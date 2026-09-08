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Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice

Le Prix Femina entre à son tour dans la course des grands prix d'automne. Pour son édition 2026, le jury a retenu 17 ouvrages dans la catégorie roman français et 16 dans la catégorie roman étranger. Dix titres de la première liste concourront également au Prix Femina des lycéens.

Le 08/09/2026 à 17:37 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

08/09/2026 à 17:37

Hocine Bouhadjera

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Cette première sélection française croise largement celles déjà dévoilées depuis le début de la rentrée. Anne Godard, Yannick Haenel, Emma Marsantes, Clémentine Mélois et Thélyson Orélien figurent ainsi également parmi les seize romans retenus par l'Académie Goncourt.

D'autres noms, à commencer par Julia Kerninon, Lucie Rico ou Véronique Ovaldé, circulent déjà dans plusieurs prix.

Première sélection du Prix Femina 2026 – Romans français

Nina Bouraoui, Championne, Lattès

Jean-Baptiste Del Amo, Une éclaircie, Stock

David Djaïz, La Méthode, Stock

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Julia Kerninon, La Dernière des Wilberforce, L'Iconoclaste

Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

Jean-Noël Orengo, La Rédemption, Grasset

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier

Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

Seize romans étrangers

La sélection étrangère réunit seize écrivains venus d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et du Japon. On y retrouve notamment Laura Kasischke, de retour en librairie avec Baignade surveillée, Katie Kitamura, finaliste du Booker Prize 2025 avec L'Audition, ou encore Gouzel Iakhina, qui consacre Eisen au cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein.

Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie

Sasha Bonét, Les Porteuses d'eau, Les Léonides, traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec

Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio

Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber

Gouzel Iakhina, Eisen, Noir sur Blanc, traduit du russe par Maud Mabillard

Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Lily King, À cœur, l'amant, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Marina Boraso

Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat

Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe

Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis

Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty

Alcide Pierantozzi, L'Inéquilibre, Gallimard, traduit de l'italien par Lise Chapuis

Karen Russell, Quand vient la tempête, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Karine Lalechère

Sara Stridsberg, Adieu, Panic Beach, Grasset, traduit du suédois par Marianne Ségol

Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon

Dix romans pour le Femina des lycéens

Comme chaque année, une partie de la sélection française est confiée aux lecteurs du Prix Femina des lycéens. Dix des 17 ouvrages sont retenus en 2026 :

Nina Bouraoui, Championne, Lattès

David Djaïz, La Méthode, Stock

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

En 2025, le Femina des lycéens avait récompensé Joseph Incardona pour Le monde est fatigué (Finitude).

Rendez-vous avenue Montaigne

Les listes seront resserrées à deux reprises, les 6 et 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne à Paris.

Un changement de décor pour la récompense, qui avait installé sa cérémonie au musée Carnavalet depuis 2021. Comme ActuaLitté l'avait révélé en août, le jury assure que son arrivée chez Dior ne s'accompagne d'aucun financement et revendique le maintien de son « indépendance totale ».

L'année dernière, Nathacha Appanah avait remporté le Femina 2025 pour La nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La part sauvage (Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Femina

 
 
 
 
 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Championne

Nina Bouraoui

Paru le 19/08/2026

288 pages

Jean-Claude Lattès

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Une éclaircie

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David Djaïz

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Nous aussi

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Paru le 19/08/2026

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Paradisi Gloria

Elise Lespade

Paru le 20/08/2026

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N'efface pas mes cercles

Emma Marsantes

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Choses que je croyais perdues

Clémentine Mélois

Paru le 20/08/2026

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C'était ça ou mourir

Thélyson Orélien

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La Rédemption

Jean-Noël Orengo

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Vivre sans bonheur et n'en point dépérir

Véronique Ovaldé

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Flammarion

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A voix haute

Polina Panassenko

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Editions de l'Olivier

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Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?

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Gustavo Faveron Patriau trad. Robert Amutio

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Katie Kitamura trad. Céline Leroy

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Paru le 03/09/2026

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Quand vient la tempête

Karen Russell trad. Karine Lalechère

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Sara Stridsberg trad. Marianne Ségol

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Les noms de Feliza

Juan Gabriel Vásquez trad. Isabelle Gugnon

Paru le 21/08/2026

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Le Prix du Premier Roman et le Prix du Premier Roman Étranger ont dévoilé leurs premières sélections pour la rentrée littéraire 2026. Réuni à la brasserie Chez Francis, place de l'Alma à Paris, le jury présidé par Charles Dantzig a retenu huit ouvrages dans la première catégorie et quatre dans la seconde. Une nouvelle sélection, plus resserrée, sera établie le 6 octobre 2026.

