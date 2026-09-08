Fenêtres sur Noël : 24 nouvelles, 28 bénévoles et une cause solidaire

Êtes-vous prêt.e.s à voyager d’univers en univers, dans des ambiances éclectiques qui sentent le froid glacial et l’odeur de cannelle ? À frissonner, à rire, à pleurer, mais avant tout à vous laisser surprendre ?



Les 24 histoires hivernales présentées dans ce recueil sont indépendantes, ou peut-être pas… Soyez attentif.ve.s : l’unité survient souvent au milieu des différences.



24 genres littéraires différents : Comédie familiale, Conte, Cosy fantasy, Cosy mystery, Cyberpunk, Dark fantasy, Drame, Dystopie, Épistolaire, Fantastique, Fantasy orientale, Fantasy urbaine, Feel-good, Fiction historique, Fiction hybride, High fantasy, Horreur, Littérature jeunesse, Romance, Romantasy, Science-fiction, Steampunk, Thriller et Young Adult.

Une ligne éditoriale commune : safe et inclusive, mais un recueil pour un public adulte et averti. Les histoires qui vous sont présentées vont d’une romance aussi douce qu’une bulle de savon à des textes explorant vos pires cauchemars, qu’ils soient fantastiques ou bien trop ancrés dans notre propre réalité.

Le projet

L’association Humain.e.s de Lettres, qui a trouvé son origine en Alsace, a été créée dans le but de promouvoir et diffuser la création littéraire indépendante. Elle réunit des auteurices, des artistes, des créateurices autour d’une même ligne éditoriale. Un climat d’entraide qui pourrait se résumer par la célèbre citation : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». C’est dans cet esprit qu’est née l’idée, puis le défi de ce recueil de nouvelles en autoédition groupée associative, mais professionnelle.

Le travail acharné des bénévoles

Les auteurices des nouvelles de ce recueil : Adeline Aubrenel, Aliénor Parisii, Anne Galewood, Aurélie Seiller, Aylin Silver, Cels Amaryllis, Charlie Nayver, Chloé Astéria, Delta Mallory, Elyuna, Emma Thew, Fanny Anthony, Fiona LP, Holly Prose, Iman Noor, Kate Violette, Laëticia Cassano, Laurène Astair, Lutise Minuial, Neli Wogden, Pia Langevin, Skye C. Cassidy, R.E.D (Cassiopeia) et Remi M. Bell.

Les autres bénévoles engagés sur le projet sont Drearan, Fangorn, Julie Cousson, Nijirafe et Svetlana Verclair.

Pendant des mois, ces 28 bénévoles ont travaillé d’arrache-pied sur ce recueil. De la maquette externe aux 24 illustrations, mettant en lumière chaque nouvelle, en passant par la création de goodies exclusifs et les brainstormings autour de la communication, chacun.e a eu son rôle à jouer et l’a exécuté à la perfection.

Lancée le 15 août, la campagne Ulule a atteint les 100 % en 6 heures et poursuit sur cette même lancée. Les lecteurices, au rendez-vous, semblent aussi enthousiastes que les 28 bénévoles à l’origine de ce projet. Les exemplaires du pack Krampus, proposant un objet-livre collector réalisé par l’une de nos artistes bénévoles, sont partis en moins de 12 minutes ! Forte de ce succès, l'artiste a décidé de modifier son concept pour tendre vers l'idée de calendrier de l'avent. Une série exclusive de 24 collectors uniques va être fabriquée par les bénévoles de Humain.e.s de Lettres.

Jour après jour, palier après palier, l’association Humain.e.s de Lettres est heureuse de se dire que les deux objectifs de ce projet ambitieux vont pouvoir se réaliser : un don à l’association SOS Préma et la publication papier qui, pour beaucoup d’auteurices du recueil, sera la première.

Humain.e.s de Lettres, auteurices de Fenêtres sur Noël

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :