Prix Gisèle Halimi 2026 : la première sélection dévoilée

Créé en 2023 par Maître Samia Maktouf et l'Association des Avocats Franco-Tunisiens, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompense une œuvre de fiction en langue française qui met en valeur le combat des femmes pour leur liberté et l'égalité.
Le 08/09/2026 à 16:40 par Lina Tinel-Sebie
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08/09/2026 à 16:40
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Pour sa troisième édition du Prix, le Jury a récompensé le roman La nuit au cœur de Nathacha Appanah publié chez Gallimard.
Pour sa quatrième édition, le Prix Littéraire Gisèle Halimi récompensera le lundi 23 novembre 2026 l’autrice ou l’auteur d’une œuvre de fiction publiée en langue française et parue entre le 1er janvier et le 1er octobre 2026. L’ouvrage devra évoquer la force et le courage des femmes et leur combat pour la liberté. Sa dotation est de 3000 €.
Les titres de la première sélection sont :
Nos vies sauvages, Hemley Boum, Gallimard
La part absente, Rachida Brakni, Stock
Le corset, Vanessa Caffin, Héloïse d’Ormesson
Un jour sans femmes, Laetitia Colombani, Iconoclaste
Lola va mourir, Victor Dumiot, Calmann-Lévy
Darya & Dounya, Diaty Diallo, Le Seuil
Chérine, Thaïs Dia, Viviane Hamy Éditions
Le mouvement, Douce Dibondo, Payot Rivages
Possédés, Laetitia Faure, Le Seuil
Le Prix accueille 3 nouveaux juré(e)s : Moufida Goucha, universitaire, Delphine Chêne, journaliste, et Eric Metzger, écrivain.
Le Jury à présent composé de Maître Samia Maktouf (Avocate au Barreau de Paris, Présidente du Prix Littéraire Gisèle Halimi), Ariane Ascaride (actrice, comédienne), Dominique Attias (avocate, spécialiste du droit des personnes, du droit des mineurs et des violences contre les femmes, ancienne Vice- bâtonnière), Delphine Chêne (Journaliste, co-fondatrice du Chill Club), Annick Cojean (grand reporter au Monde).
Mais aussi : Julie Couturier (Présidente du Conseil national des Barreaux), Moufida Goucha (Universitaire, ancienne Vice-Présidente de l’Union Nationale de la Femme Tunisienne et haute fonctionnaire internationale à l'UNESCO), Nadia Hai (ancienne députée, ancienne Ministre, Ambassadrice, Déléguée ministérielle à la Méditerranée), Margot Gallimard (directrice de la Collection « L’Imaginaire »)
Et également : Jeanne Grange (directrice littéraire chez Calmann-Lévy), Bariza Khiari (ancienne Vice-présidente du Sénat), Nadia Marouani (Fondatrice du média SKILL.S et conférencière), Eric Metzger (Écrivain, humoriste), Estelle Meyer (Comédienne, autrice et chanteuse), Christophe Rioux (Universitaire, écrivain, journaliste à Lire - Magazine Littéraire). Ils se sont réunis lundi 7 septembre au soir pour délibérer.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions Gallimard
22,00 €
Paru le 19/08/2026
240 pages
Stock
20,00 €
Paru le 26/08/2026
384 pages
Flammarion
21,90 €
Paru le 19/08/2026
253 pages
Rivages
19,00 €
Paru le 28/08/2026
304 pages
Seuil
21,50 €
Paru le 07/05/2026
397 pages
Iconoclaste (l')
20,90 €
Paru le 19/08/2026
371 pages
Calmann-Lévy
21,50 €
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
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