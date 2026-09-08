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Libraires en grève : “Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui

À 25 ans, quatre années de librairie derrière elle et un salaire toujours au Smic, une jeune libraire venue débrayer ce mardi 8 septembre résume en quelques phrases ce qui pousse une partie de la profession à tenter un exercice encore inhabituel : la grève.

Le 08/09/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

08/09/2026 à 18:33

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Devant les grilles bleues et dorées de l'hôtel de Massa, au 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement de Paris, des drapeaux rouges de la CGT dépassent d'un rassemblement. Chasubles fluorescentes sur le dos, libraires et représentants syndicaux occupent le trottoir, discutent par petits groupes et attendent les nouvelles de la réunion qui se déroule à quelques mètres d'eux.

À l'intérieur, organisations de salariés et Syndicat de la librairie française (SLF) reprennent leurs négociations de branche.

Dans un secteur éclaté entre des milliers de petites structures, où salariés et employeurs travaillent souvent à quelques mètres les uns des autres, débrayer signifie aussi tester la possibilité même d'un rapport de force collectif. La Fédération CGT Commerce et Services avait lancé un appel national, relayé notamment par SUD Culture Solidaires, pour accompagner la reprise des négociations sur les salaires et la convention collective.

La veille, ActuaLitté revenait sur cette mobilisation rarissime. Sur place, une question domine rapidement toutes les autres : comment continuer à exercer un métier aimé lorsque l'expérience, les compétences accumulées et la polyvalence ne se traduisent presque pas sur la fiche de paie ?

Quatre ans de métier, toujours au Smic

La jeune libraire interrogée par ActuaLitté travaille depuis plus de quatre ans pour la même enseigne. Un treizième mois et quelques primes ponctuelles complètent sa rémunération, mais son salaire de base reste fixé au Smic. « Je constate depuis toutes ces années qu'il n'y a pas d'évolution de salaire, même personnelle, en fonction des compétences, malgré mes demandes auprès de mes responsables. Et je trouve que ce n'est pas normal par rapport à toutes les tâches qu'on nous demande de faire et à toute la polyvalence qu'on nous demande. On se demande : qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour gagner plus ? »

Derrière le conseil aux lecteurs, elle énumère les sollicitations permanentes, la réception, les charges à porter, les appels, la nécessité de rester disponible face au public malgré la fatigue. Dans sa librairie, le manque d'effectifs a fini par avoir une conséquence très concrète : l'établissement ferme désormais un jour dans la semaine. Sur une équipe d'une dizaine de personnes, elle estime que quatre ou cinq doivent débrayer ce mardi.

La grille salariale actuelle donne une traduction très concrète au malaise. Depuis le 1er juin 2026, le Smic atteint 1867,02 € brut par mois pour 35 heures. Or les minima négociés dans la branche sont fixés à 1834 € au niveau 1, 1848 € au niveau 2 et 1.862 € au niveau 3. Tous trois étant inférieurs au minimum légal, les salariés concernés doivent être rémunérés au Smic. Le niveau 4, à 1876 €, ne s'en écarte que très légèrement.

Autrement dit, quand les syndicats disent ne plus vouloir « courir après le Smic », la formule n'est pas seulement rhétorique : une partie de la grille conventionnelle a déjà été rattrapée par lui. « Ce n'est pas possible qu'on gagne le Smic encore aujourd'hui. Il faudrait que le salaire soit valorisé en fonction des années de travail et de la charge de travail surtout. Ce qu'on demande, c'est d'être écoutés, parce qu'on est assez frustrés de ne pas l'être. »

Faire grève quand chaque euro compte

Nikita a commencé en librairie en 2022, d'abord comme apprenti, avant de décrocher un CDI en 2024. Son salaire ? Environ 30 € de plus que le Smic. Dans sa librairie parisienne, cinq salariés sont en CDI, auxquels s'ajoutent une apprentie et le gérant. Ce mardi, il est le seul de son établissement à avoir cessé le travail.

Dans une petite équipe, se mettre en grève ne passe pas inaperçu : l'absence d'un seul salarié peut déjà peser sur l'organisation du commerce. Le libraire insiste surtout sur la nécessité de rendre ce geste collectif plus courant dans la profession. « Dans un métier où, déjà, tu ne gagnes pas beaucoup, c'est compliqué de poser une journée de grève. L'idée, c'est de se montrer, de faire voir aux autres libraires qui aimeraient le faire que c'est possible de s'y mettre aussi. Plus on est nombreux, plus ça pèsera. Si tous les salariés d'une librairie font grève et que la librairie ne peut pas ouvrir, là, ça commence à faire valoir un vrai rapport de force. »

Un membre de CGT Librairies présent y voit l'une des raisons historiques du faible recours à la grève, à laquelle s'ajoute selon lui une culture particulière des relations de travail dans la profession.

