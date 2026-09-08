Pisa 2025 : le niveau de lecture en baisse en France et dans la plupart des pays

Dans la plupart des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les résultats en sciences, mathématiques et compréhension de l'écrit se dégradent. Ils sont même, en 2025, « les plus faibles jamais observés », relève l'OCDE dans la présentation de cette édition.

Si les trois disciplines évaluées accusent un recul, la lecture (compréhension de l'écrit) plonge littéralement, avec un score de 466 en 2025, contre 482 en 2022.

Le calcul de ce « score » est particulièrement ardu, puisque les tâches évaluées dans le cadre de l'enquête peuvent être reçues de manière diverse selon les contextes culturels et les programmes de cours, qui ne sont pas harmonisés entre les pays de l'OCDE... Experts internationaux et pays s'efforcent donc de déterminer les items les plus pertinents pour l'évaluation.

Le score PISA rendu public a bien entendu un aspect symbolique. Il est obtenu à partir des résultats des élèves aux différentes questions, classées sur une échelle de difficulté. Ainsi, ces scores sont déterminés « en fonction de la variation des résultats de tous les élèves aux épreuves », sans minimum ni maximum.

À LIRE - Un nouvel outil d'analyse, pour mieux lutter contre l'illettrisme

La moyenne de l'OCDE se situe à 500, et les scores des différents pays s'articulent autour de cette donnée. Cette représentation synthétique permet surtout d'effectuer des comparaisons : sur le score global, certes, mais surtout en prenant en compte les inégalités socio-économiques ou les contextes d'apprentissage, par exemple. Toutefois, le score PISA ne peut mesurer la motivation ou l'engagement des élèves.

Une forte dégradation de la lecture

Ces précautions méthodologiques prises, l'OCDE souligne que le niveau scolaire « stagne voire continue de se dégrader », dans les pays membres alors qu'ils ont plutôt tendance à rester stables dans les autres pays du monde. La lecture préoccupe, avec une baisse de 28 points dans les pays de l’OCDE et de 16 points dans les autres pays et économies par rapport au niveau évalué en 2015.

La France, classée à la 27e position pour le score PISA global, affiche un score de 456 en compréhension de l'écrit, sous la moyenne des 23 pays de l'OCDE, donc, contre 474 en 2022. Cette même année, le score des élèves français était déjà moins élevé que la moyenne des pays OCDE (482). La bascule aurait eu lieu en 2018 : entre 2012 et cette année, le score français était supérieur à la moyenne OCDE. Avant 2012, le score français restait inférieur au niveau moyen des pays de l'OCDE.

Comparaison des scores en compréhension de l'écrit en France et des moyennes des pays de l'OCDE

D'après les données de l'évaluation Pisa, les écarts entre filles et garçons se creuseraient, au bénéfice des premières, mais celui entre les élèves issus des classes favorisées ou non diminuerait, mais suite à une baisse du score, toujours plus élevé, des jeunes nés dans un milieu avantagé.

Il est possible de passer soi-même le test Pisa en compréhension de l'écrit à cette adresse.

Le système scolaire français serait aussi grevé par le manque de personnel enseignant, qui concernerait environ 45 % des élèves (en diminution par rapport à 2022), selon l'OCDE, et des carences matérielles, qui se sont creusées depuis le dernier test en date et auraient un impact sur 20 % des élèves évalués. Ces manques peuvent concerner des manuels scolaires, de l'équipement informatique ou des collections au sein des bibliothèques.

L'usage de l'IA, nouvelle source d'inégalités

Sans surprise, l'utilisation des technologies basées sur l'intelligence artificielle semble avoir des conséquences concrètes sur les niveaux des élèves. L'OCDE souligne que « les élèves qui utilisent l’IA pour les besoins de travaux scolaires précis, comme résumer un texte, rédiger ou mener des travaux de recherche, obtiennent en sciences des résultats plus faibles que les autres élèves ».

Ceux qui n'utilisent pas l'IA dans le cadre scolaire s'en tirent avec des scores en moyenne plus élevés de 20 points par rapport aux élèves qui l'utilisent au quotidien ou presque, « soit l’équivalent d’environ une année de scolarité ». Un usage moins intensif, précise l'OCDE, n'occasionne pas d'effets aussi spectaculaires sur le score Pisa, mais l'organisation s'inquiète surtout vis-à-vis de la création d'une nouvelle source d'inégalités entre les élèves évoluant dans des milieux favorisés ou non.

À LIRE - Écrans, parents, école... Comment expliquer le déclin de la lecture chez les jeunes ?

« [U]ne bonne part des jeunes de 15 ans est sans doute vulnérable à la mésinformation et à la désinformation », prévient également l'OCDE dans son rapport. Ainsi, dans les pays membres, moins de la moitié des élèves (46 %, en moyenne) déclarent « à la fois vérifier la crédibilité des sources d’information et accorder davantage de crédit aux données scientifiques qu’au bon sens ».

Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a reconnu, auprès du Monde, que les résultats français étaient « préoccupants ». Selon lui, ils démontrent « une corrélation étroite entre réseaux sociaux et niveau scolaire, avec à la clé un phénomène mondial d’appauvrissement des facultés de concentration et de mémorisation », laquelle viendrait valider la volonté présidentielle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il déplore également une « diminution de l’investissement des parents dans la scolarité », plaidant pour une clarification des « objectifs d'apprentissage ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com