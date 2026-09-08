Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route…

Combien vaut le temps consacré à un livre ? Dans l’illustration jeunesse comme dans la bande dessinée, la question se pose avec acuité lorsque des rémunérations modestes conduisent à multiplier les projets. Ni procès des petits éditeurs, ni reproche adressé aux artistes : c’est la mécanique économique qui mérite d’être interrogée. Michel Demeulenaere, fondateur des éditions Mijade, partage ici quelques-uns de ses propres questionnements.
Le 08/09/2026 à 17:02 par Auteur invité
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08/09/2026 à 17:02
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La bande dessinée connaît bien le problème : derrière un album se cachent des semaines de travail souvent très longues. L’illustration jeunesse n’échappe pas à cette équation, alors même que les à-valoir restent fréquemment modestes.
Il serait pourtant absurde d’en désigner les responsables. L’illustrateur qui enchaîne les projets cherche à vivre de son métier ; la petite maison qui propose un à-valoir limité compose souvent avec ses propres contraintes économiques. C’est précisément leur rencontre qui produit le paradoxe : chacun agit selon ses moyens, mais l’accumulation des nouveautés finit par fragiliser les livres comme ceux qui les font.
Il faut le dire : la course à la production est en train d’abîmer profondément le métier d’illustrateur jeunesse.
Non pas faute de lecteurs, mais parce qu’un modèle s’est installé dans lequel trop d’illustrateurs doivent multiplier les livres pour compenser des à-valoir insuffisants.
Prenons deux situations.
D’un côté, un éditeur verse un à-valoir sur droits d’auteur de 6.000 à 8.000 euros pour un album de 32 pages réalisé en techniques traditionnelles. Il prend ainsi en compte les trois ou quatre mois de travail que représente sa réalisation.
De l’autre, plusieurs éditeurs proposent chacun 3.000 euros. L’illustrateur, qui doit payer son loyer comme tout le monde, accepte. Pourquoi refuserait-il ? Personne ne le paie assez pour qu’il puisse se le permettre.
Résultat : cinq ou six albums sortent la même année sous la même signature, souvent dans la même période.
L’éditeur qui a choisi d’investir davantage dans un album voit alors cet investissement fragilisé si plusieurs ouvrages du même illustrateur, destinés à un public proche, arrivent simultanément sur le marché.
Multiplier les parutions ne signifie pas nécessairement multiplier les ventes dans les mêmes proportions.
Le marché du livre diminue, au mieux il reste stable, les différents titres peuvent aussi se cannibaliser. Prenons un exemple volontairement simplifié. Supposons que les albums d’un illustrateur représentent, sur une année donnée, un potentiel de vente global d’environ 12.000 exemplaires.
Publier trois, cinq ou six titres ne fera pas nécessairement passer cette demande à 20.000 exemplaires ou plus, elle plafonnera autour de ces 12.000 exemplaires, surtout si leur esthétique est trop proche.
Les lecteurs, les familles qui entrent en librairie n’achèteront pas quatre albums du même illustrateur la même année, ils choisiront la variété.
Le libraire aussi devra choisir. Faute de place, de temps et de capacité à défendre simultanément toutes les nouveautés, il ne pourra pas nécessairement donner la même visibilité à chacun des titres proposés par les diffuseurs. La surproduction est une réalité : un livre chasse l’autre et la durée de présence se raccourcit. Le fonds disparaît des librairies. Au bout du compte, personne n’a vraiment gagné.
L’évolution des techniques de production a, en partie, rendu économiquement possible la multiplication de petits tirages.
Les progrès de l’impression, les choix de papier ou encore la délocalisation permettent de réduire le tirage des albums tout en conservant un prix de revient qui aurait demandé un tirage bien plus important il n’y a pas si longtemps.
Si cette évolution a permis aux éditeurs de multiplier les nouveautés, de répartir le risque sur davantage de petits tirages, elle n’a pas amélioré l’économie de ceux qui créent ces livres. Pour eux, cette fragmentation des ventes a une conséquence très concrète : chaque titre met plus longtemps à dépasser son à-valoir, lorsqu’il le dépasse.
La boucle est bouclée : il faut produire davantage parce que chaque livre rapporte trop peu, et chaque livre risque de rapporter moins parce qu’il est noyé dans une production toujours plus abondante.
La surproduction n’est pourtant pas une fatalité du métier. C’est le résultat d’un modèle économique et ce modèle devra évoluer.
Un livre ne devrait pas être condamné à disparaître parce que le suivant est déjà en route…
Du côté des éditeurs, cela signifie investir davantage dans la rémunération de chaque projet, mieux le défendre et lui laisser le temps de rencontrer son public. Du côté des illustrateurs, cela signifie pouvoir exiger une rémunération à la hauteur du travail demandé, sans être contraints de multiplier les projets simplement pour obtenir un revenu viable.
Et des deux côtés, cela signifie construire des relations professionnelles plus équilibrées et inscrites dans la durée.
Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Les compagnies aériennes sont formelles : au-delà de 23 kilos, il faut payer un supplément. La littérature, beaucoup moins regardante, autorise ses personnages à embarquer avec une enfance traumatique, trois générations de non-dits, un père mort, plusieurs amours compliquées et parfois une résurrection complète. Au retour des vacances, il était temps que quelqu’un contrôle tout cela.
22/08/2026, 11:05
Il fallait bien que quelqu’un finisse par manquer de bienveillance envers la bienveillance. Le psychanalyste Jean-Charles Bettan s’y risque ici, en prenant au sérieux ce que nos précautions, nos bons sentiments et notre vocabulaire soigneusement capitonné disent de notre rapport au conflit. Une humeur volontairement piquante, où la politesse des mots se retrouve priée de s’allonger sur le divan.