« Il y a encore une sorte de management paternaliste : le métier passion, l'équipe qui est une famille... C'est extrêmement compliqué de faire grève parce qu'on est un peu tenu par la culpabilité de se dire que, si on le fait, on handicape toute l'équipe. Dans une petite librairie, on voit sa patronne ou son patron tous les jours. La grève est un outil qui a été très peu utilisé jusque-là. Là, on pose une première pièce à l'édifice. »

Le « métier passion » et le travail invisible

La passion, justement, revient constamment dans les conversations. Pas pour être reniée : les libraires présents aiment les livres, le conseil et le contact avec les lecteurs. Mais plusieurs refusent qu'elle continue à servir de compensation implicite à ce qui n'apparaît pas sur la fiche de paie.

Trois libraires rencontrés ensemble insistent sur cette frontière : « On a une passion de la lecture, on a une passion d'avoir accès à des ouvrages qu'on aime. Mais ça ne change pas que les tâches de travail ne sont pas des tâches de passion. Le côté passion fait aussi qu'on a des charges de travail à l'extérieur de la librairie, qui ne sont toujours pas rémunérées dans la majorité des librairies. »

La lecture en est l'exemple le plus évident. Lire les nouveautés nourrit pourtant directement le conseil et la prescription, donc la valeur ajoutée du libraire. Mais une grande partie de ces heures est effectuée le soir, le week-end ou dans les transports.

Un ancien libraire, qui a exercé dans une indépendante de 2011 à 2019, se souvient d'un problème déjà omniprésent à son époque : « À l'exception de quelques toutes petites librairies qui ont des temps de lecture payés, toutes ces lectures sont des choses qu'on doit faire à la maison. Et c'est aussi un boulot très physique. Moi, j'ai eu plusieurs accidents en librairie qui m'ont envoyé à l'hôpital. »

Il finira par quitter le métier au moment où l'équation est devenue intenable. « À la naissance de ma fille, il a fallu faire un choix. Avec les horaires et le salaire, continuer en librairie n'était plus possible. À Paris, c'était totalement impossible. » Son nouvel emploi lui apporte, raconte-t-il, environ 500 € nets supplémentaires par mois.

Chez la jeune libraire de 25 ans rencontrée ce mardi, la même question arrive, après quatre années. « J'aime toujours mon métier, mais je me pose énormément de questions : est-ce que je vais rester dans cette entreprise ? Est-ce que je dois changer ? Je ne me projetais pas sur une année supplémentaire, et pourtant je ne peux pas quitter mon travail comme ça. »

Une séance qui « ne s'est pas très bien passée du tout »

Pendant la matinée, les représentants syndicaux cherchent les dernières nouvelles de la réunion. Les négociations ont commencé plusieurs mois plus tôt et se sont déjà tendues. La CGT, devenue premier syndicat de la branche avec 48,16 % de représentativité, avait refusé les précédents accords salariaux, jugés insuffisants.

À l'extérieur, les premiers chiffres circulent déjà. On évoque une augmentation qui représenterait environ 8,50 € nets par mois pour les plus basses rémunérations. « C'est absolument dérisoire, a fortiori à l'époque qu'on vit. Il y a énormément de libraires qui sont payés sur les mêmes bases partout en France, alors que les conditions de logement deviennent extrêmement difficiles dans Paris, mais aussi de plus en plus dans les grandes et moyennes villes. »

Quelques heures plus tard, la sortie de négociation confirme le désaccord. Sana, de CGT Librairies, qui a participé directement à la réunion avec le SLF, décrit à ActuaLitté une séance qui « ne s'est pas très bien passée du tout ». La proposition présentée par le SLF ferait démarrer la nouvelle grille à seulement 12 € au-dessus du Smic, avant de prévoir des écarts d'environ 11 € entre les niveaux suivants. La CGT évalue la revalorisation résultante à environ 0,59 %.

« On est très loin des revendications de l'ensemble des organisations syndicales. Et je tiens à le dire : ce n'est pas seulement la CGT. L'ensemble des organisations syndicales étaient outrées par ces propositions, qui ne permettent pas de discuter. »

La critique prend un relief particulier alors que la hausse des prix reste sensiblement supérieure à ce niveau de revalorisation. Pour la CGT, la conséquence est simple : avec une augmentation de cet ordre, les salariés continueraient à perdre du pouvoir d'achat.

Pour les libraires rencontrés devant la réunion, le symbole est d'autant plus difficile à accepter qu'une journée de grève représente elle-même une perte de salaire. « Nos vies ont été bousculées par l'inflation. Mon loyer augmente, mon électricité augmente. Et mon salaire augmente de quelques euros par mois. C'est difficile de se projeter dans un travail qui nous plaît si nos conditions de travail ne sont pas revalorisées. »

Le désaccord ne porte cependant pas sur l'existence des difficultés économiques de la librairie. Le SLF les reconnaît lui-même. Lors des Rencontres nationales de la librairie en juin, sa présidente soulignait que les salaires s'étaient « dangereusement rapprochés du Smic », tandis que certaines librairies ne remplaçaient plus les départs ou réduisaient leurs effectifs. Dans son diagnostic économique, l'organisation patronale mettait en cause la dégradation du marché et le manque de solidarité du reste de la chaîne.

