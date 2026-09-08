Après les remous de 2025, le Prix Philippe Sollers dévoile sa sélection 2026

Un an après une première édition mouvementée, le Prix Philippe Sollers revient pour un deuxième tour. 12 ouvrages composent sa première sélection 2026, avant un nouveau resserrement prévu le 16 octobre. Le lauréat sera proclamé le vendredi 27 novembre, à 18 heures, au Café Beaubourg, à Paris.
Le 08/09/2026 à 16:21 par Hocine Bouhadjera
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08/09/2026 à 16:21
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Créée en hommage à Philippe Sollers (1936-2023), la distinction entend récompenser un essai ou une fiction qui prolonge à sa manière la « guerre du goût » chère à l'écrivain et éditeur : une littérature libre, singulière et opposée, selon les organisateurs, au « nihilisme toujours plus envahissant de l'époque ».
Les 12 ouvrages en première sélection :
Patrice Trigano, Bataille au procès, Éditions Maurice Nadeau
Infernus Iohannes, Défections & Cie, Rivages
Louise Chennevière, Faire la peau, P.O.L
Aurélien Bellanger, L'Architecte de Notre-Dame, Actes Sud
Charlotte Casiraghi, La Fêlure, Julliard
Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard
Adrien Goetz, Les Trois Hortense, Grasset
Angie David, Ma vie avec Simone de Beauvoir, Gallimard
Frédéric Pajak, François d'Assise, l'insensé de Dieu (Manifeste incertain 11), Noir sur Blanc
Bernard-Henri Lévy, Mémoires provisoires, Olivier Nora Éditions / Plon
Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante, Calmann-Lévy
La seconde sélection sera dévoilée le 16 octobre, date à laquelle les organisateurs préciseront également la dotation de cette deuxième édition.
Philippe Forest conserve la présidence du jury, qui compte cette année 14 membres. Autour de lui siègent Laure Adler, Amélie de Bourbon Parme, Patricia Boyer de Latour, Catherine Cusset, Alexandre Duval-Stalla, G. K. Galabov, Nicolas Idier, Marcelin Pleynet (membre d'honneur), Christian de Portzamparc, Emmanuel Moses, Yorick Secretin, Arnaud Viviant et Sophie Zhang.
La composition évolue donc sensiblement par rapport au jury qui avait finalement officié lors de la première édition. Laure Adler, Catherine Cusset, Alexandre Duval-Stalla, Yorick Secretin et Arnaud Viviant font notamment leur entrée, tandis que Jacques Henric et Catherine Millet ne figurent plus dans la liste 2026.
Cette stabilité retrouvée sera observée après les soubresauts de l'édition inaugurale. Lancé en 2025 sous le nom de Prix Philippe Sollers, Grand Hôtel Cayré, le projet associait initialement l'hôtel parisien à un jury comprenant notamment Frédéric Beigbeder, Éric Naulleau et Marc Lambron. Quelques semaines avant la remise, plusieurs membres avaient toutefois quitté l'aventure et le Grand Hôtel Cayré s'était retiré du dispositif.
Philippe Forest avait alors expliqué à ActuaLitté que « deux conceptions différentes » du prix avaient fini par coexister, conduisant à une « séparation à l'amiable ». La distinction avait abandonné la référence au Grand Hôtel Cayré et trouvé refuge au Café Beaubourg, où elle s'installe de nouveau cette année.
Le choix du lieu n'est pas anodin : conçu en 1987 par Christian de Portzamparc, le Café Beaubourg est orné de pages de Paradis, roman de Philippe Sollers. L'architecte siège toujours au jury.
Malgré les remaniements, la première édition était finalement arrivée à son terme et avait même distingué deux ouvrages : Feux sacrés de Cécile Guilbert (Grasset), pour le récit, et Les Lois et les Nombres de Romain Graziani (Gallimard), pour l'essai.
Pour cette deuxième édition, rendez-vous est donc pris le 16 octobre pour la prochaine sélection, puis le 27 novembre au Café Beaubourg pour connaître le nouveau lauréat.
Crédits photo : Philippe Sollers, par Robert Doisneau (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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