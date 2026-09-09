Sous la neige des sentinelles : une enquête steampunk au cœur des montagnes

Dans cette histoire, Léopoldine et Lucca sont deux « Doubles O » aux capacités augmentées. Après avoir frôlé la mort, ils se rencontrent et découvrent l'existence possible d'un projet de contamination mondiale à la xénolithe. Ils décident alors de mener l’enquête afin d’empêcher une nouvelle mutation des humains « Réguliers ». Une mission qui les confronte aux dangers de la montagne et aux tempêtes de neige, tout en rapprochant progressivement les deux enquêteurs.

Un univers steampunk entre aventure et fantastique

Le roman développe un monde alimenté par l’« énergie bleue », où circulent des aéroslas et où les humains aux capacités augmentées peuvent se lier à des familiers : des animaux capables de parler. Sous la neige des sentinelles est présenté comme un roman de divertissement, à la croisée de l’enquête, de l’aventure et du steampunk, avec une atmosphère de fêtes de fin d’année.

Publié dans la collection Fantasy 14+, le roman est écrit par Mip Ruberto Sanquer et illustré par Hypathie Aswang. L’autrice, qui a notamment publié La ville de braises et de crocs, sélectionné pour le Prix Actusf de l’Uchronie 2024, puise aujourd’hui une partie de son inspiration à La Rochelle.

Les éditions Scrineo nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 24 septembre :

Par Lina Tinel-Sebie

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