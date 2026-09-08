Prix Femina 2026 : les premières sélections, 33 romans en lice

Cette première sélection française croise largement celles déjà dévoilées depuis le début de la rentrée. Anne Godard, Yannick Haenel, Emma Marsantes, Clémentine Mélois et Thélyson Orélien figurent ainsi également parmi les seize romans retenus par l'Académie Goncourt.

D'autres noms, à commencer par Julia Kerninon, Lucie Rico ou Véronique Ovaldé, circulent déjà dans plusieurs prix.

Première sélection du Prix Femina 2026 – Romans français

Nina Bouraoui, Championne, Lattès

Jean-Baptiste Del Amo, Une éclaircie, Stock

David Djaïz, La Méthode, Stock

Anne Godard, Nous aussi, Actes Sud

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Julia Kerninon, La Dernière des Wilberforce, L'Iconoclaste

Elise Lespade, Paradisi Gloria, Le Cercle ouvert

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

Jean-Noël Orengo, La Rédemption, Grasset

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Polina Panassenko, À voix haute, L'Olivier

Marie Petitcuénot, Heures sauvages, Héloïse d'Ormesson

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

Seize romans étrangers

La sélection étrangère réunit seize écrivains venus d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et du Japon. On y retrouve notamment Laura Kasischke, de retour en librairie avec Baignade surveillée, Katie Kitamura, finaliste du Booker Prize 2025 avec L'Audition, ou encore Gouzel Iakhina, qui consacre Eisen au cinéaste soviétique Sergueï Eisenstein.

Nelio Biedermann, Lázár, Belfond, traduit de l'allemand (Suisse) par Rose Labourie

Sasha Bonét, Les Porteuses d'eau, Les Léonides, traduit de l'anglais (États-Unis) par Valérie Le Plouhinec

Gustavo Faverón Patriau, Les Lieux souterrains, Christian Bourgois, traduit de l'espagnol (Pérou) par Robert Amutio

Lucy Fricke, La Fête, Le Quartanier, traduit de l'allemand par Isabelle Liber

Gouzel Iakhina, Eisen, Noir sur Blanc, traduit du russe par Maud Mabillard

Laura Kasischke, Baignade surveillée, Gallimard, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Lily King, À cœur, l'amant, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Marina Boraso

Katie Kitamura, L'Audition, Stock, traduit de l'anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Marco Lodoli, Seul un jour, P.O.L, traduit de l'italien par Louise Boudonnat

Masashi Matsuie, La Maison d'été, Sous-Sol, traduit du japonais par Déborah Pierret-Watanabe

Mayra Montero, Le soir où Bobby n'est pas venu jouer, Métailié, traduit de l'espagnol par René Solis

Paul Murray, La Piqûre d'abeille, Albin Michel, traduit de l'anglais par Pierre Demarty

Alcide Pierantozzi, L'Inéquilibre, Gallimard, traduit de l'italien par Lise Chapuis

Karen Russell, Quand vient la tempête, Albin Michel, traduit de l'anglais (États-Unis) par Karine Lalechère

Sara Stridsberg, Adieu, Panic Beach, Grasset, traduit du suédois par Marianne Ségol

Juan Gabriel Vásquez, Les Noms de Feliza, Seuil, traduit de l'espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon

Dix romans pour le Femina des lycéens

Comme chaque année, une partie de la sélection française est confiée aux lecteurs du Prix Femina des lycéens. Dix des 17 ouvrages sont retenus en 2026 :

Nina Bouraoui, Championne, Lattès

David Djaïz, La Méthode, Stock

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Verdier

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues, L'Arbalète/Gallimard

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

Véronique Ovaldé, Vivre sans bonheur et n'en point dépérir, Flammarion

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, P.O.L

Maxim Schwartz, Le dernier présage de Victoria Woodhull, Philippe Rey

Camille Zabka, Les Agitées, La Tribu

En 2025, le Femina des lycéens avait récompensé Joseph Incardona pour Le monde est fatigué (Finitude).

Rendez-vous avenue Montaigne

Les listes seront resserrées à deux reprises, les 6 et 23 octobre. Les Prix Femina 2026 seront ensuite proclamés le 4 novembre, dans le jardin d'hiver de la Maison Dior, au 30 avenue Montaigne à Paris.

Un changement de décor pour la récompense, qui avait installé sa cérémonie au musée Carnavalet depuis 2021. Comme ActuaLitté l'avait révélé en août, le jury assure que son arrivée chez Dior ne s'accompagne d'aucun financement et revendique le maintien de son « indépendance totale ».

L'année dernière, Nathacha Appanah avait remporté le Femina 2025 pour La nuit au cœur (Gallimard). John Boyne avait été distingué dans la catégorie roman étranger pour Les Éléments (Lattès), traduit par Sophie Aslanides, tandis que Marc Weitzmann recevait le Femina essai pour La part sauvage (Grasset).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Prix Femina

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com