Éloge de l’au revoir : Gilles Marchand explore les multiples visages de la séparation

À travers Éloge de l’au revoir, l’auteur explore les différentes formes que peuvent prendre les séparations : départs de l’enfance, ruptures amoureuses, éloignements familiaux, fins de carrière artistique ou politique, jusqu’aux derniers adieux. Gilles Marchand s’appuie notamment sur des anecdotes personnelles et sur de nombreuses références musicales, cinématographiques et littéraires pour composer une réflexion autour du temps qui passe et des liens qui façonnent nos vies.

Une méditation entre tendresse et mélancolie

L’ouvrage interroge ce que les séparations laissent derrière elles : comment dire au revoir à ceux que l’on aime, pourquoi certains adieux nous accompagnent toute une vie et ce que l’on emporte avec soi lorsque l’on part. Avec humour, tendresse et mélancolie, Éloge de l’au revoir envisage ainsi chaque séparation comme un moment de mémoire, mais aussi comme la possibilité d’une retrouvaille.

Gilles Marchand, né en 1976 à Bordeaux, s’est fait connaître avec plusieurs ouvrages remarqués, dont Une bouche sans personne, récompensé par le prix Libr’à Nous et le prix du meilleur roman francophone Points-Seuil. Le Soldat désaccordé, paru en 2022, a reçu plus d’une vingtaine de prix, parmi lesquels le Prix des libraires. Son dernier roman, Les Promesses orphelines, est paru en 2025.

Les éditions Rivages nous proposent un extrait en avant-première :

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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