04/09/2026, 12:52

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Prix du Roman Métis 2026 : 12 romans retenus, le prix des lecteurs fête ses 10 ans

De 30 romans à 12 : les jurys du Grand Prix du Roman Métis et du Prix du Roman Métis des Lecteurs de la Ville de Saint-Denis ont resserré leurs sélections 2026 à l'issue de leur réunion du 1er septembre. Sept titres figurent dans les deux listes. Prochaine étape : quatre finalistes pour chacun des prix, avant l'annonce des lauréats et la remise des récompenses le 1er décembre 2026 à La Réunion.

04/09/2026, 11:46

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Prix André Malraux 2026 : 16 livres dans la première sélection

Le Prix André Malraux a dévoilé sa première sélection 2026 : dix œuvres de fiction et six essais sur l’art restent en lice. Réuni jeudi 3 septembre au soir, le jury départagera les ouvrages avant l’annonce des lauréats, prévue le 3 novembre, jour anniversaire de la naissance d’André Malraux. 

04/09/2026, 11:09

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Polina Panassenko, lauréate du Prix littéraire Le Monde 2026

Le quatorzième Prix littéraire Le Monde a été remis, jeudi 3 septembre, à Polina Panassenko pour À voix haute (L'Olivier). Créée en 2013, la récompense distingue chaque année un roman francophone de la rentrée littéraire, retenu à la fois pour ses qualités littéraires et pour la vision du monde qu'il propose.

03/09/2026, 21:11

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Prix Renaudot 2026 : les premières sélections du centenaire, Beigbeder président

Pour son centenaire, le Prix Renaudot a dévoilé ses premières sélections de la rentrée littéraire 2026. Réuni chez Drouant sous la présidence de Frédéric Beigbeder, le jury a retenu 17 romans et 9 essais. Deux nouvelles délibérations sont prévues en octobre, avant la proclamation des lauréats le 3 novembre.

03/09/2026, 16:05

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43e édition de bd BOUM à Blois : toutes les sélections

La 43e édition de bd BOUM, à Blois, approche à grands pas. Les 20, 21 et 22 novembre, la ville du Loir-et-Cher vivra au rythme du 9e art, avec une programmation associant expositions, concerts, spectacles, lectures, rencontres professionnelles ou grand public... Et des récompenses, bien sûr : les sélections sont annoncées.

03/09/2026, 14:56

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Goncourt des Lycéens 2026 : 50 classes et trois mois de lectures

Le Prix Goncourt des Lycéens revient aussi, pour une nouvelle édition de septembre à novembre 2026. Une cinquantaine de classes vont lire les 16 romans de la première sélection de l'Académie Goncourt avant de choisir leur propre lauréat, qui sera proclamé le 26 novembre. Rencontres avec les auteurs, délibérations régionales puis jury national rythmeront ces trois mois de lecture.

03/09/2026, 14:49

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Prix Première Plume : quel livre succède à Quatre jours sans ma mère ?

Pour sa dixième édition, le Prix Première Plume distingue Thélyson Orélien pour C'était ça ou mourir, son premier roman publié en France par Grasset. L'écrivain québécois d'origine haïtienne succède à Ramsès Kefi, récompensé en 2025 pour Quatre jours sans ma mère (Philippe Rey).

03/09/2026, 13:12

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Anne Godard, Prix des Libraires de Nancy - Le Point 2026 pour Nous aussi

Le Prix des Libraires de Nancy — Le Point revient, en 2026, à Anne Godard, pour son livre Nous aussi, paru aux éditions Actes Sud. Celui-ci est présenté comme le coup de cœur de la rentrée littéraire, pour l’Association de libraires Lire à Nancy et la rédaction du Point.

03/09/2026, 12:02

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Qui a signé les plus beaux titres de livres de l’année 2026 ?

Pour sa cinquième édition, le Prix du Titre – Hôtel de Paris Saint-Tropez distingue Benjamin Patou, dans la catégorie roman, pour Itinéraire d'un enfant raté (Fayard), et Chantal Thomas, dans la catégorie essai, pour Femmes sur fond azur (Seuil). Les deux lauréats recevront leur récompense le 26 septembre prochain à Saint-Tropez.

