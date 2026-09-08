À Bayonne, la Rue en Pente lance son propre prix littéraire

Pour cette première édition, six ouvrages ont été retenus. La librairie explique avoir construit sa sélection autour de trois critères : la qualité de l'écriture, l'accessibilité des textes et leur capacité à aborder des sujets de société. Son ambition est de distinguer « un livre exigeant mais accessible, sensible et capable de trouver sa place entre toutes les mains qui franchissent notre porte ».

Le principe se distingue par la composition de son jury : pas d'écrivains, de critiques ou de professionnels du secteur, mais dix clientes et clients de la librairie. Ils disposeront de deux mois pour lire les six ouvrages, confronter leurs impressions et finalement désigner un seul lauréat.

La Rue en Pente promet « 2168 discussions passionnées » avant le choix final. Le nom du premier lauréat du Prix du livre Pentu sera annoncé le 26 novembre 2026. À travers cette formule, la librairie prolonge l'une des fonctions traditionnelles du métier, en somme : sélectionner, conseiller et faire circuler les livres, mais en transférant cette fois une partie du pouvoir de prescription à ses propres lecteurs.

Six livres pour une première édition

Ombeline Desjonquères, L'Odeur du désinfectant, L'Archipel

Lilia Hassaine, Je, Gallimard

Amélie Hamad, Les Quelqu'unes, Le Gospel

Philippe Jaenada, L'Inconnue du quai de Javel, Flammarion

Julia Kerninon, La Dernière des Wilberforce, L'Iconoclaste

Thélyson Orélien, C'était ça ou mourir, Grasset

La sélection fait ainsi cohabiter des auteurs déjà installés, comme Philippe Jaenada, Julia Kerninon ou Lilia Hassaine, et des voix plus récentes de cette rentrée littéraire, comme C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, qui confirme son statut de livre très exposé de la rentrée : déjà lauréat du Prix Méduse, du Prix Strasbourg Espoir CIC et du Prix Première Plume, le premier roman figure aussi parmi les titres les plus présents dans la course aux récompenses de l’automne.

Une librairie installée depuis 1980

Le Prix du livre Pentu naît dans une librairie qui approche du demi-siècle d'existence. Installée au 29, rue Poissonnerie, dans le centre historique de Bayonne, la Librairie de la Rue en Pente a ouvert ses portes le 4 octobre 1980, fondée par deux couples passionnés de littérature.

Jeanne Felices rejoint l'équipe en 2013 avant de prendre la direction de l'établissement en 2019. Entièrement rénovée et restructurée en 2023, la librairie généraliste dispose d'environ 100 m² et défend aussi bien la littérature française et étrangère que la jeunesse, les sciences humaines, la bande dessinée, l'imaginaire ou le régionalisme basque. Des rayons consacrés notamment au féminisme, à l'écologie et aux questions LGBTQIA+ ont également été développés.

L'équipe est aujourd'hui composée de Jeanne Felices, Bénédicte, Garance et Juliette. Rencontres avec des auteurs, événements hors les murs et sélections thématiques accompagnent régulièrement l'activité de la librairie. Le Prix du livre Pentu constitue désormais une nouvelle manière de faire participer directement les habitués à cette politique de prescription.

Rendez-vous le 26 novembre pour connaître le premier livre à gravir la pente.

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Crédits photo : Prix du livre Pentu

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com