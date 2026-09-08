Femmes nues en chaussettes : le corps, ses coutures et ce qui dépasse

Emma Manet est sage-femme, veuve depuis un an, retranchée derrière une routine réglée pour ne pas trop regarder ce qui manque. Dans son cabinet passent Paulette, octogénaire décidée à ne rien céder au vieillissement ; Mercure, jeune militante dont chaque phrase semble prête à partir en manifestation ; et Madame, femme trans qui cherche encore le prénom dans lequel elle pourra enfin habiter.

Une école de sages-femmes demande à Emma un article sur « les femmes d’aujourd’hui ». Mauvaise idée. Ou excellente : à force d’écouter les autres, il va lui falloir recommencer à s’entendre elle-même.

Le premier talent de Cécile Crassous est de faire entrer le grave par la porte du rire. Une consultation consacrée au périnée dérape vers la chirurgie esthétique, le désir et l’âge, avant que Paulette ne congédie sa sage-femme d’un : « Vous devriez baiser un peu plus, ma petite, vous n’avez pas bonne mine. » La réplique claque, fait sourire, puis atteint sa cible. Emma se regarde dans le miroir. Le gag n’en est déjà plus tout à fait un.

Cette façon de faire boiter le comique jusqu’à la douleur constitue le moteur le plus convaincant du récit. Les personnages parlent trop, débordent, s’opposent, se caricaturent parfois eux-mêmes. Emma observe, juge en silence, se reprend. Face à Madame, sa peur de prononcer le terme de travers devient un vaudeville intérieur : « Les mots ont leur importance. Les mots disent plus que ce que nous croyons dire. Ils parlent à notre place. Se méfier des mots. » L’époque entre ainsi dans le cabinet non comme une dissertation, mais comme une gêne, un réflexe, une inquiétude.

Le procédé connaît ses limites. Mercure porte parfois un peu trop visiblement sa fonction de jeune conscience militante. Quand surgit « Le capitalisme patriarcal est en train de partir en vrille, vous le voyez pas ? », le personnage se rapproche du porte-voix ; certaines oppositions semblent écrites avant d’être vécues. Le récit préfère heureusement la contradiction au verdict. Paulette peut aimer les hommes, vouloir rajeunir, refuser le rôle de victime ; Madame hésiter ; Emma trébucher. Personne n’obtient le monopole du bon discours.

Puis une lettre déplace brutalement le centre de gravité. Les embryons conçus avec Thomas, le mari disparu, existent toujours. Pour Emma, ils deviennent moins une possibilité médicale qu’un reste matériel du couple : « Oui, tu as existé, et nous nous sommes aimés, il m’en reste une preuve tangible. » À cet endroit, le livre cesse de seulement réfléchir aux identités féminines : il devient une histoire de survivante, obsédée par ce qui subsiste des morts et par la nécessité de donner une forme à l’absence.

La deuxième moitié pousse alors le bouchon très loin : équipée clandestine, récupération d’embryons, amphithéâtre d’hommes en costume, nudité militante, arrestation, embrasement collectif. Cette accélération possède une énergie réjouissante, mais fragilise parfois la justesse construite dans le cabinet. À trop vouloir faire monter la folie, quelques scènes paraissent programmées pour leur symbole. Le texte retrouve sa force lorsqu’il revient à ce qui ne se résout ni par un slogan ni par un coup d’éclat.

Même le titre, longtemps excellent gag visuel, finit par changer de nature. Devant trois femmes nues qui ont gardé leurs chaussettes, Emma comprend : « Le port des chaussettes, c’est la candeur de l’âme. » Formule presque absurde, mais fidèle au projet du livre. La chaussette retire à la nudité sa pose, son érotisme obligatoire, sa prétention esthétique. Elle rend le corps gauche, vulnérable, humain.

La fin convainc davantage lorsqu’elle baisse la voix. Emma renonce finalement au texte qu’on attend d’elle : « Je n’écrirai pas cet article. Je refuse de parler pour ces femmes. » Ce refus vaut mieux que bien des démonstrations précédentes. Après avoir voulu définir, classer, comprendre, elle consent à laisser les existences dépasser les cases. Et le roman trouve sa formule la plus simple : « Parce que la beauté de notre humanité imparfaite ne se dit pas. Elle se vit. »

Cécile Crassous ne signe donc ni un manifeste ordonné ni une comédie toujours maîtrisée. Son récit a des coutures visibles, quelques effets appuyés et une tendance à expliciter ce que certaines scènes avaient déjà très bien montré. Mais il possède mieux qu’une perfection de confection : de l’élan. Drôle sans être léger, sentimental sans se réduire au pathos, volontiers outrancier puis soudain très tendre, Femmes nues en chaussettes avance comme ses héroïnes : en prenant le risque du ridicule, sans jamais céder sur le désir d’être vivantes.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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