Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP, propriétaire des enseignes Maison de la Presse et Point Plus, annonce l'acquisition du grossiste Le Comptoir du Livre, un distributeur dont la création remonte à 1969. Cette intégration, qui comprend deux plateformes logistiques à Toulouse et Bordeaux, assurera « un accès rapide, diversifié et de qualité à toute l’offre éditoriale », assure la structure.
Le 08/09/2026 à 09:43 par Antoine Oury
0 Réactions | 1 Partages
Publié le :
08/09/2026 à 09:43
0
Commentaires
1
Partages
Le Groupe NAP évoque dans un communiqué « une nouvelle étape » pour sa stratégie de développement, qui vient renforcer « l’approvisionnement des commerces culturels de proximité et, de facto, de l'ensemble de la chaîne de valeur du livre ».
L'acquisition du Comptoir du Livre, pour un montant qui reste confidentiel, répond aux enjeux d'« accès à une offre suffisamment large » et de « maîtrise des coûts d’approvisionnement » pour les librairies de taille modeste, affirme NAP. Le grossiste accompagnerait « plus de 2000 librairies, marchands de journaux et petites et moyennes surfaces partout en France », avec quelque 50.000 références en stock et près d'un millier d'éditeurs représentés.
NAP « entend préserver et développer cette expertise, renforcer les moyens du Comptoir du Livre, améliorer encore la disponibilité des ouvrages et poursuivre ainsi l’accompagnement de tous ses clients historiques sous enseignes Maison de la Presse et Point Plus mais aussi plus largement », d'après la communication diffusée par l'entreprise.
L'un des objectifs de NAP, avec cette acquisition, sera d'améliorer la présence du livre au sein de ses réseaux Maison de la Presse et Point Plus. Seuls 40 % de ces points de vente, présents dans 1100 communes françaises, disposent d'une offre de librairie, « notamment faute de pouvoir s’approvisionner dans des conditions économiques suffisamment pertinentes », selon NAP. Les capacités logistiques et commerciales du Comptoir du Livre devraient permettre de développer cette offre.
« Cette acquisition constitue une étape importante dans le développement du Groupe. En intégrant le savoir-faire reconnu du Comptoir du Livre, nous renforçons notre capacité à accompagner et à proposer une offre toujours plus globale à nos clients et adhérents sous enseignes. Notre ambition demeure inchangée : faire vivre un réseau de commerces culturels de proximité capable de répondre aux attentes des lecteurs sur tout le territoire », déclare Arnaud Ayrolles, président et fondateur du Groupe NAP.
Fondé en 1969 par Éric Poulain, Le Comptoir du Livre est resté, jusqu'à ce rachat, une société familiale, dernièrement dirigée par Nadia Poulain. Mais les résultats économiques de la structure s'étaient dégradés, ces dernières années, conduisant à deux bilans négatifs : en 2024, les comptes sociaux faisaient état d'une perte de 185.000 €, puis, en 2025, de 62.000 €.
Dans le même temps, le chiffre d'affaires reculait, passant de 14 millions € en 2022 à 12,6 millions € en 2024, puis 11,6 millions € en 2025. Des difficultés liées, selon l'entreprise, à l'abandon d'un projet d'ERP [progiciel de gestion intégré, qui permet d'organiser les processus internes à une entreprise, NdR] et aux conséquences d'une cyberattaque survenue en 2024.
À LIRE - Chez Editis, le grand “rangement” continue : Télémaque reprend son indépendance
Le Comptoir du Livre revendique donc 50.000 références « en stock permanent », 11 commerciaux et 40 collaborateurs, ainsi que deux « plateformes self-service de 3 000 m2 avec parking » à Toulouse et Bordeaux.
Dans son dernier bilan d'activité, le groupe NAP revendiquait 40 nouveaux magasins ouverts en 2025, et 30 ouvertures supplémentaires prévues en 2026, sans préciser le nombre de points de vente fermés l'année dernière. Pour le livre spécifiquement, l'entité affichait un chiffre d’affaires en progression de 2,1 %, pour atteindre 35 millions €.
Photographie : Maison de la Presse à Batignolles, Paris 17, en 2018 (illustration, Nantua01, CC BY-SA 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Ce mardi 8 septembre sera marqué par une mobilisation sans doute inédite, en tout cas rarissime : les libraires de la France entière sont en effet invités à débrayer, afin de peser sur les négociations annuelles obligatoires engagées avec le Syndicat de la librairie française, organisation patronale du secteur. La CGT, à l'origine de l'appel à la grève, espère instaurer un nouveau rapport de force et porter des revendications sur les salaires et les dispositions de la convention collective.
