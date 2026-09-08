Le Prix du Roman Cyber change de nom et dévoile ses quatre finalistes

Le Prix récompense une œuvre littéraire en langue française qui évoque la question du cyber (intelligence artificielle, cybersécurité, cyberculture ou culture numérique et du monde de la Toile), et parue entre le 15 septembre 2025 et le 14 septembre 2026. Sa dotation est de 3000 €.

La récompense littéraire est soutenue par CESIN (Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique) et notamment les sociétés ALMOND, I-TRACING et ADVENS.

Les ouvrages finalistes sont :

Le ciel a disparu, Alain Blottière, Gallimard

La mort sous la peau, Stéphane Marchand, Fleuve éditions

IA Q, Les cinq vies de Martin Kessler, Roland Portiche, Jacques-Marie Laffont éditions

L’ADN du chaos, Elena Sender, Albin Michel

Sous l’égide de Philippe Lavault, créateur et secrétaire général du prix, le jury 2026 réunit : Mylène Jarossay (Présidente du jury, Directrice Cybersécurité du groupe LVMH et co-fondatrice du CESIN), Delphine Chêne (Vice-présidente du jury, journaliste, entrepreneuse dans les médias, co-fondatrice du Chill Club), Christophe Agnus (entrepreneur, écrivain, lauréat de la deuxième édition du Prix), Jacques Aschenbroich (Administrateur de sociétés et Président de la French-American Foundation), Cédric Bannel (écrivain et dirigeant de Latour Capital)

Mais aussi : Olivier Benkemoun (journaliste pour la chaîne d’information CNEWS ainsi qu’à la radio, sur Europe 1), Alex Berger (producteur de la série Le Bureau des Légendes et concepteur de séries télévisées), Olivier Bonnet de Paillerets (Vice-président d’Orange Cyber Défense), Sophie Fay (correspondante du Monde à Bruxelles), Patrick de Friberg (aventurier, écrivain), Jeanne Grange (Directrice littéraire chez Calmann-Lévy).

Et également : James Holin (romancier), Claude Kirchner (Président du comité consultatif national d’éthique du numérique), Benjamin Leroux (directeur Marketing et Communication chez ADVENS), Alain Mamou-Mani (écrivain et producteur), Léa Santamaria (directrice de la librairie Les Libres Champs).Nolwenn Le Ster (COO d'Almond), Théodore-Michel Vrangos (fondateur et Président exécutif du Groupe I-TRACING), Olivier Weber (écrivain, grand reporter).

Ils se sont réunis lundi 7 septembre au soir et ont délibéré pour arrêter les finalistes de l’édition 2026.

Le lauréat sera annoncé lors de la cérémonie de remise du Prix CESIN du roman Cyber Agora 41 qui se tiendra au Campus Cyber à La Défense, lieu phare dédié à la cybersécurité, le jeudi 5 novembre 2026.

Le CESIN (Club des experts de la sécurité de l'information et du numérique) est une association loi 1901, créée en juillet 2012, avec des objectifs de professionnalisation, de promotion et de partage autour de la cybersécurité.

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Par Lina Tinel-Sebie

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