C'est ici que salariés et employeurs commencent paradoxalement par se rejoindre : les marges de nombreuses librairies sont faibles. Ils divergent en revanche sur ce que cette fragilité doit autoriser dans les négociations salariales et sur la manière de répartir l'effort.

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« Ils ont refusé de discuter »

Le blocage ne concerne pas seulement la grille. Les organisations syndicales avaient également placé sur la table plusieurs revendications directement ou indirectement liées à la rémunération : généralisation ou amélioration du treizième mois, ancienneté, subrogation, prise en charge des jours de carence ou encore droits supplémentaires en matière de congés. « Tout ce qui avait assez de lien direct avec le salaire, ils ont refusé de discuter », nous explique Sana.

Quelques avancées ont seulement été acceptées sur certains congés exceptionnels, notamment liés à des décès familiaux, mais « vraiment très à la marge ».

La CGT et FO ont finalement quitté la séance, rapporte la syndicaliste. L'ensemble des organisations syndicales se sont opposées à la proposition salariale et aucun accord n'a été trouvé à l'issue de cette journée. « Nous, on est prêts à discuter, mais à partir de propositions qui sont un peu correctes. Là, on est très loin de choses sur lesquelles on peut discuter. »

La CGT entend désormais porter le conflit sur un autre terrain. Sana annonce que son organisation envisage de saisir la Direction générale du travail et, à travers elle, le ministère du Travail, pour dénoncer ce qu'elle considère comme un manque de loyauté dans la conduite des négociations. « On va utiliser toutes les billes qui sont dans nos mains : à la fois la création d'un rapport de force avec les travailleuses et travailleurs de la librairie, mais aussi tous les aspects légaux qui s'offrent à nous, notamment la saisine de la DGT face à cette situation de blocage. »

La Direction générale du travail peut en effet intervenir lorsqu’une négociation de branche se trouve bloquée. Le Code du travail impose qu’elle soit menée de manière « sérieuse et loyale » : la partie patronale doit notamment fournir aux syndicats les informations nécessaires et répondre de façon motivée à leurs propositions. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’administration peut faire intervenir une commission mixte paritaire, présidée par un représentant du ministère du Travail, afin de remettre les organisations autour de la table. 

« Aller chercher l'argent où il est »

Pour Yann, de CGT Librairies, le débat ne peut pas rester enfermé entre le salaire du libraire et le compte d'exploitation de son employeur. « On sait très bien que la situation est compliquée à l'échelle nationale pour toutes les librairies. Mais on ne voit pas assez de positionnement concret pour aller récupérer l'argent où il est : auprès des distributeurs, auprès des grands groupes, et aussi en demandant à l'État de prendre ses responsabilités. »

Le SLF mène lui-même ce combat sur certains fronts. Depuis plusieurs années, il réclame notamment de meilleures remises commerciales aux distributeurs et aux éditeurs ; en juin, Hachette a annoncé de nouvelles conditions pour les indépendants, alors que le syndicat rappelle défendre depuis dix ans un seuil minimum de 36 %. 

Patrick Bobulesco connaît les deux faces de cette équation. Cofondateur du Point du Jour, librairie du Quartier latin qu'il a fait vivre pendant plus de quatre décennies avant de partir à la retraite, il avait déjà décrit à ActuaLitté les marges fragiles, les loyers et les charges qui étranglent les indépendants. Ce mardi, il est pourtant venu soutenir les salariés.

« La situation des patrons libraires n'est pas toujours facile, c'est évident. Donc ce qu'il faut, c'est repenser toute la chaîne de commercialisation du livre et voir où passent les profits, comment certains acteurs peuvent gagner beaucoup alors que d'autres rament, tout en étant indispensables dans la diffusion de la culture et des idées. Mais ce n'est pas une raison pour accepter la situation des salariés telle qu'elle est aujourd'hui. »

À ses yeux, la nouveauté est moins la colère que son organisation. Pendant longtemps, souligne-t-il, les actions syndicales étaient surtout visibles dans les grandes enseignes. Dans les petites librairies, les salariés se connaissaient, se croisaient dans les salons et festivals, mais disposaient de peu d'outils communs pour transformer leurs difficultés individuelles en revendications de branche.

Des salaires, mais pas seulement

La rémunération a servi de déclencheur au 8 septembre, mais les revendications débordent très vite de la seule grille : congés supplémentaires, meilleure couverture santé, titres-restaurant, droits liés à l'ancienneté, congés pour la santé hormonale, prise en compte de la pénibilité ou encore temps de lecture rémunéré.

