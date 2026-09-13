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Les Ensablés - Tous les fruits de l'arbre du mal, cahiers bleus 1925-1926, de Liane de Pougy.

Par curiosité, regardez sur la toile quelques photographies de Liane de Pougy (1869-1950). L'une d'elle la représente en 1900, à l'âge de trente-et-un ans. Brune, élégante, avec son grand chapeau emplumé, sa poitrine frêle sous le décolleté orné de roses blanches, elle a le visage penché, et son regard, embrumé d'un léger fard sur les paupières, a quelque chose de profond et de mélancolique: elle est merveilleusement belle. C'est une créature de Proust en chair et en os (1)... La courtisane Odette de Crécy, diront certains. Mais moi, j'estime Liane de Pougy bien supérieure, car son destin, la prenant courtisane, fit d'elle une princesse puis une "presque sainte" (c'est vrai). De surcroît elle fut romancière (voir la chronique des Ensablés ici) et tint un journal fort bien écrit (qu'elle appelle ses "cahiers bleus"), que les Editions Le Passeur se sont attelées à publier intégralement, d'où ce nouveau livre portant sur les années 1925-1926, et intitulé "Tous les fruits de l'arbre du Mal" (2). Pour information, la diariste destinait ce journal à "l'an 2000". Il a été partiellement édité en 1977. Par Hervé BEL.

Le 13/09/2026 à 14:43 par Les ensablés

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Publié le :

13/09/2026 à 14:43

Les ensablés

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Il faut savoir que ces deux années 1925-26 sont capitales dans la vie de Liane (je l’appellerai ainsi, par affection). La préface d’Hervé Duchêne (lié à Roger Duchêne, grand spécialiste de Madame de Sévigné et du dix-septième siècle) l’explique assez. Mais Liane le dit elle-même dans une entrée de son journal postérieure au 4 juillet 1926, date qui voit le départ de son mari, le prince roumain Georges Ghika, avec « Le tout petit », une jeune femme dont Liane s’était tellement entichée (amoureusement s’entend) qu’elle lui avait proposé de passer l’été avec elle dans son refuge breton, le Clos-Marie. Erreur fatale : elle avait mis la louve dans la bergerie. Liane avait cinquante-sept ans (elle se rajeunit de trois ans dans ses cahiers), Georges quinze ans de moins.

Elle écrit : « À dix-huit ans, j’avais un mari, un enfant (...) Jusqu’à dix-huit ans : famille, principes, routine et douceur. De dix-huit à trente-six (encore dix-huit années), je vécus dans la lutte et les passions (...) J’appris le monde, triste renommée. À trente-six ans, je connus Georges... Et voici qu’après encore dix-huit années, l’existence pour moi se renouvelle (...) me voici tout à fait désabusée, sans foi. » (11 octobre 1926).

Les années 25 et 26 aujourd’hui publiées par Le Passeur enjambent donc deux périodes de la vie de notre héroïne, pareillement passionnantes, mais pour des raisons différentes.

Oh la belle vie des années folles...

Lire le journal de cette courtisane rangée, devenue Princesse, entre Paris et la Bretagne, parfois dans le midi, c’est l’occasion d’une plongée joyeuse dans les années folles. Dans sa biographie sur Liane de Pougy (3), Jean Chalon rappelle ainsi que le 31 décembre 1924, elle a terminé son cahier bleu par un hommage à mon Georges et la gravité de son amour.

Tout va donc très bien pour Liane en cette année 1925. Elle est assez riche, moins que ses amies (souvent habitantes de Lesbos) parmi lesquelles on compte l’inévitable Natalie Barney (Le Grand Amour lesbien de la jeunesse de Liane), la duchesse de Clermont-Tonnerre, et d’autres qu’elle reçoit ou visite lorsqu’elle est à Paris. Elle fréquente les artistes, les écrivains, les savants : Salomon Reinach (conservateur du musée des Antiquités nationales à Saint-Germain-en-Laye et membre de l’Institut), amoureux transi et respectueux, Max Jacob (pardonnez du peu), Pierre Frondaie (auteur de l’inoubliable « L’Homme à l’Hispano »), Guitry, et croise Drieu La Rochelle, Porto-Riche etc. De plus, elle a gardé d’excellents contacts avec ses anciens amants. Dans vos amours on vous trouvait légère. En amitié, toujours sûre et sincère, comme l’écrit Saint-Evremond à propos de Ninon de Lenclos. Le compliment s’adresse à trois siècles de distance tout aussi bien à Liane de Pougy.

