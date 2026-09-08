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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026

15 titres en lice pour le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman

Le jury du prix Alain Spiess du Deuxième Roman a arrêté ce mardi 8 septembre une première sélection de 15 titres, parmi la cinquantaine de deuxièmes romans reçus. Une deuxième sélection sera annoncée à la fin du mois de septembre, avant la proclamation du lauréat ou de la lauréate, le 16 octobre. Cette édition 2026 marque le 10e anniversaire de la distinction.

Le 08/09/2026 à 13:09 par Dépêche

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Publié le :

08/09/2026 à 13:09

Dépêche

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La première sélection du Prix Alain Spiess du Deuxième Roman 2026

Sara Bourre, Les sangs bleus (Grasset)

Théo Casciani, Insula (P.O.L)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)

Bénédicte Dupré La Tour, Zones à défendre (Flammarion)

Guillaume Huon, Le seul gouffre du monde (Calmann-Lévy)

Emmanuelle Fournier-Loretz, Allegra (Gallimard)

Anne-Sophie Kalbfleisch, Lalie en l’air (Le Rouergue)

Alix Lerasle, Jours sous soleil (Le Castor Astral)

Pieterke Mol, Comme ta mère (Notabilia)

Eliot Ruffel, Pilote automatique (L’Olivier)

Noham Selcer, Midgar (Gallimard)

Laura Tinard, Lady Diana, ma mère et moi (Seuil)

Pauline Toulet, Les morts manquent de correction (Finitude)

Antoine Vigne, Que ta bouche me couvre de baisers (Christian Bourgois)

Kinga Wyrzykowska, Princesse (Seuil) 

Créé en 2017, le prix distingue chaque année un deuxième roman francophone à l'écriture ambitieuse. Il est organisé par l'Association des Amis d'Alain Spiess, présidé par Françoise Spiess et est doté de 2500 €. En 2025, il avait été attribué à Constantin Alexandrakis pour L'Hospitalité au démon, publié chez Verticales. 

Le jury, présidé par Françoise Spiess, réunit Albert Dichy, Christine Guinard, Lola Gruber, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Alexandre Lenot, Sophie-Aude Picon, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent et Anita Weber.

À LIRE - Prix Les Inrockuptibles 2026 : des livres de la rentrée, mais pas seulement

La remise du prix et une rencontre avec le lauréat ou la lauréate auront lieu le soir du 18 novembre à la librairie Millepages, à Vincennes. Le 26 novembre, une soirée sera organisée au Centre National du Livre pour célébrer les 10 ans du prix, en présence des anciens lauréats et des membres du jury.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Zones à défendre

La tour bénédicte Dupré, Bénédicte Dupré la Tour

Paru le 19/08/2026

352 pages

Flammarion

21,50 €

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Le Seul Gouffre du monde

Guillaume Huon

Paru le 19/08/2026

198 pages

Calmann-Lévy

18,90 €

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Allegra

Emmanuelle Fournier-Lorentz

Paru le 12/03/2026

176 pages

Editions Gallimard

19,00 €

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Lalie en l'air

Anne-Sophie Kalbfleisch

Paru le 01/04/2026

128 pages

Editions du Rouergue

18,00 €

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Jours sous soleil

Alix Lerasle

Paru le 20/08/2026

296 pages

Le Castor Astral

22,00 €

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Comme ta mère

Pieterke Mol

Paru le 05/03/2026

272 pages

Les Editions Noir sur Blanc

22,50 €

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Pilote automatique

Eliot Ruffel

Paru le 06/03/2026

160 pages

Editions de l'Olivier

18,00 €

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Midgar

Noham Selcer

Paru le 20/08/2026

624 pages

Editions Gallimard

25,00 €

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Lady Diana, ma mère et moi

Laura Tinard

Paru le 21/08/2026

176 pages

Seuil

19,00 €

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Les morts manquent de correction

Pauline Toulet

Paru le 06/03/2026

216 pages

Finitude Editions

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Que ta bouche me couvre de baisers

Antoine Vigne

Paru le 27/08/2026

217 pages

Christian Bourgois Editeur

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Princesse

Kinga Wyrzykowska

Paru le 02/01/2026

366 pages

Seuil

22,00 €

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Les Sangs bleus

Sara Bourre

Paru le 26/08/2026

208 pages

Grasset & Fasquelle

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Insula

Théo Casciani

Paru le 08/01/2026

160 pages

P.O.L

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Darya & Dounya

Diaty Diallo

Paru le 21/08/2026

384 pages

Seuil

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