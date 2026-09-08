Prix Jean-Lacouture 2026 : Pierre Haski récompensé pour La fin d’un monde

Fondé en 2021 à l’initiative d’Alain Rousset, à l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance de Jean Lacouture en Nouvelle-Aquitaine, le prix littéraire Jean-Lacouture récompense une personnalité dont l’œuvre s’inscrit dans l’héritage du journaliste et écrivain bordelais : biographie, enquête ou travail à caractère journalistique, portrait d’une époque ou d’un pays.

Après délibérations, le jury a désigné Pierre Haski comme lauréat de l’édition 2026 pour La fin d’un monde, publié chez Stock. Le journaliste succède à Judith Perrignon, récompensée en 2025 pour L’Autre Amérique, paru chez Grasset.

Dans La fin d’un monde, Pierre Haski s’interroge sur le bouleversement de l’ordre international construit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et sur celui qui pourrait lui succéder.

« Cela fait un demi-siècle que j’accompagne, en tant que journaliste, les transformations de notre planète. Huit années que j’analyse, chaque matin au micro de France Inter, la bascule de nos sociétés. Je tente ici de décrypter ce que nous vivons aujourd’hui : la fin d’un monde, celui qui est sorti de la Seconde Guerre mondiale avec ses institutions imparfaites et ses règles de droit souvent malmenées. Et surtout, la naissance d’un nouveau. Qu’en ferons-nous ? Sera-t-il celui des rapports de force et des systèmes autoritaires, ou aurons-nous la sagesse d’en bâtir un meilleur, plus équitable et ouvert ? », indique Pierre Haski.

Le jury salue « un ouvrage d’une grande profondeur » ainsi qu’un journaliste à la plume sensible, qui s’inscrit à sa manière dans l’héritage de Jean Lacouture et de ces grandes conteuses et grands conteurs capables de saisir leur époque par l’écriture.

Depuis cinq ans, le jury du prix est placé sous la présidence d’Hubert Védrine. Il réunit Anne-Marie Cocula, historienne ; Matthias Fekl, avocat au barreau de Paris et ancien ministre ; Bernard Guetta, journaliste et député au Parlement européen ; Élisabeth Guigou, femme politique ; Yves Harté, journaliste et écrivain ; Jean-Noël Jeanneney, historien et homme politique ; Claude-Catherine Kiejman, journaliste et biographe ; Isabelle Lasserre, journaliste spécialisée dans les questions internationales et stratégiques ; Enrico Letta, homme politique italien et universitaire ; ainsi que Thomas Wieder, journaliste.

Pierre Haski, né le 8 avril 1953 à Tunis, est un journaliste français. Ancien correspondant en Afrique du Sud, au Moyen-Orient et en Chine pour l’Agence France-Presse puis pour le journal Libération, cofondateur du site d’information Rue89, il devient président de l'association Reporters sans frontières en 2017.

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Crédit photos : Myriam Levain (CC BY-SA 4.0)

Par Lina Tinel-Sebie

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