Car elle a de l’esprit, un rare talent d’observation, et beaucoup d’humour. Parlant d’une connaissance de son amie Lucienne Rouveyre (épouse du caricaturiste et écrivain André Rouveyre, grand ami d’Apollinaire), elle dit : «Madame Grellou se courbe avec un petit sourire doucement satisfait, elle referme avec un mouvement pieux son écharpe bleu turquoise ou cyclamen ou bariolée - elle en a des tas, très colorées, très chiffonnées, sur un maigre décolleté que les rayons du soleil ont rougi sans vergogne (...) elle ne veut rien régenter, oh! mon Dieu non! Mais elle critique impitoyablement tout ce qui n’est pas placé à la portée de sa petite taille.» Pas mal. Il y en a beaucoup comme cela dans ce journal, impitoyable parfois.

Bien qu’elle soit mariée et heureuse de l’être, elle se livre encore à des petits jeux de tendresse (25 novembre 1925), comme elle les appelle, devant son Georges qui n’est pas mécontent du spectacle... Car elle est encore très belle. On le lui dit, et elle dit l’être dans son journal, avec tant d’aplomb que l’on en est touché. À Clos-Marie, elle aime faire la cuisine, ne fait pas la fière, comme on doit dire à Roscoff. Elle parle de littérature avec ses amis. Quand elle ne reçoit pas, ou ne cuisine pas, ou ne fait pas l’amour, elle lit : Lacretelle, Laforgue, Dostoïevski, Maurois. À propos de Verlaine, elle déclare que «L’hôpital, les mœurs et la saoulerie m’éloignent irréductiblement de lui. Je ne juge pas, ai-je le droit de rien condamner? Non je subis mon propre instinct, mes ataviques principes, hélas! (...) Parfaite, selon les hommes, je me serais montrée trop intransigeante et très orgueilleuse peut-être.» C’est très « dix-septième siècle ».

Liane est honnête avec elle-même. Elle sait qui elle est. Il y a aussi, en elle, une aspiration évidente à la pureté, vers Dieu, mais cela ne dure pas, car elle aime aussi passionnément le plaisir... Citant l’actrice Eve Lavallière devenue religieuse, Liane dit : « Si je n’avais pas reçu Georges du Ciel, je l’envierais. » Elle ignore alors qu’elle finira comme Ève.

C’est aussi une enfant, et comme les enfants, elle ne cesse de se fâcher et se réconcilier avec ses amies. Ses rapports avec son ex-amour Natalie Barney, la fameuse Amazone de Rémy de Gourmont, oscillent entre l’amitié et la critique acerbe. Plus généralement, elle avoue : « Je n’aime pas longtemps les êtres qui ne m’aiment pas. » (20 août 1925). Ailleurs, elle écrit avec philosophie, sentant la vieillesse qui vient : « Quand on n’a pas ce que l’on aime, il faut aimer ce que l’on a. » Dieu n’est jamais loin de ses pensées : « Le ricanement, depuis Voltaire jusqu’à Anatole France, m’a toujours paru le signe des réprouvés » ([21 novembre 2025].

Entre les soirées, les soucis domestiques [trouver au plus vite une femme de ménage, un appartement, un 232 m2 qu’elle appelle son petit taudis - 13 février 1925], l’existence de Liane n’est pas désagréable, et son journal nous permet, à nous qui n’avons pas connu les années folles, d’en goûter un peu la saveur.

Le petit prince devenu innommable

Puis arrive ce funeste quatre juillet 1926. Georges, le petit prince, qui lui a donné son titre en mariage, à elle, la courtisane mondaine dont toutes les frasques donnaient lieu à des articles dans les journaux, Georges, donc, lui avoue qu’il est amoureux de Manon, « le tout petit » qu’elle a elle-même invité chez elle. Mais, dit-il, en pleurs, il continue de l’aimer et lui propose de former un trio amoureux, persuadé que Liane n’y trouvera rien à redire, elle qui n’hésitait pas à lui imposer ses amours lesbiens. Grave erreur : elle le chasse le lendemain et dans ses cahiers ne l’appelle plus que « l’innommable ».