03/09/2026, 11:48

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De l’Algérie à la Palestine, les romans en lice pour le Prix de la littérature arabe 2026

La Fondation Jean-Luc Lagardère et l'Institut du monde arabe ont dévoilé les neuf ouvrages retenus pour la 14e édition du Prix de la littérature arabe. Des auteurs et autrices liés à l'Algérie, au Koweït, au Liban, au Maroc, à la Palestine et à la Tunisie composent cette sélection, dont le lauréat sera annoncé en décembre 2026.

03/09/2026, 11:22

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Prix des Deux Magots 2026 : la première sélection et une position ferme sur l'IA

Le jury du Prix des Deux Magots a dévoilé les dix ouvrages retenus dans sa première sélection 2026. Les quatre ou cinq finalistes seront connus le 21 septembre, avant la proclamation du 93e lauréat, le 5 octobre. Cette année, les jurés accompagnent leur sélection d'une déclaration sans ambiguïté sur l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture.

03/09/2026, 11:21

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Prix Rive Gauche à Paris : le retour après une année blanche

Les Prix Rive Gauche à Paris ont dévoilé leurs premières sélections pour l’édition 2026, à l’issue d’une réunion organisée à l’Hôtel La Louisiane, à Paris. Après une interruption en 2025, les récompenses reprennent avec 10 romans français et six romans étrangers en lice, avant une remise des prix prévue le 4 décembre.

02/09/2026, 18:33

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Prix Décembre 2026 : 10 livres dans la première sélection

Le Prix Décembre a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026. Dix ouvrages restent en lice, avec notamment Aurélien Bellanger, Diaty Diallo, Anne Godard, Lucie Rico ou encore Thélyson Orélien. La deuxième liste sera annoncée le 6 octobre, avant la proclamation du lauréat le 27 octobre. 

02/09/2026, 18:00

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Prix Encre Marine 2026 : cinq livres en lice pour le prix littéraire de la Marine nationale

Le prix Encre Marine a dévoilé les cinq ouvrages retenus pour son édition 2026. Créée en 1991 par la préfecture maritime de la Méditerranée, cette récompense de la Marine nationale distingue chaque année un récit accordant une place centrale à la mer et au monde maritime, civil ou militaire.

02/09/2026, 17:51

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600 détenus vont lire et juger la première sélection du Goncourt 2026

La première sélection du prix Goncourt 2026 donne également le coup d’envoi de la cinquième édition du prix Goncourt des détenus. Les seize romans retenus par l’Académie Goncourt vont désormais circuler dans 45 établissements pénitentiaires, où près de 600 personnes détenues seront appelées à les lire, les discuter puis à désigner leur propre lauréat.

02/09/2026, 17:24

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“Bon, ça, c’est sérieux” : le manuscrit que Marion Mazauric ne voulait pas lire

Le 1er septembre, dans les locaux de La Banque Postale, Marie Colombe est venue recevoir le prix « Envoyé par La Poste » 2026 pour Le Bruit du melon qui explose (Au diable vauvert). Des mois plus tôt, son texte n’était encore qu’un manuscrit parmi d’autres, arrivé sans recommandation sur le bureau d’un éditeur. La soirée a raconté un premier roman presque refusé, puis lu, défendu et finalement célébré.

02/09/2026, 16:15

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16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt

La saison des récompenses littéraires a déjà commencé depuis quelques semaines, mais le Prix Goncourt l'ouvre officiellement, en quelque sorte. L'Académie Goncourt, endeuillée par la disparition récente de Didier Decoin, a présenté sa première sélection, en 16 romans.

02/09/2026, 14:01

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Auvergne-Rhône-Alpes : les sélections du Prix littéraire des lycéens et apprentis

La 19e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes dispose désormais de ses deux sélections, dans les catégories Romans et Bandes dessinées. Les noms des lauréats seront connus en mai 2027, après les tournées des auteurs dans les établissements participants.

02/09/2026, 13:29

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À Québec, Yahndawa' : ce que nous sommes devient le livre de toute une ville

Pour sa huitième édition, l’initiative Une ville, un livre de Québec distingue Yahndawa' : ce que nous sommes (Éditions Hannenorak), de l’autrice wendate Marie-Josée Bastien. C’est la première fois qu’une pièce de théâtre remporte cette reconnaissance, destinée à faire lire et discuter une même œuvre à l’échelle de la ville.

02/09/2026, 13:19

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