Après les remous de 2025, le Prix Philippe Sollers dévoile sa sélection 2026

Créée en hommage à Philippe Sollers (1936-2023), la distinction entend récompenser un essai ou une fiction qui prolonge à sa manière la « guerre du goût » chère à l'écrivain et éditeur : une littérature libre, singulière et opposée, selon les organisateurs, au « nihilisme toujours plus envahissant de l'époque ».

Les 12 ouvrages en première sélection :

Patrice Trigano, Bataille au procès, Éditions Maurice Nadeau

Infernus Iohannes, Défections & Cie, Rivages

Louise Chennevière, Faire la peau, P.O.L

Aurélien Bellanger, L'Architecte de Notre-Dame, Actes Sud

Charlotte Casiraghi, La Fêlure, Julliard

Olivier Rolin, La Guerre éternelle, Gallimard

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie, Gallimard

Adrien Goetz, Les Trois Hortense, Grasset

Angie David, Ma vie avec Simone de Beauvoir, Gallimard

Frédéric Pajak, François d'Assise, l'insensé de Dieu (Manifeste incertain 11), Noir sur Blanc

Bernard-Henri Lévy, Mémoires provisoires, Olivier Nora Éditions / Plon

Ada Walter, Shanghai, cinq heures quarante, Calmann-Lévy

La seconde sélection sera dévoilée le 16 octobre, date à laquelle les organisateurs préciseront également la dotation de cette deuxième édition.

Une première édition qui avait tangué

Philippe Forest conserve la présidence du jury, qui compte cette année 14 membres. Autour de lui siègent Laure Adler, Amélie de Bourbon Parme, Patricia Boyer de Latour, Catherine Cusset, Alexandre Duval-Stalla, G. K. Galabov, Nicolas Idier, Marcelin Pleynet (membre d'honneur), Christian de Portzamparc, Emmanuel Moses, Yorick Secretin, Arnaud Viviant et Sophie Zhang.

La composition évolue donc sensiblement par rapport au jury qui avait finalement officié lors de la première édition. Laure Adler, Catherine Cusset, Alexandre Duval-Stalla, Yorick Secretin et Arnaud Viviant font notamment leur entrée, tandis que Jacques Henric et Catherine Millet ne figurent plus dans la liste 2026.

Cette stabilité retrouvée sera observée après les soubresauts de l'édition inaugurale. Lancé en 2025 sous le nom de Prix Philippe Sollers, Grand Hôtel Cayré, le projet associait initialement l'hôtel parisien à un jury comprenant notamment Frédéric Beigbeder, Éric Naulleau et Marc Lambron. Quelques semaines avant la remise, plusieurs membres avaient toutefois quitté l'aventure et le Grand Hôtel Cayré s'était retiré du dispositif.

Philippe Forest avait alors expliqué à ActuaLitté que « deux conceptions différentes » du prix avaient fini par coexister, conduisant à une « séparation à l'amiable ». La distinction avait abandonné la référence au Grand Hôtel Cayré et trouvé refuge au Café Beaubourg, où elle s'installe de nouveau cette année.

Le choix du lieu n'est pas anodin : conçu en 1987 par Christian de Portzamparc, le Café Beaubourg est orné de pages de Paradis, roman de Philippe Sollers. L'architecte siège toujours au jury.

Malgré les remaniements, la première édition était finalement arrivée à son terme et avait même distingué deux ouvrages : Feux sacrés de Cécile Guilbert (Grasset), pour le récit, et Les Lois et les Nombres de Romain Graziani (Gallimard), pour l'essai.

Pour cette deuxième édition, rendez-vous est donc pris le 16 octobre pour la prochaine sélection, puis le 27 novembre au Café Beaubourg pour connaître le nouveau lauréat.

Crédits photo : Philippe Sollers, par Robert Doisneau (ActuaLitté, CC BY-SA 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

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