Profondément atteinte dans son orgueil qu’elle a immense, elle informe tous ses amis de la trahison et comptent les réponses : « J’ai reçu une trentaine de télégrammes » [10 juillet 1926]. Tout autant immense est sa peine : « J’ai cru mourir... J’ai perdu le sommeil naturel. Je me suis droguée à outrance pour arriver à dormir deux ou trois heures. » Mais déjà elle redresse la tête. « Ici [à Clos-Marie], j’ai tout retrouvé. Paix et sommeil. Au fond tout ceci a été infâme et vil. Je devrais bénir les cieux [...] en remerciement d’une telle délivrance! [...] Une atroce vieillesse m’a été épargnée par le choc de cet abandon cruel et inattendu. » [8 octobre 1926].

Reconnaissons qu’elle est assez impressionnante, cette dame de Pougy ! Après avoir remercié Dieu, elle connaît tout naturellement une idylle saphique [titre d’un de ses romans, ici] avec une certaine Mimy Franchetti [petite-fille d’une Rothschild] que Natalie qui est partageuse, lui a « prêtée », mais Liane ne la lui rendra pas, et se fâchera ainsi définitivement avec Natalie. On suit au jour le jour l’évolution de ce nouvel amour italien... Condamné comme les autres.

Encore que... Le petit prince vit toujours. Il est parti en Roumanie sur ses terres avec « le tout petit », et indique à Liane qu’il ne veut pas divorcer... Mais c’est une autre histoire qu’il faudra connaître lorsque le Passeur aura publié la suite des cahiers.

En attendant, dégustons ce journal des années 25 et 26, qui montre un être exceptionnel et pourtant si banal dans ses réactions infantines, un être plein de contradictions qui nous ramènent aux nôtres. Mon cher lecteur des Ensablés, n’attendez plus pour vous plonger dans le passé.

Hervé BEL, septembre 2026.

(1) Proust affirme s’être inspiré de Liane de Pougy, dans la fameuse scène de Montjouvain, où la fille de Vinteuil montre la photo de son père, le compositeur Vinteuil, et demande à son amante de cracher dessus. Cela faisait référence à un de ses amis, le docteur Robin, à qui Liane, sa maîtresse, avait demandé d’appeler son fils « le petit monstre ». Lettre de juillet 1913 à Louis de Robert : « L’idée de cette scène m’a été suggérée par différentes choses, mais surtout par celle-ci : un homme de grande valeur et fort connu était l’amant d’une grue [NDLR, Proust n’est guère aimable avec Liane], quoiqu’il fut marié et père de famille. Or pour avoir le plaisir complet, il fallait qu’il dise à cette grue : “le petit monstre” en parlant de son propre fils. Rentré chez lui, il était d’ailleurs très bon père. » On retrouve le docteur Robin, dans le journal de Liane, bien vieilli et malade, toujours amoureux de Liane qui vient le visiter et entretient toujours une correspondance amicale. Liane savait garder ses amants pour en faire des amis, tout comme faisait Ninon de Lenclos.

(2) Le Passeur a déjà publié « Mémoires d’une courtisane rangée, Cahiers bleus 1924 » et «Il faut que je me livre telle que je suis! Cahiers bleus été 1919». Le titre du présent volume est une expression tirée de son journal du 27 janvier 1925, quand elle dit : « Les hommes m’ont souillée, volée, bafouée, saluée bien bas, comblée, méprisée [...] On m’a menti, on m’a trompée, on m’a salie. On m’a fait manger tous les fruits de l’arbre du mal. » Admettons quand même qu’elle l’avait un peu cherché et que cet arbre ne lui déplaisait pas tous les jours.

(3) Liane de Pougy, de Jean Chalon, Flammarion, 1994.

 

 

Par Les ensablés
Contact : contact@actualitte.com

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Tous les fruits de l'arbre du mal

Liane de Pougy, Hervé Duchêne

Paru le 25/06/2026

300 pages

Le Passeur Editeur

19,00 €

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Le propre du « petit maître » est d’être discret. Un temps, il s’impose, il plaît... Puis disparaît, écrasé sous les poids des « grands ». C’est que l’on ne peut pas retenir tout le monde. J’ai mes « petits maîtres » favoris, et l’un d’eux, vous le savez peut-être, car j’en ai déjà parlé, s’appelle Henri Duvernois. Récemment, dans un vide-grenier, perdu dans un amas de livres vendus un euro chacun, je suis tombé sur son roman « La Reine battue » publié sur papier alfa bouffant dans la belle collection de luxe Le livre de demain, où le texte s’orne de gravures. Je l’ai acheté évidemment, sachant à l’avance que je ne serais pas déçu. Par Hervé Bel.

