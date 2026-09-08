Akira déboule (en dérapage) dans les salles IMAX

Distribué par Piece of Magic Entertainment France, cette version restaurée d'Akira promet une expérience incomparable, aussi bien pour les connaisseurs que pour les néophytes. Le film de Katsuhiro Ōtomo reste une référence en matière de science-fiction et d'ambiance cyberpunk.

Sorti en 1988, il était à l'époque le film d'animation le plus cher de l'histoire. Il marquait surtout l'entrée du mangaka Katsuhiro Ōtomo dans le domaine de la réalisation de long-métrage, avec ce véritable coup de maitre, basé sur son propre manga, paru entre 1982 et 1990 (disponible en français chez Glénat, traduit par Djamel Rabahi).

À sa sortie, le film, dont l'histoire se distingue du manga original, ne reçoit pas un accueil très chaleureux. Mais le bouche-à-oreille, couplé à la diffusion des VHS dans plusieurs territoires, en fait rapidement un film culte, doté de quelques scènes qui influenceront durablement la pop culture...

Par Antoine Oury

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