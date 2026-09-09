La pièce Hamlet, mise en scène par Ivo Van Hove, diffusée au cinéma

Comptant parmi les plus célèbres œuvres de William Shakespeare, Hamlet, dont la première représentation remonte à la toute fin du XVIe siècle, a été dernièrement mis en scène par le dramaturge Ivo Van Hove.

Il a adapté, avec Bart Van den Eynde, le texte traduit par Frédéric Boyer, et dirigé la troupe de la Comédie-Française, à l’Odéon-Théâtre de l’Europe. Sur scène, Florence Viala, Denis Podalydès, Guillaume Gallienne, Loïc Corbery ou encore Christophe Montenez.

La captation de la pièce a été réalisée par Corentin Leconte et sa diffusion s'inscrit dans le cadre du partenariat entre le programme Pathé Live et la Comédie-Française.

Par Antoine Oury

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