14/09/2025, 10:00

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Les Ensablés - La Pierre angulaire, de Zoé Oldenbourg

Zoé Oldenbourg (1916-2002) fut longtemps associée aux succès d’édition de grandes fresques médiévales. Son premier livre, Argile et Cendres (1946) qui suit les péripéties d’un petit seigneur partant pour les croisades, impressionna tellement par sa précision et son ampleur qu’on y vit un potentiel Goncourt. Le couronnement arrivera finalement en 1953 avec son second roman La Pierre angulaire qui remporte le Prix Femina. Zoé Oldenbourg y expose les tableaux contrastés d’un Moyen-Âge où même les âmes les plus abjectes vivent dans l’espérance du salut éternel. Par Nicolas Acker.

31/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - La vierge et le taureau, de Jean Meckert

Les éditions Joëlle Losfeld poursuivent avec bonheur la réédition des romans de Jean Meckert  (1910-1995). Le dernier en date, La vierge et le taureau, occupe une place à part dans l’œuvre de Meckert. D’abord parce qu’il s’agit du dernier publié sous son propre nom. S’il continue à publier par la suite, ce sera désormais sous le pseudonyme de Jean Amila, bien connu des amateurs de romans policiers. Dernier roman de Meckert donc, La vierge et le taureau est aussi entouré d’une légende noire qui fait de ce livre, une sorte d’ouvrage maudit qui a donné libre cours à de nombreuses spéculations. Par Carl Aderhold

17/08/2025, 09:00

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Les Ensablés - Le wagon à vaches (1953), de Georges Hyvernaud

Sa prose noire et acérée rappelle Raymond Guérin. Son ironie pessimiste penche du côté d’Emmanuel Bove. Le phrasé rageur est célinien. Nous sommes en 1953 lorsque Georges Hyvernaud publie son deuxième récit le Wagon à vaches. On y retrouve la veine existentialiste, sans le torse bombé de l’intellectuel engagé. Par Nicolas Acker.

27/07/2025, 09:00

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Les Ensablés - La fin de la IIIe République, de Emmanuel Berl

Paru en 1968 dans la célèbre collection de Gallimard, « Les trente journées qui ont fait la France », La fin de la IIIerépublique est republiée quelques années plus tard dans une autre collection intitulée «Témoins». Ce passage révèle bien à la fois la nature de cet ouvrage mais aussi celle de son auteur, Emmanuel Berl (1892-1976). S’il est aujourd’hui tombé dans l’oubli (tout juste certains se souviennent qu’il fut le mari de la chanteuse Mireille), il a pourtant marqué la vie intellectuelle des années 1930 par ses positions que ses biographes qualifient volontiers d’inclassables. Par Carl Aderhold

06/07/2025, 10:45

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Les Ensablés - Le roi dort, de Charles Braibant

« Nos pays ne sont pas beaux...mais il y a en eux une espèce de grandeur calme et comme un peu dédaigneuse qui est beaucoup plus captivante que la beauté ». Ainsi Charles Braibant (1889-1976), Champenois de lignée et de coeur, décrit-il sa région d’élection dans son roman Le roi dort qui, s’il rata de peu le prix Goncourt, fut couronné du Renaudot en 1933. Par Marie Coat

 

22/06/2025, 09:00

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Les Ensablés - La peau et les os de Georges Hyvernaud

Dans la fosse commune de l’oubli, Georges Hyvernaud n’a non seulement rien fait pour l’éviter - en ne publiant que deux livres de son vivant - mais y a sauté à pieds joints. La Peau et les os (1949), court mais édifiant récit de sa captivité pendant la seconde guerre mondiale, puis Le Wagon à Vaches (1953), roman implacable de l’impossible réadaptation à une vie dite normale, prouvent que l’écrivain avait pris le parti non négociable d’une vérité humaine très difficile à vendre. Par Nicolas ACKER.