07/09/2026, 16:28
À Detroit, John K. King Used & Rare Books abrite plus d’un million de volumes. Le 30 août, le tri d’une caisse de vieux flacons y a fait surgir un invité autrement moins fréquentable : un récipient étiqueté « acide picrique », daté de 1901, dont le contenu présentait des cristaux. Le lendemain, pompiers, spécialistes des matières dangereuses et démineurs ont bouclé le secteur. Aucun blessé n’a été signalé, pas plus que de pages froissées.
06/09/2026, 14:51
À Barbès, le plan de transformation de Gibert rencontre désormais une opposition bien identifiée. Lancée le 25 août par Valérie Van den Bos, libraire jeunesse, élue CGT au CSE de Gibert Joseph Paris et représentante de proximité du magasin, une pétition contre la fermeture du site a dépassé les 2000 signatures. Elle défend les 22 salariés de l'établissement, sa clientèle et le maintien d'une offre culturelle de proximité – le groupe, placé en redressement judiciaire fin avril, prévoit 84 suppressions de postes.
05/09/2026, 11:30
Exclusif - La rentrée sociale se profile, y compris en librairie. La Fédération CGT Commerce et Services appelle en effet l'ensemble des travailleuses et travailleurs de la branche Librairie à la grève le 8 septembre prochain, « jour de reprise des négociations avec le Syndicat de la librairie française ».
02/09/2026, 16:19
Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée.
31/08/2026, 18:12
La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
28/08/2026, 18:02
Depuis juillet 2024, la librairie Les Grimoires de Morgane reste largement dissimulée derrière un échafaudage, au 74 rue de la République à Rouen. Deux ans plus tard, les travaux de réfection de la façade n'ont toujours pas commencé. Sa gérante, Jessica Lulli, estime avoir perdu environ la moitié de sa fréquentation et déboursé quelque 30.000 € dans le dossier. La structure devrait enfin disparaître le 30 septembre, remplacée par un filet de sécurité.
27/08/2026, 18:22
Au lendemain d'une réunion entre la direction du groupe Gibert, le mandataire judiciaire et le comité social et économique (CSE) de Gibert Joseph Paris, un débrayage des salariés a eu lieu ce 26 août devant la librairie du 26, boulevard Saint-Michel, dans le 6e arrondissement de Paris. Ils s'inquiètent du déroulement du Plan de Sauvegarde de l'Emploi qui les concerne et, plus largement, du sort réservé aux 84 emplois pris en compte par le « plan de transformation » de la direction.
26/08/2026, 16:21
Exclusif - Menacée de fermeture à la fin de l’année 2025, la librairie L’Arbre à Papillons de Phalsbourg, en Moselle, a finalement changé de mains. Son fonds de commerce a été acquis pour 65.000 € par Cécile Irlinger, venue de la traduction et du doublage de jeux vidéo. Café, rencontres, jeunesse et cultures numériques doivent progressivement rejoindre les livres, sans effacer l’identité construite par les libraires historiques.
26/08/2026, 15:09
Exclusif — La librairie parisienne de l'association L'Autre Livre, située au 13 rue de l'École-Polytechnique, dans le 5e arrondissement, fermera ses portes au cours du mois de septembre prochain, a appris ActuaLitté. Dans une communication aux adhérents, la structure, qui réunit des maisons d'édition indépendantes, évoque des recettes qui ne seraient « absolument pas à la hauteur de ce qui était envisagé ».
26/08/2026, 08:59
Après près de 20 ans dans le recyclage des ferrailles et des métaux, Julie Menant change de vie. Le 2 septembre, elle reprendra la librairie Anagramme de Sèvres, rebaptisée l’a.nagramme des jours. Une première expérience d’entrepreneuse pour cette ancienne responsable de contrats, qui entend conserver l’identité généraliste de l’établissement tout en donnant davantage de place aux éditeurs indépendants, à la jeunesse et aux rencontres.
25/08/2026, 18:15
Rien à signaler à la caisse, mais un meurtre vient d’être commis entre les rayonnages. Du moins dans la fiction. Jusqu’au 13 septembre, quelque 200 librairies japonaises Miraiya Shoten et enseignes affiliées transforment leurs magasins en terrain d’enquête : les visiteurs disposent de 30 à 45 minutes pour retrouver l’ultime message d’un détective assassiné et identifier son meurtrier. Avec les livres pour indices, évidemment.