« Des tickets resto, des tickets vacances, des congés supplémentaires, des aménagements, être plus à l'écoute des équipes : il y a plein de choses sur lesquelles on pourrait jouer », avance une libraire. « La manutention, ce n'est pas des pinottes. Les livres, il faut les porter. Et il y a cette idée que les libraires seraient interchangeables. Oui, quelqu'un peut toujours prendre la place, mais si on veut une vraie librairie et pas simplement une grande surface complètement plate, il faut traiter les libraires avec respect. »

Elle est formelle : « Une librairie reste un commerce, mais ce n'est pas n'importe quel commerce. On vend des livres, des objets qui portent des pensées, des idéologies, des courants. On ne trouve pas du tout les mêmes choses sur toutes les tables de librairie, et c'est aussi grâce aux libraires. Tout ce travail doit être apprécié à sa juste valeur. »

Chez les syndicats, le raisonnement est similaire : empêcher que le « métier passion » devienne la justification permanente de droits inférieurs à ceux d'autres branches. Yann cite notamment le statut des alternants, souvent utilisés selon lui pour absorber les sous-effectifs, et le problème de la fidélisation : des salariés arrivent jeunes, se forment, puis quittent parfois rapidement le secteur faute de pouvoir s'y projeter.

Une mobilisation encore modeste, mais pas seulement parisienne

Ce 8 septembre, devant l'hôtel de Massa, les drapeaux donnent de la couleur au trottoir mais ne masquent pas la modestie des effectifs. Les organisateurs en ont conscience. Pour eux, l'enjeu de cette première journée est autant de montrer qu'une grève nationale est possible dans la librairie que de remplir une rue parisienne.

Sana indique que des libraires ont également cessé le travail dans plusieurs villes, notamment à Marseille, Rennes et Bordeaux. Deux salariés de Cultura venus du sud de la France ont également fait le déplacement jusqu'au rassemblement parisien. « Que des camarades aient fait plusieurs centaines de kilomètres pour monter au rassemblement et faire grève, c'est assez symptomatique : il se passe quelque chose quand même en librairie. »

Pour un représentant CGT Librairies, la première victoire serait désormais que la grève cesse d'apparaître comme un geste presque impensable dans une petite librairie. Qu'un salarié seul avec son patron puisse savoir qu'un appel national le couvre. Qu'une équipe puisse discuter d'un débrayage sans que celui-ci soit immédiatement vécu comme une trahison envers la boutique. Et que les prochaines négociations ne reposent plus uniquement sur des représentants assis autour d'une table, mais sur la possibilité d'une mobilisation derrière eux.

« C'est une première étape. Si les négociations ne sont pas suffisantes, il faudra de nouveaux rendez-vous, de nouvelles grèves et de nouveaux rassemblements, qu'on espère de plus en plus suivis. L'idée, c'est aussi de faire comprendre à nos confrères et consœurs que c'est une possibilité, et qu'on est là pour les défendre si cela les met en porte-à-faux avec leur direction. »

Une assemblée des travailleuses et travailleurs du livre est annoncée le 22 septembre à la Bourse du travail de Paris, dans le prolongement des rapprochements entre libraires, auteurs, traducteurs et autres métiers de la chaîne. La CGT Librairies prévoit désormais un autre rendez-vous, spécifiquement consacré aux salariés de la librairie, le 6 octobre.

Après l'échec de la réunion du 8 septembre, la question porte à présent sur sa capacité à durer suffisamment pour rouvrir une négociation que les syndicats considèrent aujourd'hui bloquée. À 25 ans, la jeune libraire rencontrée au début du rassemblement n'emploie pas ces termes de stratégie syndicale. Elle pose une question plus simple, et probablement plus lourde pour la branche : après quatre ans à apprendre le métier, que doit-elle encore faire pour pouvoir continuer à l'exercer ?

À LIRE - “À Paris, Gibert a été le moteur économique du quartier Saint-Germain

« On espère être valorisés. On veut que cette grève soit entendue et vue. C'est tout : qu'on soit pris en compte et qu'on soit écoutés. »

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Il existe, en plein centre de Hong Kong, une librairie française - mais il serait plus juste de dire francophone - nichée dans le quartier animé de Sheung Wan, au beau milieu des gratte-ciel, des tramways grinçants - que l’on appelle ici ding-ding - et du flux continu des passants.

24/02/2026, 17:25

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Pas de cartes postales : “Mon premier livre vendu, c’était une biographie du Che”

Sur le quai de l’Hôtel de Ville, Pierre est assis avec son camarade Maxime. L'ancien libraire et chineur invétéré nous présente ses « outils » : des textes « utiles », des archives de luttes, des classiques qui reviennent, des fonds devenus introuvables ou presque - et surtout, des ponts.