08/06/2025, 19:15

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Les Ensablés - Planète sans visa, de Jean Malaquais

Né en 1908 à Varsovie, Vladimir Malacki - devenu par la suite Jean Malaquais  (1908-1998) - quitta la Pologne à l'âge de 18 ans pour venir vivre en France. Mobilisé en 1939, il fut fait prisonnier, puis parvint à s'évader. Juif et apatride, il partagea alors l'existence précaire de nombre de personnes réfugiées à Marseille dans l'espoir d'obtenir un visa. Grâce à l'aide de son ami Gide, il obtint ce précieux sésame et gagna les Etats-Unis où il vécut plusieurs années, enseignant la littérature. Malaquais n'a publié que trois romans : « Les Javanais » (prix Renaudot 1939),  « Le Gaffeur » (publié en 1953), tous deux objets de précédents articles et  « Planète sans visa », grand roman de la France sous l'occupation, publié en 1947 et qu'il remania jusqu'à ses derniers jours. Ce roman de plus de 500 pages a été réédité en 1999 après sa mort.

25/05/2025, 09:41

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Les Ensablés - La Saint-Michel et le Pont Euxin d'Anne Lacroix, par François Ouellet

Anne Lacroix (1897-1982) n’aurait publié qu’un seul roman, La Saint-Michel et le Pont-Euxin chez Grasset en janvier 1933. À cette date, elle a déjà commencé un deuxième roman, Rézle (et même annoncé un troisième titre, Les Bergers d’Arcadie), soumis en décembre de la fin de cette même année pour le Prix du roman du Temps ; les quelques voix qu’elle récolte seront insuffisantes pour qu’elle obtienne ce prix qui consiste dans la publication du roman dans les pages du quotidien. Mais, cinq ans plus tard, en mars 1938, Rézle paraîtra en feuilleton dans Le Temps. Il ne semble pas que la carrière d’Anne Lacroix ait connu d’autres développements. Par François Ouellet.

11/05/2025, 09:00

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Les Ensablés - L'Impassible de Frédéric Berthet (1954-2003)

Lorsque la critique d’un livre est aussi intéressante, voire plus, que le livre dont elle parle, lorsqu’on se régale de son style, de son ironie, de sa drôlerie, et si transparaît à travers ses mots l’originalité de l’homme lui-même, alors on peut se dire qu’elle est elle-même œuvre littéraire, et que son auteur est un sacré bonhomme. Voilà la réflexion que je me suis faite après la lecture de ce recueil d’articles de Frédéric Berthet, récemment paru chez La Table Ronde sous le titre L’Impassible. Par Hervé BEL

27/04/2025, 09:00

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Les Ensablés - Happe-Chair de Camille Lemonnier (1844-1913)

Happe-Chair, un titre qui a tout de suite attiré mon attention. Je me trouvais alors dans une des dernières librairies anciennes de la rue Saint-Sulpice (pour combien de temps encore sera-t-elle là ?), dans la bonne odeur des vieux livres, lorsque je suis tombé sur la réédition de 1908 de ce roman de Camille Lemonnier publié une première fois en 1886 chez Kiestmaeckers…  par Hervé Bel. 

13/04/2025, 12:28

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Nino Rota, KGB, cerveau blessé : 5 livres pour voir autrement

Cette semaine, la Booksletter passe des partitions de Nino Rota aux archives du KGB, du spleen d’un tueur imaginé par Edgardo Scott aux patients qui réapprennent les gestes les plus simples après une lésion cérébrale. En chemin, Alexander Krauss rappelle combien les outils façonnent les découvertes scientifiques. Cinq livres, cinq manières d’explorer les zones où l’art, l’histoire, la médecine et la science déplacent notre regard sur notre monde.

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Cécile Wajsbrot donne une voix aux parcours de l’exil

Avec Oratorio, Cécile Wajsbrot revient sur les parcours de celles et ceux qui quittent leur pays par nécessité, traversent la Méditerranée ou empruntent les routes migratoires. À partir de données recueillies sur plusieurs décennies, la romancière compose un texte entre chœur, dialogue et récit, qui interroge notre rapport à l’exil et aux frontières.

 

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Prière de retirer ses chaussures avant d’entrer dans les sujets sérieux. Cécile Crassous, elle, garde les chaussettes. Et c’est là que son roman trouve son équilibre : dans ce mélange de pudeur et d’impudeur, de farce et de chagrin, où la féminité cesse d’être un concept pour redevenir une affaire de chair, de désir, de rides, de sang, de deuil et, parfois, de très mauvaises idées. Rendez-vous le 24 septembre.

