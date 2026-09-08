Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice

Le Prix Femina entre à son tour dans la course des grands prix d'automne. Pour son édition 2026, le jury a retenu 17 ouvrages dans la catégorie roman français et 16 dans la catégorie roman étranger. Dix titres de la première liste concourront également au Prix Femina des lycéens.
Le 08/09/2026 à 17:37 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
08/09/2026 à 17:37
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Cette première sélection française croise largement celles déjà dévoilées depuis le début de la rentrée. Anne Godard, Yannick Haenel, Emma Marsantes, Clémentine Mélois et Thélyson Orélien figurent ainsi également parmi les seize romans retenus par l'Académie Goncourt.
D'autres noms, à commencer par Julia Kerninon, Lucie Rico ou Véronique Ovaldé, circulent déjà dans plusieurs prix.
Nina Bouraoui, Championne, Lattès
Jean-Baptiste Del Amo, Une éclaircie, Stock
David Djaïz, La Méthode, Stock
Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud
Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Julia Kerninon, La Dernière des Wilberforce, L'Iconoclaste
Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier
Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard
Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset
Jean-Noël Orengo, La Rédemption, Grasset
Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion
Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier
Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L
Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey
Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu
La sélection étrangère réunit seize écrivains venus d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et du Japon. On y retrouve notamment Laura Kasischke, de retour en librairie avec Baignade surveillée, Katie Kitamura, finaliste du Booker Prize 2025 avec L'Audition, ou encore Gouzel Iakhina, qui consacre Eisen au cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein.
Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie
Sasha Bonét, Les Porteuses d'eau, Les Léonides, traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec
Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio
Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber
Gouzel Iakhina, Eisen, Noir sur Blanc, traduit du russe par Maud Mabillard
Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Lily King, À cœur, l'amant, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Marina Boraso
Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat
Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe
Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis
Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty
Alcide Pierantozzi, L'Inéquilibre, Gallimard, traduit de l'italien par Lise Chapuis
Karen Russell, Quand vient la tempête, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Karine Lalechère
Sara Stridsberg, Adieu, Panic Beach, Grasset, traduit du suédois par Marianne Ségol
Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon
Comme chaque année, une partie de la sélection française est confiée aux lecteurs du Prix Femina des lycéens. Dix des 17 ouvrages sont retenus en 2026 :
Nina Bouraoui, Championne, Lattès
David Djaïz, La Méthode, Stock
Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier
Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard
Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset
Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion
Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L
Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey
Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu
En 2025, le Femina des lycéens avait récompensé Joseph Incardona pour Le monde est fatigué (Finitude).
Les listes seront resserrées à deux reprises, les 6 et 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne à Paris.
Un changement de décor pour la récompense, qui avait installé sa cérémonie au musée Carnavalet depuis 2021. Comme ActuaLitté l'avait révélé en août, le jury assure que son arrivée chez Dior ne s'accompagne d'aucun financement et revendique le maintien de son « indépendance totale ».
L'année dernière, Nathacha Appanah avait remporté le Femina 2025 pour La nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La part sauvage (Grasset).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Prix Femina
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
288 pages
Jean-Claude Lattès
20,90 €
Paru le 19/08/2026
192 pages
Stock
19,00 €
Paru le 19/08/2026
256 pages
Stock
20,50 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/08/2026
278 pages
Iconoclaste (l')
21,50 €
Paru le 20/08/2026
784 pages
Editions de l'Observatoire
24,90 €
Paru le 20/08/2026
160 pages
Editions Verdier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 19/08/2026
272 pages
Grasset & Fasquelle
21,50 €
Paru le 02/09/2026
412 pages
Grasset & Fasquelle
24,00 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Flammarion
21,00 €
Paru le 21/08/2026
272 pages
Editions de l'Olivier
19,50 €
Paru le 20/08/2026
138 pages
Héloïse d'Ormesson
17,00 €
Paru le 20/08/2026
272 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 20/08/2026
153 pages
Philippe Rey
18,00 €
Paru le 19/08/2026
304 pages
La Tribu
21,00 €
Paru le 20/08/2026
349 pages
Belfond
23,00 €
Paru le 26/08/2026
400 pages
Les Léonides
22,90 €
Paru le 27/08/2026
692 pages
Christian Bourgois Editeur
29,00 €
Paru le 04/09/2026
174 pages
Le Quartanier
19,00 €
Paru le 27/08/2026
526 pages
Les Editions Noir sur Blanc
27,00 €
Paru le 27/08/2026
313 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 19/08/2026
279 pages
Albin Michel
21,90 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Stock
20,00 €
Paru le 03/09/2026
144 pages
P.O.L
18,00 €
Paru le 27/08/2026
448 pages
Editions du Sous sol
24,90 €
Paru le 04/09/2026
288 pages
Editions Métailié
22,00 €
Paru le 19/08/2026
688 pages
Albin Michel
24,90 €
Paru le 03/09/2026
304 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 19/08/2026
496 pages
Albin Michel
23,90 €
Paru le 26/08/2026
448 pages
Grasset & Fasquelle
25,00 €
Paru le 21/08/2026
300 pages
Seuil
23,50 €
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