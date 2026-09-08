Prix Gisèle Halimi 2026 : la première sélection dévoilée

Pour sa troisième édition du Prix, le Jury a récompensé le roman La nuit au cœur de Nathacha Appanah publié chez Gallimard.

Pour sa quatrième édition, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompensera le lundi 23 novembre 2026 l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction publiée en langue française et parue entre le 1er janvier et le 1er octobre 2026. L’ouvrage devra évoquer la force et le courage des femmes et leur combat pour la liberté. Sa dotation est de 3000 €.

Les titres de la première sélection sont :



Nos vies sauvages, Hemley Boum, Gallimard

La part absente, Rachida Brakni, Stock

Le corset, Vanessa Caffin, Héloïse d’Ormesson

Un jour sans femmes, Laetitia Colombani, Iconoclaste

Lola va mourir, Victor Dumiot, Calmann-Lévy

Darya & Dounya, Diaty Diallo, Le Seuil

Chérine, Thaïs Dia, Viviane Hamy Éditions

Le mouvement, Douce Dibondo, Payot Rivages

Possédés, Laetitia Faure, Le Seuil

Le Prix accueille 3 nouveaux juré(e)s : Moufida Goucha, universitaire, Delphine Chêne, journaliste, et Eric Metzger, écrivain.

Le Jury à présent composé de Maître Samia Maktouf (Avocate au Barreau de Paris, Présidente du Prix Littéraire Gisèle Halimi), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice- bâtonnière), Delphine Chêne (Journaliste, co-fondatrice du Chill Club), Annick Cojean (grand reporter au Monde).

Mais aussi : Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux), Moufida Goucha (Universitaire, ancienne Vice-Présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et haute fonctionnaire internationale à l'UNESCO), Nadia Hai (ancienne députée, ancienne Ministre, Ambassadrice, Déléguée ministérielle à la Méditerranée), Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire »)

Et également : Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat), Nadia Marouani (Fondatrice du média SKILL.S et conférencière), Eric Metzger (Écrivain, humoriste), Estelle Meyer (Comédienne, autrice et chanteuse), Christophe Rioux (Universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire). Ils se sont réunis lundi 7 septembre au soir pour délibérer.

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DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Lina Tinel-Sebie

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