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Marie Pavlenko : dans l’eau, les proies apprennent à mordre

Il y a des livres qui installent leur menace à coups de portes qui grincent. Marie Pavlenko choisit plus sournois : une mouillette, une bouffée de chaleur, un corps qui change, une mouche écrasée. Puis quelque chose remue sous la peau du réel. Et nue, je suis entrée dans l’eau rassemble trois nouvelles reliées par une même question : que se passe-t-il lorsque la proie cesse d’accepter la place qu’on lui a assignée ? La réponse n’a rien d’un manifeste abstrait. Elle aura des dents, des sucs, des larves et parfois un goût de sang, ce 16 septembre.

08/09/2026, 10:42

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Et si faire le tour du monde ne suffisait pas à échapper à soi-même ?

Dans S’envoler, Thierry Clech suit un homme aisé, vieillissant et inquiet face au temps qui passe, qui décide de partir pour un tour du monde organisé. De New York à Kyoto, de l’île de Pâques à Bénarès, les kilomètres défilent, mais le voyage ne suffit pas à combler le vide qui le ronge. 

08/09/2026, 10:16

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Et si l’on pouvait pêcher du temps ? Aurélie Wellenstein dans un monde au bord de l’effondrement

Avec Isaiah dans les eaux du temps, Aurélie Wellenstein entraîne les lecteurs, de 15 ans et plus, dans une fantasy sombre où les courants temporels peuvent faire disparaître les vivants et où le temps lui-même devient une ressource à pêcher. Un récit de survie aux enjeux aussi fantastiques que profondément humains, à paraître le 8 octobre 2026 chez Scrineo.

08/09/2026, 08:00

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Du refuge familial aux sommets : Kilian Bron raconte sa vie en VTT

Comment le VTT, découvert à l’adolescence, est devenu pour Kilian Bron à la fois un espace de liberté, une discipline et un moyen de s’extraire d’un environnement familial difficile. Le vététiste revient sur son parcours, son goût du risque et sa relation à la montagne dans ce récit personnel, préfacé par Martin Fourcade et publié en poche chez Flammarion.

 

08/09/2026, 07:00

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Petit éloge des métiers d’art : à l’heure des algorithmes, l'antidote à l’uniformisation

Alors que l’intelligence artificielle et la culture de l’immédiateté semblent gagner chaque pan de nos vies, Raphaëlle Le Baud invite à regarder du côté des ateliers. Dans Petit éloge des métiers d’art, l’entrepreneuse engagée dans le secteur célèbre celles et ceux qui font de la matière, du geste et de la transmission une autre manière d’habiter le monde.

 

08/09/2026, 06:00

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François Molins ouvre les coulisses de l’institution judiciaire

Avec Au nom du peuple français, François Molins revient sur quarante-six années passées au sein de l’institution judiciaire. De la lutte antiterroriste aux grandes affaires politico-financières, l’ancien magistrat raconte les dossiers qui ont marqué sa carrière, mais aussi sa conception de la justice et de sa nécessaire compréhension par les citoyens. Ses Mémoires paraissent en poche chez Flammarion, dans la collection Au Grand jour.

08/09/2026, 06:00

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Virginia dans les tours de Thomas Binggeli : s’occuper des autres et s’oublier

Virginia met un peu de couleur dans le gris du quotidien, elle fait équipe avec le narrateur, un jeune homme, factotum, qu’elle a pris sous son aile immédiatement, comme une mère poule. Une relation fusionnelle s’installe entre eux avec une idée obsessionnelle pour Virginia : préparer une fête pour égayer cet univers clos.

07/09/2026, 13:45

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Elle le mangerait de Nicolas Robin : Y’a trop d’gens qui l'aiment…

Elle paraît inquiétante Frédérique dite  « la grande Frédé » sur la couverture du nouveau roman de Nicolas Robin, et il y a de quoi :  cette grande rousse d’un mètre quatre-vingt-cinq, mène une vie terne entre son job d’hôtesse de l’air au sol- parce qu’elle a peur de l’avion- et la garde du chat de sa voisine, elle aussi hôtesse de l’air et dépressive. 

07/09/2026, 12:01

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