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Prix Gisèle Halimi 2026 : la première sélection dévoilée

Créé en 2023 par Maître Samia Maktouf et l'Association des Avocats Franco-Tunisiens, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompense une œuvre de fiction en langue française qui met en valeur le combat des femmes pour leur liberté et l'égalité.

Le 08/09/2026 à 16:40 par Lina Tinel-Sebie

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Publié le :

08/09/2026 à 16:40

Lina Tinel-Sebie

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Pour sa troisième édition du Prix, le Jury a récompensé le roman La nuit au cœur de Nathacha Appanah publié chez Gallimard.

Pour sa quatrième édition, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompensera le lundi 23 novembre 2026 l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction publiée en langue française et parue entre le 1er janvier et le 1er octobre 2026. L’ouvrage devra évoquer la force et le courage des femmes et leur combat pour la liberté. Sa dotation est de 3000 €.

Les titres de la première sélection sont  : 
 
Nos vies sauvages, Hemley Boum, Gallimard 

La part absente, Rachida Brakni, Stock

Le corset, Vanessa Caffin, Héloïse d’Ormesson

Un jour sans femmes, Laetitia Colombani, Iconoclaste

Lola va mourir, Victor Dumiot, Calmann-Lévy

Darya & Dounya, Diaty Diallo, Le Seuil

Chérine, Thaïs Dia, Viviane Hamy Éditions

Le mouvement, Douce Dibondo, Payot Rivages 

Possédés, Laetitia Faure, Le Seuil

Le Prix accueille 3 nouveaux juré(e)s : Moufida Goucha, universitaire, Delphine Chêne, journaliste, et Eric Metzger, écrivain.

Le Jury à présent composé de Maître Samia Maktouf (Avocate au Barreau de Paris, Présidente du Prix Littéraire Gisèle Halimi), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice- bâtonnière), Delphine Chêne (Journaliste, co-fondatrice du Chill Club), Annick Cojean (grand reporter au Monde).

Mais aussi : Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux), Moufida Goucha (Universitaire, ancienne Vice-Présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et haute fonctionnaire internationale à l'UNESCO), Nadia Hai (ancienne députée, ancienne Ministre, Ambassadrice, Déléguée ministérielle à la Méditerranée), Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire »)

Et également : Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat), Nadia Marouani (Fondatrice du média SKILL.S et conférencière), Eric Metzger (Écrivain, humoriste), Estelle Meyer (Comédienne, autrice et chanteuse), Christophe Rioux (Universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire). Ils se sont réunis lundi 7 septembre au soir pour délibérer.

 
 
 
 
 
 
 

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com

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Nos vies sauvages

Hemley Boum

Paru le 20/08/2026

336 pages

Editions Gallimard

22,00 €

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La part absente

Rachida Brakni

Paru le 19/08/2026

240 pages

Stock

20,00 €

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Chérine

Thaïs Dia

Paru le 26/08/2026

384 pages

Flammarion

21,90 €

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Le Mouvement

Douce Dibondo

Paru le 19/08/2026

253 pages

Rivages

19,00 €

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Possédés

Laetitia Faure

Paru le 28/08/2026

304 pages

Seuil

21,50 €

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Un jour sans femme

Laëtitia Colombani

Paru le 07/05/2026

397 pages

Iconoclaste (l')

20,90 €

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Lola va mourir

Victor Dumiot

Paru le 19/08/2026

371 pages

Calmann-Lévy

21,50 €

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Darya & Dounya

Diaty Diallo

Paru le 21/08/2026

384 pages

Seuil

22,00 €

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