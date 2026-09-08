Femmes nues en chaussettes : le corps, ses coutures et ce qui dépasse

Prière de retirer ses chaussures avant d’entrer dans les sujets sérieux. Cécile Crassous, elle, garde les chaussettes. Et c’est là que son roman trouve son équilibre : dans ce mélange de pudeur et d’impudeur, de farce et de chagrin, où la féminité cesse d’être un concept pour redevenir une affaire de chair, de désir, de rides, de sang, de deuil et, parfois, de très mauvaises idées. Rendez-vous le 24 septembre.
Le 08/09/2026 à 10:44 par Nicolas Gary
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08/09/2026 à 10:44
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Emma Manet est sage-femme, veuve depuis un an, retranchée derrière une routine réglée pour ne pas trop regarder ce qui manque. Dans son cabinet passent Paulette, octogénaire décidée à ne rien céder au vieillissement ; Mercure, jeune militante dont chaque phrase semble prête à partir en manifestation ; et Madame, femme trans qui cherche encore le prénom dans lequel elle pourra enfin habiter.
Une école de sages-femmes demande à Emma un article sur « les femmes d’aujourd’hui ». Mauvaise idée. Ou excellente : à force d’écouter les autres, il va lui falloir recommencer à s’entendre elle-même.
Le premier talent de Cécile Crassous est de faire entrer le grave par la porte du rire. Une consultation consacrée au périnée dérape vers la chirurgie esthétique, le désir et l’âge, avant que Paulette ne congédie sa sage-femme d’un : « Vous devriez baiser un peu plus, ma petite, vous n’avez pas bonne mine. » La réplique claque, fait sourire, puis atteint sa cible. Emma se regarde dans le miroir. Le gag n’en est déjà plus tout à fait un.
Cette façon de faire boiter le comique jusqu’à la douleur constitue le moteur le plus convaincant du récit. Les personnages parlent trop, débordent, s’opposent, se caricaturent parfois eux-mêmes. Emma observe, juge en silence, se reprend. Face à Madame, sa peur de prononcer le terme de travers devient un vaudeville intérieur : « Les mots ont leur importance. Les mots disent plus que ce que nous croyons dire. Ils parlent à notre place. Se méfier des mots. » L’époque entre ainsi dans le cabinet non comme une dissertation, mais comme une gêne, un réflexe, une inquiétude.
Le procédé connaît ses limites. Mercure porte parfois un peu trop visiblement sa fonction de jeune conscience militante. Quand surgit « Le capitalisme patriarcal est en train de partir en vrille, vous le voyez pas ? », le personnage se rapproche du porte-voix ; certaines oppositions semblent écrites avant d’être vécues. Le récit préfère heureusement la contradiction au verdict. Paulette peut aimer les hommes, vouloir rajeunir, refuser le rôle de victime ; Madame hésiter ; Emma trébucher. Personne n’obtient le monopole du bon discours.
Puis une lettre déplace brutalement le centre de gravité. Les embryons conçus avec Thomas, le mari disparu, existent toujours. Pour Emma, ils deviennent moins une possibilité médicale qu’un reste matériel du couple : « Oui, tu as existé, et nous nous sommes aimés, il m’en reste une preuve tangible. » À cet endroit, le livre cesse de seulement réfléchir aux identités féminines : il devient une histoire de survivante, obsédée par ce qui subsiste des morts et par la nécessité de donner une forme à l’absence.
La deuxième moitié pousse alors le bouchon très loin : équipée clandestine, récupération d’embryons, amphithéâtre d’hommes en costume, nudité militante, arrestation, embrasement collectif. Cette accélération possède une énergie réjouissante, mais fragilise parfois la justesse construite dans le cabinet. À trop vouloir faire monter la folie, quelques scènes paraissent programmées pour leur symbole. Le texte retrouve sa force lorsqu’il revient à ce qui ne se résout ni par un slogan ni par un coup d’éclat.
Même le titre, longtemps excellent gag visuel, finit par changer de nature. Devant trois femmes nues qui ont gardé leurs chaussettes, Emma comprend : « Le port des chaussettes, c’est la candeur de l’âme. » Formule presque absurde, mais fidèle au projet du livre. La chaussette retire à la nudité sa pose, son érotisme obligatoire, sa prétention esthétique. Elle rend le corps gauche, vulnérable, humain.
La fin convainc davantage lorsqu’elle baisse la voix. Emma renonce finalement au texte qu’on attend d’elle : « Je n’écrirai pas cet article. Je refuse de parler pour ces femmes. » Ce refus vaut mieux que bien des démonstrations précédentes. Après avoir voulu définir, classer, comprendre, elle consent à laisser les existences dépasser les cases. Et le roman trouve sa formule la plus simple : « Parce que la beauté de notre humanité imparfaite ne se dit pas. Elle se vit. »
Cécile Crassous ne signe donc ni un manifeste ordonné ni une comédie toujours maîtrisée. Son récit a des coutures visibles, quelques effets appuyés et une tendance à expliciter ce que certaines scènes avaient déjà très bien montré. Mais il possède mieux qu’une perfection de confection : de l’élan. Drôle sans être léger, sentimental sans se réduire au pathos, volontiers outrancier puis soudain très tendre, Femmes nues en chaussettes avance comme ses héroïnes : en prenant le risque du ridicule, sans jamais céder sur le désir d’être vivantes.
DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Paru le 24/09/2026
256 pages
Presses de la Cité
21,00 €
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Les Paysages intérieurs de Toyō Itō constitue le fil secret de ce très beau volume publié par Arléa, conçu autour de sept entretiens menés par l’architecte Maki Ōnishi et prolongés par les textes de Benoît Jacquet et Yann Nussaume.
03/09/2026, 17:27
Délaissant l'écrivain fictif Marboeuf, et douze ans après Les barrages du sable, Jean-Yves Jouannais revient avec Une forêt dans l’univers romanesque. Un récit resserré, d’une centaine de pages, qui réussit à mêler, dans une économie de mots et de moyens, l’intime et le fait historique. Une forêt, de Jean-Yves Jouannais, publié aux éditions Albin Michel, a remporté le Grand Prix SGDL de la fiction et figure dans la première sélection du Prix Goncourt 2026. Par Patrice Vibert.
03/09/2026, 13:09
L’historienne et directrice de recherche au CNRS Aude Mairey nous livre, aux éditions Armand Colin, une étude passionnante et foisonnante sur un personnage que nous pensions bien connaître : le plus célèbre archer d’Angleterre, Robin des Bois. Préparez-vous à revoir vos certitudes.
02/09/2026, 15:32
Tout surmonter de Patrice Franceschi est un témoignage porté par une réflexion sur les différentes épreuves que cet explorateur et écrivain a affrontées lors de ses expéditions aux quatre coins de la planète, ou de ces engagements dans différentes guérillas. Il démontre que les échecs n'en sont jamais réellement et qu'il y a toujours une leçon à en tirer.
02/09/2026, 11:50
Mieux manger, mieux dormir, marcher davantage, surveiller son cœur, son poids, son cholestérol, son sommeil. Le numéro de septembre de la Revue des Deux Mondes, qui paraît sous le titre Santé, une obsession française, part d’un paradoxe singulier : jamais la médecine n’a disposé d’autant de moyens pour prolonger et protéger l’existence, et jamais, peut-être, nous n’avons autant vécu dans la crainte de tomber malades.
31/08/2026, 17:01
Pour son onzième numéro, la revue Apulée, dirigée par Hubert Haddad et publiée chez Zulma, change de format et resserre son propos autour des « utopies en résistance ». De Humberto Ak’abal à Etgar Keret, de Macedonio Fernández à Jean-Marie Blas de Roblès, écrivains et poètes y interrogent moins les lendemains qui chantent que les formes de survie, de rupture et de résistance face au désastre.
31/08/2026, 11:38
Sous le vernis conventionnel d’un roman psychologique au temps de l’Occupation, La Gartempe (1957) dévoile un récit insolite de « nature writing » à la française. En invoquant le nom de cette rivière près de laquelle il est né, Jean Blanzat (1906-1977) nous attire pas à pas vers l’inquiétante étrangeté d’une nature immuable. Un style d’une beauté déroutante et envoûtante. Par Nicolas Acker.
30/08/2026, 09:00
Du 17 au 23 août, Freida McFadden règne toujours, mais une rivale vient enfin troubler son été sans partage. Amélie Nothomb entre directement à la 2e place et s’impose comme la première nouveauté de la rentrée capable de regarder l’Américaine dans les yeux. En librairie, le mouvement est encore plus net : l'autrice de L’Adolescence du perroquet prend la tête et entraîne avec elle plusieurs romans de la rentrée. Le marché reprend lui aussi quelques couleurs, sans faire oublier un niveau toujours inférieur à celui de l’an passé.
28/08/2026, 14:34
Parler de l’hystérie, c’est toujours parler d’un objet qui dérange. Un objet fuyant, instable, insaisissable, qui semble se dérober à chaque tentative de définition. L’hystérie n’est pas simplement une pathologie parmi d’autres ; elle est, depuis l’Antiquité, un point de crise pour le savoir médical. Elle met en difficulté celui qui prétend savoir, diagnostiquer, nommer, guérir. Et c’est précisément en cela qu’elle est précieuse : elle force le médecin, et plus largement la société, à interroger les limites de son propre discours.
26/08/2026, 11:46
Avec 1000 raisons de croire en Jésus, Olivier Bonnassies poursuit une réflexion consacrée aux rapports entre foi, raison et connaissance. À paraître chez Guy Trédaniel, l’ouvrage rassemble arguments historiques, témoignages et phénomènes présentés comme autant de « raisons de croire », tout en confrontant la thèse chrétienne à l’athéisme et à plusieurs grandes traditions religieuses.
26/08/2026, 09:26
Agnès Martin-Lugand revient avec un nouveau roman, Retour à Folegandros, à paraître le 17 septembre aux éditions Michel Lafon. Dans ce récit profondément humain, elle explore les liens familiaux, les blessures du passé et la force des retrouvailles à travers l’histoire d’Andréas, un jeune homme qui réunit ses parents sur l’île grecque où leur histoire familiale a commencé.
26/08/2026, 09:13
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