20/02/2026, 18:22

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Diffusion du livre photo : résoudre “l’impossible équation économique“ des éditeurs

« La réalité d’un livre photo, c’est qu’on le conservera durant une année entière. Et au moment où l’on se décide à le renvoyer, un client le sauvera du retour pour l’acheter. » Cette théorie, qu’une libraire présente dans la salle du Musée de Picardie expose comme amplement vérifiée, concluait les échanges avec humour et délicatesse. Pour autant, l’anecdote dit quelque chose de cette difficulté de diffusion…

22/01/2026, 18:24

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“Il faut s’organiser collectivement pour se défendre concrètement”

La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a tenu, vendredi 16 janvier 2026, une conférence de presse à l’annexe de la Bourse du travail de Paris. Ses membres, aux côtés d’autres acteurs engagés du monde du livre, y ont dénoncé la multiplication des attaques d’extrême droite contre les librairies et le climat politique, policier et médiatique qui les rend possibles. Un fait jugé inédit depuis des décennies a été particulièrement souligné : la perquisition, le 7 janvier dernier, de la librairie féministe Violette and Co.

16/01/2026, 18:22

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Le métier que personne ne voit, mais sans lequel votre liseuse ne fonctionnerait pas

PORTRAIT – Dans les coulisses de la lecture numérique, certains métiers œuvrent loin des projecteurs. Sans eux, pourtant, aucune bibliothèque ne se synchroniserait, aucun livre ne suivrait son lecteur d’un appareil à l’autre. Abdelmajid Ouelbani fait partie de ces artisans essentiels. Lead Developer Backend chez Vivlio, il incarne une expertise technique au service d’une expérience de lecture fluide, presque invisible — et donc réussie. Rencontre avec un ingénieur qui parle de code avec la même précision que de littérature, et pour qui la technologie n’a de sens que si elle s’efface derrière l’usage.

15/12/2025, 09:36

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Hokusai, Tezuka, Dior : quand le manga déborde le papier

Au musée Guimet, on est pénétré de la solennité de ses pièces, du silence des vitrines, des cartels sages comme des images. Et puis, avec Manga, Tout un art !, exposition qui court jusqu'au 9 mars prochain, le lieu fait un pas de côté. Un pas calculé, qui consiste à prendre le manga au sérieux. À le traiter comme une forme narrative, graphique, industrielle, culturelle - avec ses généalogies, ses ruptures, ses contradictions.

12/12/2025, 18:59

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“Je l’ai lu il y a deux ans et je le relis tous les ans” : le livre inoubliable de Lucy Maréchal

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur inoubliable. Cette semaine, nous accueillons Lucy Maréchal, chargée d'animation éditoriale chez Vivlio.

12/12/2025, 13:26

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Sous les fenêtres du ministère, les auteurs se mobilisent pour une continuité des revenus

Réunis devant le ministère de la Culture, place Colette, autrices, auteurs, illustrateurs, scénaristes et artistes de tous horizons sont venus « célébrer une victoire historique » tout en gardant les yeux braqués sur l’échéance suivante : le vote au Sénat, le 18 décembre, d’une proposition de loi pour une continuité de revenus via l’assurance-chômage.

10/12/2025, 17:53

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Lecture, audio, hybridation : chez Vivlio, Loriane Sauvageon défie les géants américains

PORTRAIT – Dans les bureaux de Vivlio, entre deux étagères de liseuses et quatre de bouquins, ActuaLitté a rencontré Loriane Sauvageon. Elle occupe un poste clef dans l'entreprise : customer success manager [responsable de la satisfaction clientèle, NdR]. Et le succès est bien au rendez-vous.

09/12/2025, 15:32

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À Lyon, Angers ou Le Creusot, les braderies de bibliothèques font recette

Le dimanche 16 novembre dernier se déroulait la braderie de la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL), un rendez-vous annuel depuis trois ans où, cette année, 25.000 livres, CD, vinyles et albums, 441 boîtes-livres et jeux étaient proposés à des prix allant de 1 à 5 €. Le franc succès rencontré par l'événement, qui a attiré au total 3700 visiteurs, contre 2500 l'année dernière, n'est pas un cas isolé.

03/12/2025, 16:42

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Pandora Hearts : quand le manga fait sa comédie (musicale)

Pandora Hearts, l’incontournable shōjo fantastique de Jun Mochizuki, bien que terminé depuis dix ans, s’offre une adaptation en comédie musicale jouée avec un réel succès à Tokyo en ce mois de novembre. Ce format chanté, en direct sur scène, connaît un succès croissant au Japon, où de plus en plus de succès éditoriaux se retrouvent interprétés par des acteurs-chanteurs cosplayés à la perfection. Reportage à Tokyo.

02/12/2025, 17:50

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Quand l’édition indépendante se fédère : l’essor du salon L’Autre Livre

Du 21 au 23 novembre 2025, le Salon L’Autre Livre a investi la Mairie du 5ᵉ, réunissant près d’une centaine de maisons d’édition. Un déplacement qui marque une ouverture plus large pour l’édition indépendante, décidée à maintenir un espace commun. Entre rencontres, lectures et échanges, les éditeurs ont souligné la vitalité et la solidarité d’un secteur toujours fragile.

