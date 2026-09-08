Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route…

La bande dessinée connaît bien le problème : derrière un album se cachent des semaines de travail souvent très longues. L’illustration jeunesse n’échappe pas à cette équation, alors même que les à-valoir restent fréquemment modestes.

Il serait pourtant absurde d’en désigner les responsables. L’illustrateur qui enchaîne les projets cherche à vivre de son métier ; la petite maison qui propose un à-valoir limité compose souvent avec ses propres contraintes économiques. C’est précisément leur rencontre qui produit le paradoxe : chacun agit selon ses moyens, mais l’accumulation des nouveautés finit par fragiliser les livres comme ceux qui les font.

Illustrateurs jeunesse : quand la course à la production nourrit la précarité

Il faut le dire : la course à la production est en train d’abîmer profondément le métier d’illustrateur jeunesse.

Non pas faute de lecteurs, mais parce qu’un modèle s’est installé dans lequel trop d’illustrateurs doivent multiplier les livres pour compenser des à-valoir insuffisants.

Prenons deux situations.

D’un côté, un éditeur verse un à-valoir sur droits d’auteur de 6.000 à 8.000 euros pour un album de 32 pages réalisé en techniques traditionnelles. Il prend ainsi en compte les trois ou quatre mois de travail que représente sa réalisation.

De l’autre, plusieurs éditeurs proposent chacun 3.000 euros. L’illustrateur, qui doit payer son loyer comme tout le monde, accepte. Pourquoi refuserait-il ? Personne ne le paie assez pour qu’il puisse se le permettre.

Résultat : cinq ou six albums sortent la même année sous la même signature, souvent dans la même période.

L’éditeur qui a choisi d’investir davantage dans un album voit alors cet investissement fragilisé si plusieurs ouvrages du même illustrateur, destinés à un public proche, arrivent simultanément sur le marché.

Multiplier les parutions ne signifie pas nécessairement multiplier les ventes dans les mêmes proportions.

Le marché du livre diminue, au mieux il reste stable, les différents titres peuvent aussi se cannibaliser. Prenons un exemple volontairement simplifié. Supposons que les albums d’un illustrateur représentent, sur une année donnée, un potentiel de vente global d’environ 12.000 exemplaires.

Publier trois, cinq ou six titres ne fera pas nécessairement passer cette demande à 20.000 exemplaires ou plus, elle plafonnera autour de ces 12.000 exemplaires, surtout si leur esthétique est trop proche.

Les lecteurs, les familles qui entrent en librairie n’achèteront pas quatre albums du même illustrateur la même année, ils choisiront la variété.

Le libraire aussi devra choisir. Faute de place, de temps et de capacité à défendre simultanément toutes les nouveautés, il ne pourra pas nécessairement donner la même visibilité à chacun des titres proposés par les diffuseurs. La surproduction est une réalité : un livre chasse l’autre et la durée de présence se raccourcit. Le fonds disparaît des librairies. Au bout du compte, personne n’a vraiment gagné.

L’évolution des techniques de production a, en partie, rendu économiquement possible la multiplication de petits tirages.

Les progrès de l’impression, les choix de papier ou encore la délocalisation permettent de réduire le tirage des albums tout en conservant un prix de revient qui aurait demandé un tirage bien plus important il n’y a pas si longtemps.

Si cette évolution a permis aux éditeurs de multiplier les nouveautés, de répartir le risque sur davantage de petits tirages, elle n’a pas amélioré l’économie de ceux qui créent ces livres. Pour eux, cette fragmentation des ventes a une conséquence très concrète : chaque titre met plus longtemps à dépasser son à-valoir, lorsqu’il le dépasse.

La boucle est bouclée : il faut produire davantage parce que chaque livre rapporte trop peu, et chaque livre risque de rapporter moins parce qu’il est noyé dans une production toujours plus abondante.

La surproduction n’est pourtant pas une fatalité du métier. C’est le résultat d’un modèle économique et ce modèle devra évoluer.

Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route…

Du côté des éditeurs, cela signifie investir davantage dans la rémunération de chaque projet, mieux le défendre et lui laisser le temps de rencontrer son public. Du côté des illustrateurs, cela signifie pouvoir exiger une rémunération à la hauteur du travail demandé, sans être contraints de multiplier les projets simplement pour obtenir un revenu viable.

Et des deux côtés, cela signifie construire des relations professionnelles plus équilibrées et inscrites dans la durée.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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