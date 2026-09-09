Félix Moati sera Verlaine et Néven Carron Rimbaud pour Jean-Pierre Améris

La relation tumultueuse entre Paul Verlaine et Arthur Rimbaud sera prochainement rejouée sur les écrans de télévision, à l'occasion d'une mini-série réalisée par Jean-Pierre Améris et intitulée Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer. Quatre épisodes de 52 minutes chacun reviendront sur les liens entre les deux poètes.

Nous sommes en septembre 1871, à Paris, au lendemain d’une guerre civile, la Commune. L’un, Arthur Rimbaud, 16 ans, débarque de Charleville. L’autre, Paul Verlaine, a 27 ans, est marié, père de famille et poète installé. Poètes maudits, Rimbaud et Verlaine vont vivre pendant trois ans une relation tourmentée, donnant naissance aux plus beaux vers de la poésie française. Rien n’a manqué à la « Saison en Enfer » qu’ont vécu les deux enfants terribles de la poésie française. Les préjugés ont longtemps étouffé leur liaison tumultueuse. Il est temps qu’elle soit racontée dans sa dimension dramatique, chaotique et douloureuse, et de montrer comment elle a conduit ces deux génies à inventer la poésie moderne. – Le synopsis de Rimbaud Verlaine — Une saison en enfer

Avec Une saison en enfer, Jean-Pierre Améris signe sa première série. Pour la télévision, il a notamment réalisé Illettré (2018), une adaptation du roman de Cécile Ladjali (Actes Sud, 2016) et Danse ta vie (2024). Au cinéma, il était derrière la caméra pour Profession du père (2020), d'après le livre de Sorj Chalandon (Grasset, 2015) ou Aimons-nous vivants (2025).

Les deux rôles principaux de la mini-série ont été attribué à Félix Moati, qui prêtera ses traits à Paul Verlaine, et à Néven Carron, candidat de la saison 14 de The Voice, lequel incarnera le poète aux semelles de vent, Rimbaud. Le jeune acteur obtient ainsi un rôle d'envergure, après le court-métrage Eden et Charlie, de Benoît Duvette.

Seront présents, à leurs côtés, Zoé Adjani (Mathilde Verlaine), François Berléand (Théodore T'Serstevens), Stéphane De Groodt (Monsieur de Fleurville), Christelle Cornil (Madame de Fleurville), Élodie Frenck (Madame Rimbaud), Samuel Mercer (Albert Mérat), Antoine Mathieu (Alphonse Lemerre), Benjamin Cléry (Edmond Lepelletier), Samuel Messberg (Charles Cros), Alex Vizorek (Théodore de Banville), ou encore Hervé Terrisse (Jean Aicard).

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Le scénario de la mini-série est signé par Henri Helman (Richelieu, la Pourpre et le Sang, La Voyante), tandis que la production est assurée par Siècle Productions (Georges-Marc Benamou et Jordan Leclerc).

Pour l'instant, aucune date de diffusion n'est communiquée.

Photographie : Félix Moati dans Voleuses (2023, © Gael Turpo/Netflix), Paul Verlaine en 1892, portrait de Willem Witsen (domaine public)

Par Antoine Oury

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