La Région Sud veut intégrer l'agence régionale du livre à Arsud

Dans le calendrier des rendez-vous professionnels de l'Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d'Azur (ArL PACA), plusieurs événements sont désormais suivis de la mention « Annulée », accompagnée d'une précision : « Suite à des restrictions budgétaires, l'Agence est contrainte d'annuler cette journée professionnelle. »

Trois rendez-vous sont concernés, dans les prochaines semaines, l'un sur l'intelligence artificielle et les deux autres sur la rentrée, côté roman et côté sciences humaines et sociales. Ces modifications d'agenda sont de plus en plus fréquentes du côté des agences régionales du livre, qui assument un rôle d'animation et de formation de la filière professionnelle du livre.

En juin dernier, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) mettait ainsi fin à ses actions tournées vers les bibliothèques et la lecture publique « suite à une baisse de la subvention accordée par la Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine, qui a directement affecté cette mission », comme nous le précisait alors Rachel Cordier, directrice générale d'ALCA.

Budget réduit

Les mêmes effets ont été produits par des causes similaires, dans la région PACA. « Ces annulations font suite à une baisse de budget que nous avons su tardivement », nous indique Émilie Bousquet, présidente de l'ArL PACA. En 2025, la structure, financée par la Région Sud et l'État, avait obtenu une subvention d'un montant de 589.000 € de la part de la première.

Cette année-là, une diminution du montant global avait été actée, mais limitée à une baisse de 5 %. L'équation s'avère bien plus complexe en 2026 : en décembre 2025, la moitié du montant de 2025 est votée par la région, puis versée à l'agence. Mais, arrivé au mitan de l'année, les ressources s'épuisent. En l'absence de nouveau vote, « une enveloppe de 80.000 € supplémentaires est accordée », indique Émilie Bousquet, qui signale que le budget reste, à ce jour, « déficitaire ».

Si des réunions « constructives » ont lieu avec la région et l'État pour limiter cette diminution budgétaire et ses conséquences, l'ArL PACA a été contrainte d'agir. « Nous avons annulé ces journées professionnelles, car elles font partie de la marge de manœuvre dont nous disposons pour réaliser des économies. Nous avons aussi mis fin aux portraits vidéo d'auteurs de la région et limité les actions en matière de communication », nous précise Émilie Bousquet.

Sollicitée, la Région Sud confirme que la contribution régionale au financement des l'agence, en 2026, représente 374.000 €, soit les 2/3 du budget de 2025. Elle souligne que « l'agence dispose d’une équipe compétente dont l’expertise de la filière fait référence », un « savoir-faire [qui] constitue un atout majeur pour la politique régionale du livre ». L'ArL PACA est aujourd'hui dotée de 13 emplois, dont la pérennité serait menacée, « si les budgets restent à ce niveau-là » et obligent à revoir les périmètres de certaines missions, selon sa présidente.

Une « année de transition »

La Région Sud explique ce budget réduit par un projet d'intégration de l’ArL PACA au sein d'Arsud à l'horizon 2027. Cet établissement public, né en 2020 de la fusion de l’Agence régionale des arts du spectacle (l’Arcade) et de la Régie culturelle régionale, développe la filière culturelle sur le territoire. ArL PACA et Arsud portent ensemble le Prix littéraire des lycéens et apprentis, coordonné par la première et produit par la seconde.

« L’ambition est de donner à l’ARL, au sein d’un opérateur régional aux capacités élargies, davantage de moyens d’action, d’ingénierie et de présence territoriale, tout en préservant la forte spécialisation qui fait sa valeur et en lui permettant d’accompagner les évolutions des usages et des besoins de la filière », nous explique la Région Sud.

Les objectifs affichés sont la continuité des missions essentielles, le maintien de la proximité et la qualité du service apporté aux professionnels et la réunion de compétences et de moyens au bénéfice de la filière, des territoires et des publics.

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Ce projet fait l'objet d'une étude faisabilité conduite par la Région et la Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour en définir les conditions et modalités : les conclusions sont attendues au cours du second semestre 2026.

Aux yeux de la Région Sud, 2026 est donc une « année de transition » pour l'agence régionale du livre, ce qui explique ce budget tronqué. La collectivité n'avance pas d'autre montant pour 2026, mais assure qu'elle « déterminera en accord avec l’État, les moyens à mobiliser pour 2027, au regard des missions à garantir, des ressources propres de l’Agence et de l’engagement de ses partenaires », à partir des conclusions de l'étude de faisabilité.

Photographie : Raymond Queneau - Cent mille milliards de poèmes (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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