Kamel Daoud relaxé en diffamation, l’affaire Houris continue

Dans son jugement, relayé par l'AFP, le tribunal estime que « la partie civile n'est pas identifiable dans le propos qu'elle poursuit et ne rapporte pas la preuve qu'elle a été identifiée par des tiers ». En conséquence, « la diffamation n'est pas constituée ».

Considérant par ailleurs les poursuites comme « manifestement infondées », la juridiction a condamné Saâda Arbane à verser un euro de dommages et intérêts à Kamel Daoud et 1500 € au directeur de la publication du Figaro, Marc Feuillée, au titre de leur préjudice moral.

Une phrase sur « Alger » au cœur du procès

Ce volet judiciaire trouve son origine dans un long entretien accordé par Kamel Daoud au Figaro le 3 avril 2025. Alors que les procédures engagées contre lui se multipliaient, l'écrivain y déclarait notamment qu'« Alger peut déposer plainte contre Kamel Daoud en France ».

Saâda Arbane n'était pas nommée. Ses avocats estimaient cependant qu'elle était identifiable derrière cette référence à « Alger » et que les propos revenaient à rattacher son action judiciaire au pouvoir algérien. Lors de l'audience de juin, Me Colomba Grossi avait soutenu qu'« il ne fait aucun doute que Mme Saâda Arbane est parfaitement identifiable », tandis que Me William Bourdon dénonçait une attaque destinée à la présenter comme un relais du régime.

La défense de Kamel Daoud avançait au contraire que l'écrivain faisait face à une multiplication de procédures en France et en Algérie. Son avocate Jacqueline Laffont avait évoqué devant le tribunal un « harcèlement judiciaire » destiné, selon elle, à l'épuiser et à l'empêcher de travailler.

Le tribunal n'a donc pas eu à trancher ici la véracité de l'une ou l'autre lecture politique de l'affaire : il s'est arrêté à une question préalable, essentielle en matière de diffamation. Pour qu'une personne puisse poursuivre des propos qui ne la nomment pas, encore faut-il qu'elle soit identifiable. Les juges considèrent que cette condition n'est pas remplie.

La relaxe ne tranche pas l'affaire Houris

Kamel Daoud n'a, en revanche, pas été relaxé ce mardi d'une accusation d'avoir utilisé l'histoire de Saâda Arbane dans son roman. Le tribunal correctionnel statuait uniquement sur la diffamation liée à l'entretien du Figaro.

Le contentieux principal reste distinct. Quelques jours après l'attribution du Goncourt 2024, Saâda Arbane avait publiquement affirmé s'être reconnue dans Aube, l'héroïne de Houris. Rescapée, enfant, d'une attaque terroriste durant la décennie noire algérienne, elle porte notamment une importante cicatrice à la gorge et une canule. Elle relevait dans le roman une série d'éléments qu'elle jugeait trop précis pour relever de la simple coïncidence : ses blessures, son parcours familial, son salon de coiffure, ses tatouages, sa pratique de l'équitation ou encore certains éléments relevant, selon elle, de son intimité.

ActuaLitté avait rapporté dès novembre 2024 son témoignage sur cette supposée « violation de son intimité ». L'accusation prend une dimension particulière parce que Saâda Arbane avait été suivie pendant plusieurs années par Aïcha Dehdouh, psychiatre et épouse de Kamel Daoud. La jeune femme soutient que des informations confiées dans ce cadre auraient alimenté le roman sans son accord. L'écrivain et son épouse contestent cette version.

Kamel Daoud a toujours défendu le caractère fictionnel de son livre. Il affirme que l'histoire de Saâda Arbane était déjà connue publiquement et que les ressemblances invoquées ne permettent pas de faire d'elle le modèle d'Aube. Gallimard avait de son côté défendu la liberté de création de son auteur et dénoncé une campagne menée contre lui dans un contexte de très fortes tensions entre Paris et Alger.

Une autre procédure toujours en cours en France

En février 2025, Saâda Arbane a précisément porté cette question devant la justice française en assignant Kamel Daoud et Gallimard pour atteinte à la vie privée. Elle réclame 200.000 € de dommages et intérêts ainsi que la publicité d'une éventuelle condamnation.

Cette procédure est autrement plus directement liée au contenu de Houris. Ses avocats soutiennent que la multiplication des ressemblances entre Saâda Arbane et le personnage d'Aube rend impossible l'hypothèse du hasard. L'affaire pose ainsi une question classique, mais particulièrement sensible en littérature : jusqu'où un romancier peut-il transformer une personne et une histoire réelles sans porter atteinte à la vie privée d'un individu encore identifiable ?

Une enquête de Mediapart, dont ActuaLitté avait rapporté les éléments, avait encore compliqué le dossier : le manuscrit aurait d'abord porté le titre Joie - une traduction possible de « Saâda » - et comporté une dédicace à « une femme extraordinaire » présentée comme la véritable héroïne de l'histoire. Saâda Arbane affirme par ailleurs avoir refusé que son parcours serve de matière à un livre.

Autant d'éléments qui n'ont pas été jugés ce mardi. La relaxe en diffamation ne préjuge donc en rien de l'issue de la procédure pour atteinte à la vie privée.

Deux pays, plusieurs procédures

L'affaire est devenue d'autant plus difficile à lire qu'elle se déploie simultanément dans deux systèmes judiciaires et sur deux terrains très différents. En France, le débat oppose notamment liberté de création, identification d'une personne réelle et protection de sa vie privée. En Algérie, les poursuites se mêlent à la question politiquement explosive de la mémoire de la guerre civile des années 1990.

En avril dernier, Kamel Daoud a annoncé avoir été condamné à trois ans de prison ferme et à une lourde amende par un tribunal d'Oran. Cette condamnation ne résultait toutefois pas de la plainte de Saâda Arbane : elle faisait suite à une action de l'Organisation nationale des victimes du terrorisme.

Le dossier renvoie à la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, approuvée en Algérie en 2005, et à son ordonnance de mise en œuvre de 2006. L’article 46 de cette dernière sanctionne notamment l’utilisation ou l’instrumentalisation des « blessures de la tragédie nationale » lorsqu’elle vise à porter atteinte aux institutions, fragiliser l’État ou ternir l’image de l’Algérie. Houris place précisément son récit dans cette décennie noire que le roman entend arracher au silence.

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Saâda Arbane a, de son côté, également engagé des démarches en Algérie, tandis que deux mandats d'arrêt internationaux avaient été émis contre Kamel Daoud en 2025. Ces procédures algériennes expliquent en partie pourquoi l'écrivain présente depuis le début l'ensemble de l'affaire comme indissociable d'une offensive politique menée contre lui par Alger. Saâda Arbane récuse précisément cette lecture et affirme agir pour défendre son histoire et son intimité, indépendamment du pouvoir algérien.

La relaxe constitue donc une victoire pour Kamel Daoud sur ce volet précis. Elle ne tranche toutefois pas le fond de l’affaire Houris : la procédure pour atteinte à la vie privée, elle, reste en cours. La bataille judiciaire continue donc.

Crédits photo : Kamel Daoud (© Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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