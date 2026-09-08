Prix Wepler-Fondation La Poste 2026 : les 12 livres en lice

Cette année, Amandine Agić, Siméon Lerouge, Thomas Roy et Sarah Tadlaoui font notamment leur entrée en littérature avec leur premier roman. Ils côtoient dans la sélection des auteurs déjà installés, parmi lesquels Phœbe Hadjimarkos Clarke, Karim Kattan, Gaëlle Obiégly, Lucie Rico ou encore Dominique Sigaud.

Créé en 1998 par la Librairie des Abbesses, le Prix Wepler-Fondation La Poste entend distinguer une œuvre littéraire contemporaine singulière, en privilégiant notamment les formes et écritures qui échappent aux catégories les plus attendues. Il est soutenu par la Fondation La Poste et la brasserie Wepler, place de Clichy, où se tient traditionnellement la remise.

Le lauréat reçoit 10.000 €, tandis qu’une mention spéciale, dotée de 3000 €, distingue un deuxième ouvrage pour son audace et sa singularité.

Amandine Agić, D'un pays qui n'existe plus, Éditions de l'Olivier

Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains, Éditions du sous-sol

Antoine Hummel, Vexations. Une expérience utilisateur, Catabase / La Découverte

Karim Kattan, Septentrionale, Éditions Elyzad

Siméon Lerouge, La Croix percée, Éditions Tristram

Sophie G. Lucas, Odessa des oiseaux, Éditions La Contre Allée

Emma Marsantes, N'efface pas mes cercles, Éditions Verdier

Gaëlle Obiégly, Rien à voir, Éditions Verticales

Lucie Rico, Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ?, Éditions P.O.L

Thomas Roy, Furia, Éditions Les Léonides

Dominique Sigaud, Pute vierge, Inculte / Actes Sud

Sarah Tadlaoui, Croire au code, Éditions Héloïse d'Ormesson

Comme chaque année, le Prix Wepler-Fondation La Poste renouvelle entièrement son jury. Pour cette 29e édition, il réunit douze membres issus de différents horizons : Jules Barbier, programmateur à France Culture ; Bruno Delignon, lecteur ; Frédérique, lectrice actuellement détenue au centre pénitentiaire de Rennes ; Aurélie Garreau, Philippe Ginesy et Blanche Sarfati, libraires ; Véronique Llorens, lectrice au sein de La Poste ; Barbara Puggelli et Sylvie Wahl, lectrices ; ainsi que Marie-Lys de Saint Salvy, programmatrice à France Culture.

Marie-Rose Guarniéri, fondatrice du Prix Wepler-Fondation La Poste, et Élisabeth Sanchez, secrétaire générale du prix, complètent ce jury 2026.

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En 2025, le Prix Wepler-Fondation La Poste avait été attribué à Bernard Bourrit pour Détruire tout, publié par Inculte/Actes Sud. Le livre revenait sur un féminicide commis en Suisse dans les années 1960, dans un récit construit à partir d'archives et de voix multiples.

La mention spéciale du jury avait été décernée à Hélène Laurain pour Tambora, publié chez Verdier. Les deux auteurs succédaient à Thomas Clerc et Célestin de Meeûs, récompensés en 2024.

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Par Hocine Bouhadjera

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