27/11/2025, 16:22

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Lorsque Vivlio s’impose : l’exception culturelle tech à la française

PORTRAIT - Des lecteurs, des vrais, pour qui les ouvrages ne se résument pas à des fichiers – quand bien même ils les bichonnent. ActuaLitté a rencontré les équipes de Vivlio, pour découvrir leur Inoubliable. Cette semaine, au tour de David Dupré, le président exécutif, de se prêter au jeu.

25/11/2025, 09:42

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“Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route”

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.

08/09/2026, 17:02

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Silver Surfer : Parabole, le jour où Moebius redessina un dieu avec Stan Lee

En 1988, une rencontre improbable se produit chez Marvel. Stan Lee reprend le personnage dont il avait façonné la voix vingt ans plus tôt ; face à lui, Moebius, maître de la science-fiction européenne, accepte de se plier aux contraintes du comic book américain. À peine cinquante pages plus tard, Silver Surfer: Parable a transformé le combat entre Galactus et son ancien héraut en réflexion sur la foi, le pouvoir et la liberté.

05/09/2026, 11:50

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Rentrée scolaire : six professeurs convoqués par l'Inspection

Les élèves ont repris le chemin de l’école ce 1er septembre 2026. Pour certains enseignants, la rentrée pourrait tourner court. Expérience autoritaire, lancer d’élèves, fascination fasciste, bacchanale et cours particulier achevé au couteau : les dossiers ont ébranlé les services de l'Inspection. Pour l'Éducation nationale, une question : peut-on vraiment les laisser poursuivre ?

05/09/2026, 06:00

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Lamartine, Nerval, Gautier : les écrivains français amoureux d’Istanbul

Carrefour des civilisations, théâtre où se sont jouées les destinées de l'Orient et de l'Occident, Istanbul a fasciné des générations d'écrivains français qui, du XVIIe au XXe siècle, ont tenté de refléter dans leurs œuvres l'indicible beauté de cette cité millénaire. Par Amel Aït-Hamouda.

04/09/2026, 14:58

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“Pourquoi tu n’écris pas un livre sur le sexe ?” : la naissance de SexOD

À l'occasion de la sortie de son premier thriller (SexOD - juin 2026 - Patchenco éditions), que ActuaLitté vient de chroniquer, Patrick Collignon a bien voulu répondre à nos questions. On y apprend notamment que si l'écrivain belge a choisi de placer l'intrigue de son roman à Stockholm, ce n'est pas tout à fait par hasard ou pour suivre la mode !

03/09/2026, 18:13

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“Lire un livre n’est pas un délit” : un éditeur dénonce la destruction d’un ouvrage

Les Éditions Syllepse et le chercheur et militant internationaliste Joseph Daher dénoncent la saisie puis la destruction d’un exemplaire du Hezbollah. Un fondamentalisme religieux à l’épreuve du néolibéralisme lors d’une perquisition visant Nicolas Shahshahani, vice-président d’Europalestine, dans le cadre d’une enquête pour « apologie du terrorisme ».

03/09/2026, 17:54

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Une IA explore la mémoire moléculaire des livres anciens

Exclusif - Après avoir identifié protéines, médicaments ou autres résidus sur les documents de Vlad III, Jack London, Casanova et Alessandro Volta, l’équipe de Gleb et Svetlana Zilberstein veut franchir une nouvelle étape. Son « Cabilly Project » associe données biochimiques, archives et intelligence artificielle pour générer des hypothèses historiques. ActuaLitté révèle aussi l’existence de travaux, encore non publiés, sur André Malraux, Stendhal et Marcel Proust.

03/09/2026, 17:07

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Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire

Exclusif - Un manuscrit de professeur refusé chez Gallimard, le roman d'un ex-professeur publié trois ans plus tard par la maison et de l'un à l'autre ouvrage des scènes, motifs et références parfois voisins. La comparaison de Grand Poisson, de Fabrice Sanchez (Plon, août 2025), avec La solitude des professeurs est infinie, de Yannick Haenel (Gallimard, août 2026), ne révèle pas de contrefaçon, mais soulève quelques sourcils.

02/09/2026, 17:01

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Facturation électronique : “Aux petits, la traçabilité ; aux puissants, le brouillard administratif”

La facturation électronique, entrée en vigueur le 1er septembre 2026, promet de simplifier la vie des entreprises. Pour Guilhem Méric, auteur indépendant, elle risque au contraire d’ajouter une contrainte de plus à des créateurs déjà fragilisés par la précarité économique et la concurrence de l’intelligence artificielle générative. Le départ d’un illustrateur avec lequel il travaillait interroge une réforme qui, selon lui, fait peser une part croissante de ses exigences sur les plus petites structures du monde du livre.

