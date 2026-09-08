Avec ses “manuels libres”, la région Île-de-France aurait outrepassé ses compétences

Dans un communiqué, l'organisation Les Éditeurs d'Éducation, qui représente une trentaine de maisons d'édition ou de marques scolaires, se félicite des conclusions présentées par la rapporteure publique. Pour rappel, cette dernière intervient de manière indépendante pour fournir une analyse du litige et esquisser des solutions, que les juridictions peuvent suivre ou non.

À ce titre, la Cour administrative d'appel doit rendre son arrêt le 18 septembre prochain. Dans l'intervalle, les éditeurs scolaires accueillent les conclusions de la rapporteure générale « avec sérénité », puisqu'elle considère que le dispositif mis en place par la région Île-de-France depuis 2022 outrepasse les compétences de la collectivité et qu'aucun intérêt public local ne le justifie.

Son analyse rejoint ainsi celle du tribunal administratif de Montreuil qui, dans une décision rendue en mai dernier, jugeait que la mesure régionale portait atteinte « à la liberté du commerce et de l’industrie ». Aux yeux de la justice administrative, la région n'avait pas démontré l’existence d’un intérêt public local suffisant ni une carence de l’initiative privée susceptible de justifier son intervention.

La région avait donc fait appel de ce jugement, présentant notamment les manuels libres accessibles via Pearltrees comme une réponse « à des besoins pédagogiques, budgétaires et d’égalité d’accès ».

En 2024, la région présentait ces « manuels libres » comme « un support d’apprentissage polyvalent et personnalisable maîtrisé par les professeurs », qui couvrait « la quasi-intégralité des matières générales et de la voie technologique ». Les coûts d'accès à la plateforme Pearltrees Education pour les professeurs, élèves et personnels des lycées étaient intégralement pris en charge par la collectivité, un marché estimé à 18 millions €.

Un retrait en juillet 2027 ?

Le tribunal administratif de Montreuil avait ordonné le retrait des « manuels libres » le 30 septembre 2026, mais la procédure d'appel de la région pourrait réorganiser ce calendrier. En effet, la rapporteure publique suggère de le reporter au 3 juillet 2027, afin d'éviter une désorganisation de l'accès aux ressources pour les enseignants et les élèves.

Si la Cour administrative d'appel confirme le jugement du tribunal administratif de Montreuil, son exécution pourrait donc être décalée. Les Éditeurs d'Éducation, dans son communiqué, assurent que ses membres sont « prêts » à prendre le relais, avec « [p]lus de 800 titres compatibles avec l’environnement numérique francilien [...] disponibles dès aujourd’hui pour les établissements ».

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« Les Éditeurs d'Éducation restent entièrement disponibles pour travailler avec la Région à une transition ordonnée, quel que soit le calendrier retenu par la Cour. Ils invitent la Région à saisir le temps qui lui est imparti pour engager sans délai ce travail de préparation, dans l'intérêt des enseignants, des élèves et de leurs familles », assure encore l'organisation, qui a multiplié, ces dernières années, les opérations de lobbying contre la politique francilienne.

Elle indique rester mobilisée pour la défense « de la diversité pédagogique, de la liberté de choix des enseignants et des règles fondamentales de concurrence ».

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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