Le “Goncourt des ados” fête ses 10 ans : la sélection 2026

Le prix entend distinguer chaque année un ouvrage représentatif de la richesse de la littérature adolescente contemporaine. Pour cette édition anniversaire, les organisateurs promettent une sélection attentive à « l’excellence littéraire » autant qu’aux pratiques de lecture actuelles des adolescents.

Les dix romans sélectionnés :

Sarah Andrès, Ceci n’est pas une romance, Rageot

Gaël Aymon, Soleils fantômes, Nathan

Frédérique Blu, La Baie des Baleines-Pleines, Hélium

Mathilde de Lagausie, Walter Cobb, Le Rouergue

Agnès Maupré, Six Sirènes, Sarbacane

Athénaïs Mavyne, Trembleciel, Slalom

Mary Orchard, Métamorphosis, Casterman

Célia Samba, Même les failles laissent passer la lumière, Albin Michel

Anaïs Sautier, La Nuit bleue, L’École des loisirs

Hélène Vignal, Brut, Thierry Magnier

En 2025, le Prix Vendredi avait couronné Solène Ayangma pour Les Frontières écarlates (Talents Hauts), un roman de fantasy politique situé entre l’Empire de Thyr et le royaume de Bakara. Coline Pierré avait de son côté remporté le Prix Vendredi des lecteurs du pass Culture avec Le Silence est à nous (Flammarion Jeunesse).

La « Boum du Prix Vendredi »

Depuis 2023, le prix principal est accompagné du Prix Vendredi des lecteurs du pass Culture. Pour cette quatrième édition, neuf jeunes de 17 à 19 ans, bénéficiaires du dispositif et venus de différentes régions, départageront eux aussi les dix romans sélectionnés. Ils remettront leur propre récompense lors de la même soirée que le jury professionnel.

Le jury professionnel 2026 réunit Mahaut de Butler, Isabelle Harbonnier-Valdher, Emmanuelle Kabala, Lucie Kosmala, Pierre Krause, Tom Lévêque, Coline Pierré, Anne Ricou et Simon Roguet. Trois nouveaux membres l’ont rejoint cette année : Mahaut de Butler, Isabelle Harbonnier-Valdher et Pierre Krause.

Pour cette dixième édition, la cérémonie change également de décor. Elle se déroulera le jeudi 12 novembre à 18h dans les locaux parisiens de Babelio, nouveau partenaire du Prix Vendredi. L’anniversaire sera célébré à partir de 18h30 sous la forme d’une « boum », avec un retour sur les dix années d’existence du prix.

Cette idée doit également être déclinée au-delà de la cérémonie : les organisateurs annoncent la création de la « Boum du Prix Vendredi », un nouveau dispositif de médiation littéraire destiné à accompagner les ouvrages et leurs lecteurs.

Babelio rejoint cette année les partenaires historiques du prix, aux côtés notamment de la Fondation d’entreprise La Poste, de la Sofia, du CFC, de la Fondation Jan Michalski, de Je Bouquine et du pass Culture. La Fondation La Poste assure une dotation globale de 3000 €.

Le Prix Vendredi avait également profité de son dixième anniversaire pour dévoiler au printemps une nouvelle identité graphique et renforcer ses actions de médiation, avec notamment davantage de rencontres entre les auteurs sélectionnés et les scolaires.

Lancé il y a dix ans pour donner à la littérature adolescente une place comparable à celle des grands prix littéraires d’automne, il désignera ses deux lauréats le 12 novembre prochain.

Crédits photo : Prix Vendredi

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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