15 titres en lice pour le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman

La première sélection du Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026

Sara Bourre, Les sangs bleus (Grasset)

Théo Casciani, Insula (P.O.L)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)

Bénédicte Dupré La Tour, Zones à défendre (Flammarion)

Guillaume Huon, Le seul gouffre du monde (Calmann-Lévy)

Emmanuelle Fournier-Loretz, Allegra (Gallimard)

Anne-Sophie Kalbfleisch, Lalie en l’air (Le Rouergue)

Alix Lerasle, Jours sous soleil (Le Castor Astral)

Pieterke Mol, Comme ta mère (Notabilia)

Eliot Ruffel, Pilote automatique (L’Olivier)

Noham Selcer, Midgar (Gallimard)

Laura Tinard, Lady Diana, ma mère et moi (Seuil)

Pauline Toulet, Les morts manquent de correction (Finitude)

Antoine Vigne, Que ta bouche me couvre de baisers (Christian Bourgois)

Kinga Wyrzykowska, Princesse (Seuil)

Créé en 2017, le prix distingue chaque année un deuxième roman francophone à l'écriture ambitieuse. Il est organisé par l'Association des Amis d'Alain Spiess, présidé par Françoise Spiess et est doté de 2500 €. En 2025, il avait été attribué à Constantin Alexandrakis pour L'Hospitalité au démon, publié chez Verticales.

Le jury, présidé par Françoise Spiess, réunit Albert Dichy, Christine Guinard, Lola Gruber, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Alexandre Lenot, Sophie-Aude Picon, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent et Anita Weber.

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La remise du prix et une rencontre avec le lauréat ou la lauréate auront lieu le soir du 18 novembre à la librairie Millepages, à Vincennes. Le 26 novembre, une soirée sera organisée au Centre National du Livre pour célébrer les 10 ans du prix, en présence des anciens lauréats et des membres du jury.

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Par Dépêche

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