02/09/2026, 15:59

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Écris-moi une danse.... De la page au mouvement avec Myriam Gourfink

Un roman s’écrit avec des mots, une partition de musique avec des notes, et pour la danse ? Comment expliquer à des danseurs et danseuses les mouvements imaginés par un ou une chorégraphe, des intentions scénographiques qui soient intelligibles par tous et mémorisables. Rencontre avec Myriam Gourfink, danseuse, chorégraphe, riche d’un parcours international, reconnue et très appréciée pour son travail de recherche chorégraphique. 

02/09/2026, 15:56

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Harcèlement scolaire : apprendre dès 4 ans à poser ses limites

Avec Éduquer contre l’exclusion et le harcèlement – Méthode et outils pédagogiques adaptés au programme EVAR, paru aux éditions Dangles, Chloé Ségneré s’adresse aux enfants de 4 à 7 ans, mais aussi aux adultes qui les accompagnent. Sa méthode Empatikids passe par les émotions, le respect des limites, le consentement ou encore la sécurité pour tenter d’agir avant que les situations d’exclusion ou de harcèlement ne s’installent.

01/09/2026, 17:32

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Antonin Artaud : la guerre des archives n’est pas terminée (réponse à Florence de Mèredieu)

Le 7 août 2026, ActuaLitté publiait l’article Comment la souffrance a forgé le jeune Artaud, version abrégée, sans photographies ni appareil de sources, de l'étude d'Ilios Chailly, Une géographie de la souffrance : les cures d’Antonin Artaud, de La Rouguière au Chanet, 1915-1919. Florence de Mèredieu, biographe d’Antonin Artaud, a réagi à cet article dans les commentaires. Quelques échanges ont suivi. Ilios Chailly propose ici une réponse plus développée, pour revenir point par point sur les questions soulevées.

01/09/2026, 17:05

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De Proust à Perec : comment Shéhérazade a changé la littérature française

Au XXe siècle, les écrivains français n’ont pas seulement lu Les Mille et Une Nuits : ils s’en sont emparés comme d’un modèle d’écriture. De la mémoire proustienne à l’ambition romanesque de Perec, en passant par le merveilleux surréaliste et la figure de Shéhérazade devenue symbole de résistance, ce recueil sans auteur ni fin a profondément travaillé l’imaginaire littéraire. Par Amel Aït-Hamouda.

31/08/2026, 17:44

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“Dieu est mort, mais il n’arrive pas à s’en consoler”

Romancière, poétesse, psychanalyste et traductrice franco-suédoise, Kristina Ifwarson vient de cosigner avec l’éditeur Olivier Gallon la traduction d’un texte de Stig Dagerman inédit en français : Le Jour dernier. Parue de son vivant en 1952, cette pièce radiophonique est l’ultime œuvre de Stig Dagerman. Qu’est-ce qui fait la singularité de ce texte ? Pourquoi a-t-il été « oublié » jusqu’ici en Suède ? Et comment cette traduction pourrait-elle renouveler notre lecture de l’œuvre de Stig Dagerman ? Le point avec Kristina Ifwarson. Par Karim El Haddady.

31/08/2026, 17:11

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La Griffe Noire : “Tout ça ne fait donc pas de vous un libraire indépendant ?”

Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, les soutiens de la librairie interrogent désormais moins son indépendance que le fonctionnement même du dispositif. 

31/08/2026, 14:00

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Freida McFadden : anatomie d'une machine, aux accents bien connus

Voilà des semaines et des mois, des années bientôt qu'elle trône au sommet des meilleures ventes, au point qu'on ne sache plus trop comment s'en dépatouiller... Un peu comme dans ses livres : Freida McFadden connaît la fin avant de commencer. Le retournement vient d’abord et le roman s’organise en fonction. Indices, fausses pistes, silences, informations données trop tôt pour être comprises : tout permet au lecteur de voir après coup ce qu’il n’avait pas vu venir. Mais comment ?

29/08/2026, 10:00

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Neuf mois plus tard : 80 livres à lire avant l’arrivée du bébé

Après neuf mois de silence, Elsa donne enfin de ses nouvelles. Et il s’en est passé, des choses : une grossesse, une année cabossée, des bibliothèques à trier, une pile à lire toujours bien garnie et une tentative très sérieuse de remplacer le doomscrolling par 100 pages quotidiennes. Avec, au passage, trois lectures qu’elle avait laissées dormir beaucoup trop longtemps.
 
 
 

29/08/2026, 09:00

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Six livres créent une application de rencontre pour éviter de finir seuls en rayon

On a longtemps cru qu’un livre abandonné sur une table de librairie souffrait en silence. Erreur. Il regarde les autres partir. Le prix littéraire avec son lecteur pressé, la romance dans un tote bag, le polar sous le bras de quelqu’un qui assure « ne lire que du vrai ». Lui reste là, tranche vers le public, à feindre l’indifférence.

