Une société de vidéosurveillance condamnée pour le vol d'une illustration

Originaire du Connecticut, diplômé de la Cooper Union (New York), Christopher Evans avait développé au fil des années un style d'illustration très personnel inspiré par la gravure en taille-douce. Particulièrement adapté aux portraits, il s'appuyait aussi sur un usage très graphique de la couleur, pour des visuels très marquants.

La société ACVS ne s'y est pas trompée, en s’appropriant une des œuvres de Christopher Evans, représentant un hibou au regard perçant, réalisée en 2010 par l'illustrateur. Ce dernier constate en août 2022 que l'entreprise l'a adopté « pour en faire son identité visuelle, l'emblème de sa marque et de son groupe », indiquait le demandeur, l'époux de Christopher Evans — l'illustrateur est décédé le 1er mars 2023.

Par une mise en demeure, en date du 13 septembre 2022, l'artiste avait sommé ACVS de cesser d'utiliser cette illustration, pour laquelle il n'avait cédé aucune licence ni droits à la société.

Le tribunal judiciaire de Marseille a reconnu sans difficulté la titularité des droits d'auteur sur l'illustration à Christopher Evans, considérant sa « parfaite maîtrise de la gravure numérique » et les choix esthétiques réalisés qui confèrent à l’œuvre « une originalité certaine ». L'œuvre de Christopher Evans a par ailleurs fait l'objet d'expositions et de publications (ABC animaux animals, Ah ! Éditions ; 1, 2, 3... tartines !, Mango Jeunesse), établissant un peu plus l'originalité de son style.

Enfin, détail non négligeable, le fameux hibou avait été sélectionné par une autre entreprise, Econocom, pour illustrer ses campagnes de communication. Dans ce cadre, Christopher Evans avait modifié les couleurs de son œuvre originale, du bleu nuit au violet, afin de l'adapter à la palette de sa cliente...

Un « usage contrefaisant » persistant

Le veuf de Christopher Evans, qui a assigné ACVS en mars 2024, avait toute la légitimité pour engager une telle procédure, a établi le tribunal, en tant qu'héritier direct de son époux décédé, qui n'avait pas d'enfants. Il peut, en conséquence, exercer les droits de propriété intellectuelle qui sont rattachés à l'œuvre d'Evans.

Dès l'été 2022, Christopher Evans avait relevé de multiples usages non autorisés de son œuvre par ACVS, sur le site internet de cette dernière, mais aussi sur des stands publics lors d'événements, sur ses réseaux sociaux, sur des affiches ou même sur le plateau de BFM Business... Autant d'utilisations constatées par un commissaire de justice, le 17 août 2022. Malgré une lettre de mise en demeure en mai 2023, rien ne change et, en novembre 2023, le hibou se pose même sur les véhicules de la société. En avril 2026, le site web d'ACVS affiche toujours l'animal nocturne représenté par Evans.

Capture d'écran de la page d'accueil du site d'ACVS, réalisée ce 9 septembre 2026

Comme le souligne l'article L122-4 du Code de la propriété intellectuelle, « [t]oute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Pour le tribunal, il ne fait donc aucun doute que « la société ACVS s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon de droit d'auteur sur une période de 5 années ».

En se basant sur le prix de vente des sérigraphies réalisées en série limitée de 45 exemplaires par l'illustrateur en 2014 (500 € pièce) et sur « la multiplicité des supports » affichant sans autorisation cette œuvre, le tribunal a établi à 25.000 € la somme à régler par la société à l'ayant droit de l'illustrateur, en réparation du préjudice matériel, et à 10.000 € les dommages et intérêts au titre du préjudice moral. Enfin, ACVS a été condamné à verser au veuf du créateur 5000 €, en surplus des dépens.

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La société a toutefois été placée en liquidation judiciaire le 29 septembre 2025, conditionnant le règlement des sommes à l'état des créances. Nous avons tenté de joindre Me Catherine Chamagne, qui assurait la défense du demandeur, et Me Patrick Valensi, avocat de la société ACVS, sans succès.

Photographie : L'illustration de Christopher Evans, réutilisée par la société ACVS sur son site web

Par Antoine Oury

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