense : « C’est un roman qui donne envie de défendre les professeurs, qui donne envie de défendre la littérature. » Derrière l’épidémie, la question demeure, simple et grave : que reste-t-il d’un monde commun quand les mots se retirent ?

Crédits photo : Fanny, Fnac Vélizy

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Par Inès Lefoulon

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