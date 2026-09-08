Le musée de l’Image à Épinal invite ses visiteurs à prendre le large

Vaste territoire de fascination, de mystère et d’exploration, la mer occupe depuis toujours une place singulière dans l’imaginaire collectif. Tantôt espace d’aventure, tantôt source de crainte ou de rêverie, elle nourrit depuis des siècles une iconographie riche et foisonnante.

Sous le commissariat d’Émilien Lefèvre, responsable des collections du musée, cette nouvelle exposition propose une plongée au cœur des multiples représentations du monde maritime à travers un ensemble d’images, d’objets et de documents issus des collections du musée, enrichi par des prêts provenant d’autres institutions muséales. Pensée comme un parcours vivant et accessible à tous les publics, l’exposition ne suit pas un découpage thématique figé.

Les différents axes émergent directement des œuvres elles-mêmes, des récits qu’elles véhiculent et des imaginaires qu’elles convoquent. Le visiteur croise ainsi des maquettes de navires, découvre des représentations de la faune marine, explore l’univers des pirates et des grands voyages, ou encore revit

des naufrages qui ont marqué les imaginaires.

Entre connaissances scientifiques, légendes et culture populaire, le parcours invite chacun à naviguer librement entre savoirs et représentations. En faisant dialoguer des images provenant d’univers variés, Mer en vue met en lumière la manière dont l’imagerie populaire contribue, au fil du temps, à façonner une vision multiple, mouvante et évolutive du monde maritime.

Avec cette nouvelle exposition, le musée de l’Image poursuit ainsi sa mission d’exploration des grands thèmes de l’imaginaire collectif et propose aux visiteurs de jeter un regard renouvelé sur cet horizon infini qui continue, aujourd’hui encore, de nourrir nos représentations.

Volcan en pleine mer : J-C. Boulay (dessinateur) / J-P. Clerc, Belfort (éditeur)

Par Dépêche

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