15 titres en lice pour le Prix Alain Spiess du Deuxième Roman

Le jury du prix Alain Spiess du Deuxième Roman a arrêté ce mardi 8 septembre une première sélection de 15 titres, parmi la cinquantaine de deuxièmes romans reçus. Une deuxième sélection sera annoncée à la fin du mois de septembre, avant la proclamation du lauréat ou de la lauréate, le 16 octobre. Cette édition 2026 marque le 10e anniversaire de la distinction.
Le 08/09/2026 à 13:09 par Dépêche
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08/09/2026 à 13:09
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Sara Bourre, Les sangs bleus (Grasset)
Théo Casciani, Insula (P.O.L)
Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)
Bénédicte Dupré La Tour, Zones à défendre (Flammarion)
Guillaume Huon, Le seul gouffre du monde (Calmann-Lévy)
Emmanuelle Fournier-Loretz, Allegra (Gallimard)
Anne-Sophie Kalbfleisch, Lalie en l’air (Le Rouergue)
Alix Lerasle, Jours sous soleil (Le Castor Astral)
Pieterke Mol, Comme ta mère (Notabilia)
Eliot Ruffel, Pilote automatique (L’Olivier)
Noham Selcer, Midgar (Gallimard)
Laura Tinard, Lady Diana, ma mère et moi (Seuil)
Pauline Toulet, Les morts manquent de correction (Finitude)
Antoine Vigne, Que ta bouche me couvre de baisers (Christian Bourgois)
Kinga Wyrzykowska, Princesse (Seuil)
Créé en 2017, le prix distingue chaque année un deuxième roman francophone à l'écriture ambitieuse. Il est organisé par l'Association des Amis d'Alain Spiess, présidé par Françoise Spiess et est doté de 2500 €. En 2025, il avait été attribué à Constantin Alexandrakis pour L'Hospitalité au démon, publié chez Verticales.
Le jury, présidé par Françoise Spiess, réunit Albert Dichy, Christine Guinard, Lola Gruber, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Alexandre Lenot, Sophie-Aude Picon, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent et Anita Weber.
À LIRE - Prix Les Inrockuptibles 2026 : des livres de la rentrée, mais pas seulement
La remise du prix et une rencontre avec le lauréat ou la lauréate auront lieu le soir du 18 novembre à la librairie Millepages, à Vincennes. Le 26 novembre, une soirée sera organisée au Centre National du Livre pour célébrer les 10 ans du prix, en présence des anciens lauréats et des membres du jury.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 19/08/2026
352 pages
Flammarion
21,50 €
Paru le 19/08/2026
198 pages
Calmann-Lévy
18,90 €
Paru le 12/03/2026
176 pages
Editions Gallimard
19,00 €
Paru le 01/04/2026
128 pages
Editions du Rouergue
18,00 €
Paru le 20/08/2026
296 pages
Le Castor Astral
22,00 €
Paru le 05/03/2026
272 pages
Les Editions Noir sur Blanc
22,50 €
Paru le 06/03/2026
160 pages
Editions de l'Olivier
18,00 €
Paru le 20/08/2026
624 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Paru le 21/08/2026
176 pages
Seuil
19,00 €
Paru le 06/03/2026
216 pages
Finitude Editions
18,50 €
Paru le 27/08/2026
217 pages
Christian Bourgois Editeur
21,00 €
Paru le 02/01/2026
366 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 26/08/2026
208 pages
Grasset & Fasquelle
19,00 €
Paru le 08/01/2026
160 pages
P.O.L
18,00 €
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
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