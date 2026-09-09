6 titres encore en lice pour le Prix du Livre allemand 2026

Le jury du Prix du Livre allemand 2026 a réduit la sélection de 20 titres à 6 ouvrages encore en lice. Parmi eux, un lauréat, qui sera connu le 5 octobre prochain, à l'occasion de l'ouverture de la Foire du Livre de Francfort.
Le 09/09/2026 à 11:30 par Dépêche
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09/09/2026 à 11:30
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Shida Bazyar, Die Lücken (Kiepenheuer & Witsch, septembre 2026)
Franziska Gänsler, Orca (Kein & Aber, août 2026)
Valeria Gordeev, Die Zikade entschlüpft ihrer goldglänzenden Hülle (S. Fischer, août 2026)
Elias Hirschl, Schleifen (Paul Zsolnay, janvier 2026)
Peggy Mädler, Selbstregulierung des Herzens (Galiani Berlin, février 2026)
Dana Vowinckel, Anton und Alma (Suhrkamp, septembre 2026)
En 2026, le jury du Prix du Livre allemand réunit Cornelia Geißler (Berliner Zeitung), porte-parole, Theresa Donner (librairie heiter bis wolkig, Halle-sur-Saale), Jan Ehlert (NDR), Maha El Hissy (critique indépendante), Emily Grunert (Literaturbüro NRW), Stefanie Kreuzer (université de Cassel) et Adam Soboczynski (Die Zeit).
« Qu'est-ce que nous réserve le futur ? Et que reste-t-il du passé ? Aussi incertain soit-il, le présent s'avère être un terrain fertile pour la grande littérature », se félicite Cornelia Geißler dans le communiqué relayant cette seconde sélection. La première, dévoilée en août, comptait donc 20 romans.
À LIRE - Prix Jean-Lacouture 2026 : Pierre Haski récompensé pour La fin d’un monde
Les auteurs dont les ouvrages font partie de cette sélection recevront 2500 €, une somme portée à 25.000 € pour le lauréat ou la lauréate du Prix du Livre allemand de cette année. Le Deutscher Buchpreis est attribué par la Stiftung Buchkultur und Leseförderung du Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Son principal soutien est la Deutsche Bank Stiftung, avec pour partenaires la Foire du livre de Francfort et la ville de Francfort-sur-le-Main.
En 2025, le Prix du Livre Allemand avait été décerné à Dorothee Elmiger pour son roman Die Holländerinnen (Hanser).
Par Dépêche
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