29/08/2026, 08:00

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Après Perec, Queneau et Calvino : l’Oulipo peut-il encore surprendre ?

Le 5 mai 2026, jour de naissance de Karl Marx, Clémentine Mélois a dû mourir pour obtenir le droit de démissionner. À 18h16 exactement, au café L’Arrêt, anciennement L’Espérance, dans le VIIe arrondissement de Paris, l’écrivaine et plasticienne a retrouvé, selon sa propre formule, sa « liberté de manœuvre pour l’éternité ».

28/08/2026, 17:22

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Livre sur les quais 2026 : se renouveler sans rompre le fil

Pour sa 17e édition, Le Livre sur les quais cherche à renouveler ses formes sans perdre ce qui fait son identité. À Morges, Adélaïde Fabre défend un festival plus participatif, ouvert aux autres arts et aux nouveaux publics, mais toujours construit autour de la rencontre et de la transmission.

27/08/2026, 16:45

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Henri-Frédéric Amiel, écrivain d’une “vie manquée” devenue monument littéraire

Douze tomes, 16.900 pages… Publié en intégralité par L’Âge d’Homme entre 1976 et 1994, le Journal intime d’Henri-Frédéric Amiel (1821-1881), aujourd’hui revendu fort cher sur le marché de l’occasion, demeure peu lu, du moins en intégralité. Agrégée, docteure ès lettres, Géraldine Sauquet a, en quelque sorte, débroussaillé l’épais maquis de ce texte total, récit intime de quatre décennies, histoire de la vie quelque peu terne d’un professeur genevois, extrêmement cultivé, séduisant physiquement, mais miné par une timidité et une aboulie pathologiques. Par Étienne Ruhaud.

26/08/2026, 18:22

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Quand le format vertical bouscule l’écriture des séries

Pensées pour être regardées sur un smartphone, les fictions verticales ne se cantonnent plus aux productions amateurs des réseaux sociaux. France Télévisions et Arte investissent désormais ce terrain, où la brièveté impose ses propres règles : installer une situation immédiatement, caractériser un personnage en quelques secondes, concentrer les dialogues et maintenir le récit sous tension. Une autre manière d’écrire la fiction ?

25/08/2026, 11:11

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Du marathon au bain glacé : ce que notre culte de la performance dit de nous

Marathons, bains glacés, yoga, sommeil surveillé, alimentation contrôlée : et si nos disciplines du corps avaient pris la place des anciens rituels ? Dans cette « Petite anthropologie du Dépassement », Salim Rzin observe comment la quête de performance, de purification et de maîtrise transforme le corps en refuge, en temple et en territoire moral, jusqu’à faire surgir la figure du « nano-démon », menace intérieure qu’il faudrait maintenir en sommeil.

25/08/2026, 09:09

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Anxiété de la rentrée : pourquoi le retour au travail peut être si difficile

Pourquoi le retour au travail suffit-il parfois à faire ressurgir stress, ruminations et boule au ventre, avant même d’avoir rouvert sa boîte mail ? Après les vacances, le changement de rythme, les contraintes et l’anticipation peuvent réactiver l’anxiété, sans forcément révéler un rejet de son métier. Dans L’Anxiété dédramatisée (Piktos Poche), Mélissa Manacorda propose de comprendre ces mécanismes et livre des pistes concrètes pour reprendre sans laisser l’angoisse occuper toute la place.

25/08/2026, 09:05

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Six romans recalés à l’aéroport pour excédent de bagage... émotionnel

Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.

22/08/2026, 11:05

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La bienveillance, “complément idéal d’un monde de plus en plus brutal”

Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.

22/08/2026, 10:05

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Voyageuses en Orient : entre émancipation et clichés

Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.

19/08/2026, 18:18

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Journée mondiale du moustique : les insectes réclament des dommages et intérêts à la littérature

Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)

19/08/2026, 14:46

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Gestion contestée et conflit familial : un été au tribunal pour l'Harmattan

Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.

19/08/2026, 09:09

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Babel Indoor : quand les temples deviennent des livres de pierre

Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.

18/08/2026, 18:18

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“Ma mère est partie en Espagne” : Lavinia Braniște écrit l’exil ordinaire

Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.

17/08/2026, 17:51

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“Les richesses du sol africain l’ont carrément appauvri”

Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.

14/08/2026, 16:15

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Quand Carl Jung descendait dans ses propres ténèbres

Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.

12/08/2026, 18:08

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Un devoir rendu suffit-il encore à prouver qu’on l’a écrit ?

Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?

 

10/08/2026, 07:30

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Et si la nouvelle censure culturelle était celle qu’on ne voit plus ?

Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.

08/08/2026, 13:36

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Des groupes anti-liberté d’expression identifiés et suivis par le renseignement

Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.

08/08/2026, 13:25

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