22/08/2026, 10:05
Si Flaubert, Chateaubriand ou Nerval ont construit l’Orient rêvé du XIXe siècle, des écrivaines-voyageuses en ont, elles, franchi les portes closes. De Lady Montagu à Isabelle Eberhardt, elles ont observé l’intimité des harems et la vie des tribus. Mais ce regard « de l’intérieur » les a-t-il vraiment affranchies des clichés orientalistes ? Récit d’une émancipation littéraire aux mille contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
19/08/2026, 18:18
Ce 20 août, Journée mondiale du moustique, les insectes ont déposé une plainte collective contre plusieurs siècles de littérature. Motifs : diffamation, séquestration, exploitation et atteinte répétée à la dignité des arthropodes. Cinq livres comparaissent. Les fourmis se constituent partie civile, les papillons demandent réparation et Gregor Samsa exige qu’on cesse enfin de l’appeler cafard. L’audience promet d’être piquante. (ceci est une fiction, hein...)
19/08/2026, 14:46
Exclusif - La gestion des Éditions L'Harmattan, dirigées depuis 2010 par Xavier Pryen, est vivement contestée depuis quelques années, tandis qu'un conflit familial se joue en arrière-plan : Denis Pryen, cofondateur du groupe, estime que son neveu a engagé le « démantèlement » de ce dernier. Deux décisions de justice, rendues cet été, se sont révélées favorables au cofondateur de L'Harmattan.
19/08/2026, 09:09
Que devient un lieu sacré lorsque la prière s’efface mais que la verticalité demeure ? Psychanalyste et ethno-clinicien, Salim Rzin lit les églises devenues salles d’escalade, hôtels ou espaces de passage comme autant de livres de pierre réécrits par les corps. Dans ce texte, il interroge ces architectures comme des palimpsestes : les usages changent, mais quelque chose de leurs anciens récits continue de s’écrire.
18/08/2026, 18:18
Le 21 août paraît aux éditions des Syrtes le roman Camping de Lavinia Braniște, traduit du roumain par Sylvain Audet-Găinar. Un roman sur l’exil ordinaire et des vies en transit. Dialogue avec son éditrice, Olimpia Verger.
17/08/2026, 17:51
Elvis Ntambua Mampuele, romancier, lauréat du Prix Senghor du public du premier roman : « La culture ne met pas fin à une guerre, mais elle peut aider une société à guérir, à se rassembler et à préparer les conditions d’une paix durable » Par Karim El Haddady.
14/08/2026, 16:15
Il existe, entre certaines âmes et certains rivages, une affinité qui tient moins du hasard que d'une secrète géographie du cœur. Celle de Pierre Loti avec Istanbul fut de cette nature : une reconnaissance sans raison, un coup de foudre qui précède l'amour ; une vérité intime que l’écrivain passera sa vie à explorer, à célébrer et à défendre, jusqu’à en faire le pivot secret de son œuvre et de son existence. Par Amel Aït-Hamouda.
13/08/2026, 15:45
Manuscrit médiéval au siècle de l’acier et du béton, Le Livre rouge est une anomalie. Un Carl Jung en crise y confia visions, dialogues intérieurs, peintures et mythes, prélude à ses concepts les plus importants. Allons à la découverte de cet objet fascinant, où un homme tente de donner une forme à ce qui, sans elle, risquait de le posséder.
12/08/2026, 18:08
Au Danemark, le gouvernement répond à la triche par IA en déplaçant la preuve : les examens rédigés à domicile devront être défendus oralement, tandis que surveillance et travaux sous contrôle seront renforcés. Une mesure scolaire qui réveille une vieille question littéraire : signer suffit-il à être l’auteur, ou faut-il encore pouvoir répondre personnellement de ce qui est écrit ?
10/08/2026, 07:30
Une œuvre interdite, une exposition vandalisée, un concert annulé : la censure possède encore des images faciles à reconnaître. Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création du ministère de la Culture décrit pourtant un déplacement plus discret. Projets modifiés avant la polémique, programmation ajustée par anticipation, financement devenu levier, décisions administratives difficiles à qualifier : l’atteinte la plus efficace pourrait être celle qui évite d’avoir à se montrer.
08/08/2026, 13:36
Le Rapport annuel 2025 pour la liberté de création contient une drôle de discrétion. Plusieurs « groupements formellement constitués », à l’origine d’actions organisées contre des acteurs culturels, seraient « pour la plupart identifiés par les services de renseignement territorial ». Voilà pour ce que l’État sait. Pour savoir qui ils sont, en revanche, le lecteur repassera : ni noms, ni nombre précis, ni famille politique ou religieuse. Le renseignement est là. L’information, beaucoup moins.
08/08/2026, 13:25
Entre mars 2025 et mars 2026, le ministère de la Culture a recensé 76 incidents affectant les libertés de création, correspondant à 91 mécanismes d’atteinte. Douze situations sont explicitement rattachées au livre : six pour « livre et lecture publique », six pour les librairies. Acquisitions sous pression, ouvrages détruits, rencontres déprogrammées, vitrines attaquées ou mesures de saisie : le premier bilan annuel montre surtout ce qui demeure difficile à compter.
08/08/2026, 12:19
De 1915 à 1919, Antonin Artaud passe de cliniques en stations thermales, de Marseille à Neuchâtel, dans une tentative presque continue d’apaiser des troubles nerveux qui marqueront durablement son existence. Ilios Chailly reconstitue cette « géographie de la souffrance » à partir d’archives, de sources médicales et de documents parfois inédits, et montre combien ces années de cures, de diagnostics et de traitements ont participé à façonner l’homme, l’artiste et la pensée d’Artaud.
07/08/2026, 16:20
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