Marie Pavlenko : dans l’eau, les proies apprennent à mordre

Le premier texte est le plus ample, et sans doute le plus réussi. Lucie a 50 ans, 24 années de vie commune derrière elle et un mari qui s’en va comme on change de décor. Restent la périménopause, une fille qui prend ses distances, les antidépresseurs, les nuits trop longues et cette humiliation poisseuse qui colle aux gestes les plus ordinaires. Au milieu du naufrage surgit pourtant une phrase minuscule : « J’étais digne d’attention. » Tout part de là.

Lucie gagne les Cévennes, seule. Elle retrouve l’eau, le silence, son propre poids dans le monde. « Et nue, je suis entrée dans l’eau. » La formule pourrait servir de manifeste ; Pavlenko en fait surtout un geste. Le personnage nage, lit, saigne, respire, et peu à peu « je recousais lentement les morceaux épars de moi, chaque suture en entraînant une autre ».

Le fantastique entre alors sans fracas, presque avec douceur. Là où le body horror convoque volontiers la répulsion, l’autrice glisse vers l’intime, jusqu’à cette étrangeté tendre : « Il y avait un être poétique à l’intérieur de moi. » C’est la grande réussite du récit : faire de l’organique non un spectacle, mais une alliance.

Puis la température chute. Il y a un nid enferme le lecteur dans la conscience du brigadier Marlouin, flic misogyne, raciste, aigri, qui assiste au procès d’un homme accusé de viols. Sa pensée coule sans digue, saturée de mépris, d’obscénité et de ressentiment. « Les vraies victimes dans cette histoire c’est elles ? » ricane-t-il intérieurement. Le procédé est frontal et courageux : aucune confortable voix extérieure ne vient traduire l’horreur à notre place.

Cette immersion a cependant son revers. À force de surenchère, la langue finit parfois par tourner sur elle-même. L’abjection produit bien l’étouffement recherché, mais la saturation émousse ponctuellement le choc. Reste que le dispositif se retourne avec efficacité contre celui qui parle. Les femmes deviennent, dans son imaginaire, des vipères regroupées au tribunal : « ouais, ici, il y a un nid. » L’insulte change alors de propriétaire. Le titre cesse de désigner les victimes ; il commence à menacer leur juge.

Tout est huilé ici referme le piège autour d’une étudiante qui découvre, au fil d’un séjour dans les Vosges, ce qu’elle s’obstinait à ne pas voir chez son compagnon : contrôle, mépris de classe, brutalité, sentiment de propriété. Pavlenko excelle ici dans les signaux faibles, les petites humiliations qui précèdent le basculement. La jeune femme comprend surtout à quel point elle s’est travestie pour être admise dans un univers qui la rejette. Le retour à soi passe par des goûts très concrets : « Elle déteste les perles, le doré tapageur, les meubles prétentieux, elle aime le camping, les montagnes pelées, les pics rocailleux, les failles inaccessibles, les cailloux au fond des ruisseaux. »

Le recueil tient ainsi par une même matière : eau, peau, insectes, chaleur, odeurs, chair. Surtout, il sait faire dérailler l’ordinaire. Une cuisine, une forêt, un tribunal deviennent des lieux de métamorphose. Les trois voix sont suffisamment distinctes pour éviter l’effet d’exercice, et l’humour noir empêche la colère de se figer en discours.

Tout n’est pas aussi subtil. À mesure que les pages avancent, la mécanique morale devient plus visible. Les prédateurs sont désignés tôt, leur châtiment s’inscrit dans une logique que l’on comprend avant qu’elle ne s’accomplisse. Le symbole prend alors parfois une longueur d’avance sur l’inquiétude. Certains personnages masculins auraient gagné à rester un peu moins lisibles : davantage d’opacité aurait rendu leur brutalité plus sourde, donc plus troublante.

Mais le triptyque conserve son mordant. Et nue, je suis entrée dans l’eau est un livre bref, charnel, féroce, qui transforme la vulnérabilité supposée en puissance de riposte. Pas de grand discours de réparation, pas de consolation sucrée. Chez Pavlenko, le vivant observe, encaisse, attend. Et quand il répond, mieux vaut ne pas être la vermine.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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