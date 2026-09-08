Pisa 2025 : le niveau de lecture en baisse en France et dans la plupart des pays

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (Pisa) a publié, ce mardi 8 septembre, son évaluation 2025 des niveaux des jeunes de 15 ans en sciences, en mathématiques et en lecture. Les résultats des 760.000 élèves de 91 pays et économies du monde entier, soit 33 millions d'individus, sont marqués par une dégradation des niveaux. La lecture est particulièrement touchée, atteinte par un phénomène préoccupant de « lecture hâtive ».
Le 08/09/2026 à 16:26 par Antoine Oury
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08/09/2026 à 16:26
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Dans la plupart des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les résultats en sciences, mathématiques et compréhension de l'écrit se dégradent. Ils sont même, en 2025, « les plus faibles jamais observés », relève l'OCDE dans la présentation de cette édition.
Si les trois disciplines évaluées accusent un recul, la lecture (compréhension de l'écrit) plonge littéralement, avec un score de 466 en 2025, contre 482 en 2022.
Le calcul de ce « score » est particulièrement ardu, puisque les tâches évaluées dans le cadre de l'enquête peuvent être reçues de manière diverse selon les contextes culturels et les programmes de cours, qui ne sont pas harmonisés entre les pays de l'OCDE... Experts internationaux et pays s'efforcent donc de déterminer les items les plus pertinents pour l'évaluation.
Le score PISA rendu public a bien entendu un aspect symbolique. Il est obtenu à partir des résultats des élèves aux différentes questions, classées sur une échelle de difficulté. Ainsi, ces scores sont déterminés « en fonction de la variation des résultats de tous les élèves aux épreuves », sans minimum ni maximum.
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La moyenne de l'OCDE se situe à 500, et les scores des différents pays s'articulent autour de cette donnée. Cette représentation synthétique permet surtout d'effectuer des comparaisons : sur le score global, certes, mais surtout en prenant en compte les inégalités socio-économiques ou les contextes d'apprentissage, par exemple. Toutefois, le score PISA ne peut mesurer la motivation ou l'engagement des élèves.
Ces précautions méthodologiques prises, l'OCDE souligne que le niveau scolaire « stagne voire continue de se dégrader », dans les pays membres alors qu'ils ont plutôt tendance à rester stables dans les autres pays du monde. La lecture préoccupe, avec une baisse de 28 points dans les pays de l’OCDE et de 16 points dans les autres pays et économies par rapport au niveau évalué en 2015.
La France, classée à la 27e position pour le score PISA global, affiche un score de 456 en compréhension de l'écrit, sous la moyenne des 23 pays de l'OCDE, donc, contre 474 en 2022. Cette même année, le score des élèves français était déjà moins élevé que la moyenne des pays OCDE (482). La bascule aurait eu lieu en 2018 : entre 2012 et cette année, le score français était supérieur à la moyenne OCDE. Avant 2012, le score français restait inférieur au niveau moyen des pays de l'OCDE.
D'après les données de l'évaluation Pisa, les écarts entre filles et garçons se creuseraient, au bénéfice des premières, mais celui entre les élèves issus des classes favorisées ou non diminuerait, mais suite à une baisse du score, toujours plus élevé, des jeunes nés dans un milieu avantagé.
Il est possible de passer soi-même le test Pisa en compréhension de l'écrit à cette adresse.
Le système scolaire français serait aussi grevé par le manque de personnel enseignant, qui concernerait environ 45 % des élèves (en diminution par rapport à 2022), selon l'OCDE, et des carences matérielles, qui se sont creusées depuis le dernier test en date et auraient un impact sur 20 % des élèves évalués. Ces manques peuvent concerner des manuels scolaires, de l'équipement informatique ou des collections au sein des bibliothèques.
Sans surprise, l'utilisation des technologies basées sur l'intelligence artificielle semble avoir des conséquences concrètes sur les niveaux des élèves. L'OCDE souligne que « les élèves qui utilisent l’IA pour les besoins de travaux scolaires précis, comme résumer un texte, rédiger ou mener des travaux de recherche, obtiennent en sciences des résultats plus faibles que les autres élèves ».
Ceux qui n'utilisent pas l'IA dans le cadre scolaire s'en tirent avec des scores en moyenne plus élevés de 20 points par rapport aux élèves qui l'utilisent au quotidien ou presque, « soit l’équivalent d’environ une année de scolarité ». Un usage moins intensif, précise l'OCDE, n'occasionne pas d'effets aussi spectaculaires sur le score Pisa, mais l'organisation s'inquiète surtout vis-à-vis de la création d'une nouvelle source d'inégalités entre les élèves évoluant dans des milieux favorisés ou non.
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« [U]ne bonne part des jeunes de 15 ans est sans doute vulnérable à la mésinformation et à la désinformation », prévient également l'OCDE dans son rapport. Ainsi, dans les pays membres, moins de la moitié des élèves (46 %, en moyenne) déclarent « à la fois vérifier la crédibilité des sources d’information et accorder davantage de crédit aux données scientifiques qu’au bon sens ».
Le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a reconnu, auprès du Monde, que les résultats français étaient « préoccupants ». Selon lui, ils démontrent « une corrélation étroite entre réseaux sociaux et niveau scolaire, avec à la clé un phénomène mondial d’appauvrissement des facultés de concentration et de mémorisation », laquelle viendrait valider la volonté présidentielle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Il déplore également une « diminution de l’investissement des parents dans la scolarité », plaidant pour une clarification des « objectifs d'apprentissage ».
Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Collège de France annonce la leçon inaugurale d’Isabelle Ratié, philosophe spécialiste de la pensée indienne et titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde. Cette leçon se tiendra le jeudi 29 janvier 2026 à 18 heures, au Collège de France. Elle portera sur l’histoire et les enjeux de la philosophie indienne, souvent méconnue ou réduite à une lecture religieuse dans les traditions intellectuelles européennes.
19/01/2026, 13:20
Le Centre national du livre invite une nouvelle fois le public à s’accorder un moment de pause. Le 10 mars 2026, partout en France, particuliers, écoles, structures culturelles, entreprises ou administrations sont conviés à participer au Quart d’heure de lecture national. Quinze minutes, pas plus (ou davantage pour ceux qui se laisseront emporter), pour redécouvrir le plaisir simple d’ouvrir un livre.
04/12/2025, 18:13
Face à des enjeux croissants de compétitivité, la formation professionnelle s’impose comme un levier essentiel pour les entreprises. C'est aussi le cas pour les salariés qui doivent chercher à multiplier leurs compétences, que ce soit en langue ou en informatique. L'agilité devient une obligation pour tous.
12/11/2025, 09:23
L’écrivaine Mélissa Da Costa a été nommée ambassadrice de l’UNICEF France. Cette désignation officialise plusieurs années de collaboration entre l’autrice et l’organisation, autour d’initiatives en faveur des droits de l’enfant, en France et à l’étranger.
06/11/2025, 11:32
L’arrêt des combats dans la bande de Gaza est accueilli avec soulagement, mais il reste d’une fragilité extrême. Au moment où l’Union internationale pour les livres de jeunesse (IBBY) rappelle que « les frappes sporadiques d’Israël continuent ». À ce titre, une nouvelle série de bombardements a coûté la vie à plus de 100 civils, dont environ 35 enfants, selon la défense civile palestinienne, dans la nuit de ce 28 octobre.
29/10/2025, 11:17
La Charte et Diveka sont heureuses d'annoncer le lancement d’un programme de mentorat pour les auteur·ices issu·es d’un groupe minorisé sous-représenté dans le monde de l’édition et portant le projet de publication d’un premier roman jeunesse. L’objectif est clair : faire émerger de nouvelles voix et contribuer à une littérature plus juste, plus riche et plus représentative.
22/10/2025, 15:10
Quatre ans après l’adoption de la loi Molac, le Sénat tire la sonnette d’alarme. Dans un rapport dense, la commission de la culture, de l’éducation, de la communication et du sport souligne que les langues régionales de France sont aujourd’hui au bord de l’extinction. Sans un sursaut politique et sociétal majeur, elles pourraient disparaître d’ici une ou deux générations...
15/10/2025, 18:24
Lundi 6 octobre 2025, lors du vote du Conseil exécutif de l’UNESCO, Khaled El-Enany a été élu directeur général de l’organisation par 55 voix contre 2 pour son adversaire congolais, Firmin Edouard Matoko. Il succédera à Audrey Azoulay, pour un mandat de quatre ans. Son élection sera soumise à l’approbation des 193 États membres lors de la Conférence générale de l’UNESCO en novembre à Samarcande.
08/10/2025, 18:12
Pour la première fois depuis sa création en 1998, le musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (mahJ) est confronté à un boycott académique, assure l'institution. Cinq chercheurs français ont annulé leur participation au colloque « Les histoires juives de Paris », prévu les 15 et 16 septembre 2025, invoquant la guerre à Gaza et la collaboration avec des universitaires israéliens.
11/09/2025, 12:35
Les Éditions Maison des Langues et la Maison des langues proposent une nouvelle édition de leurs Carnets de bord 2025-2026, véritables compagnons de route pour les enseignants. Conçus comme des agendas enrichis, ces volumes rassemblent non seulement les outils pratiques indispensables à l’organisation de l’année, mais aussi des contenus culturels adaptés à chaque discipline.
26/08/2025, 14:34
Le Labo des histoires, association nationale d’intérêt général créée en 2011 et dédiée à la démocratisation de l’écriture chez les moins de vingt-cinq ans, a publié en 2025 sa première grande étude d’impact. Son objectif : mesurer les effets concrets de la pratique de l’écriture créative dans le cadre des ateliers proposés par la structure.
25/08/2025, 17:25
On les croyait déjà vintage, mais ils tiennent bon. La lecture sur papier et l'écriture manuscrite restent des outils d’apprentissage privilégiés des étudiants, malgré la concurrence du numérique. Et ça, ce n'est pas une rédaction littéraire qui le confirme, mais bien une étude menée par les linguistes Naomi S. Baron et Anne Mangen, professeures universitaires.
20/08/2025, 17:11
En 2024, plus de huit Québécois sur dix ont lu au moins un livre, imprimé ou numérique, pendant leur temps libre. L’enquête de l’Institut de la statistique du Québec dresse un portrait détaillé des habitudes de lecture et d’écoute de livres : les écarts restent marqués entre générations, femmes et hommes, diplômés et non-diplômés, tandis que l'essor de nouvelles pratiques chez les plus jeunes se poursuit.
12/08/2025, 14:32
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