22/08/2026, 10:23
Exclusif — Le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé le placement en redressement judiciaire de la bouquinerie La Nuit des Rois, créée en 1999 par Laurent Desrois. Présente à Bordeaux depuis deux décennies et installée rue des Ayres dès 2013, l'enseigne s'était déclinée à La Réole, à 1h de Bordeaux, avec deux espaces commerciaux, dont l'un présentait un espace salon de thé.
21/08/2026, 11:04
On peut contribuer à 225 millions $ de valeur ajoutée au PIB québécois, soutenir environ 3000 emplois directs et indirects et récolter un 9,46 sur 10 auprès des clients interrogés, tout en composant avec une marge bénéficiaire moyenne de 3,6 %. Une étude commandée par l’Association des libraires du Québec mesure ce paradoxe : la librairie indépendante pèse lourd dans son milieu, avec très peu de gras dans les comptes.
20/08/2026, 10:21
À Hambourg, les voix minorées viennent de gagner quelques mètres de rayonnages. Perspektiven, présentée par le Börsenblatt comme la première librairie explicitement queerféministe de la ville, a ouvert ses portes le 8 août dans le quartier d’Uhlenhorst. Fondée par Amelie Stertenbrink, avec Janne Ulrich comme première collaboratrice, l’adresse veut rendre plus visibles les littératures queer, féministes et sous-représentées — tout en assumant qu’un « safer space » reste aussi un commerce de livres.
16/08/2026, 17:19
À Loudun, dans le département de la Vienne, la librairie-papeterie Quintard, située au 4 ter, place Porte de Chinon, a été placée en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce de Poitiers a rendu sa décision fin juillet.
14/08/2026, 10:39
L’été 2026 de la librairie française dans tous ses états. D’une ancienne imprimerie ardéchoise à un café peuplé de chats dans les Vosges, en passant par des enseignes centenaires qui cherchent un repreneur, ActuaLitté fait le tour de ces petites et grandes histoires où se croisent fragilité économique, transmission et envie persistante de réinventer le métier.
13/08/2026, 18:22
Photos, marque-pages, programmes de rencontres, dédicaces ou simples souvenirs : la librairie Kléber lance un appel aux Strasbourgeois pour reconstituer une histoire dont elle possède finalement peu d’archives. L’établissement, actuellement en rénovation, envisage d’exposer une partie de ces documents dans un petit espace consacré à sa mémoire lors de sa réouverture.
10/08/2026, 16:55
Après huit années d’activité, la librairie niçoise Les Parleuses change de mains sans disparaître. Anouk Aubert et Maud Pouyé passent le relais à une équipe de quatre personnes, décidés à préserver l’identité féministe et queer d’un lieu qui avait acquis une notoriété nationale après l’occultation de sa vitrine lors d’une visite de Gérald Darmanin. Réouverture le 11 août.
10/08/2026, 16:25
Le magazine d'extrême droite La Furia, publié par les Éditions de la Furia, société sœur des éditions Magnus, disparait des magasins Relay, cogérés par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail). Le fruit d'une mobilisation citoyenne portée par le mouvement écologiste Alternatiba, en lien avec la coalition Désarmer Bolloré.
10/08/2026, 14:52
La Chapelle de la Gare, située à Chavannes-près-Renens (canton de Vaud), en Suisse romande, abritera, à compter de ce 10 août, une librairie généraliste indépendante, La Maison des Feuilles. Codirigée par Pablo Thüler et Léa Bourquin, l'enseigne mettra à disposition de sa clientèle habituée ou de passage 10.000 références en langue française ainsi qu'un petit espace café...
10/08/2026, 10:31
Pour remettre Barnes & Noble sur pied, James Daunt a supprimé l’un des mécanismes qui entretenaient son uniformité : des remises accordées par les éditeurs en échange d’une présence et de mises en avant déterminées dans tout le réseau. Dans Fortune, le patron de l’enseigne détaille une transformation fondée sur l’autonomie locale, des commandes plus prudentes et un assortiment élargi. Sept ans après son arrivée, Barnes & Noble dépasse de nouveau 700 librairies.
09/08/2026, 08:38
Promise à la cession dans le cadre du plan de redressement de Gibert, la librairie d'Évreux peut désormais compter sur le soutien de la municipalité. Le maire, Guy Lefrand, s'engage au maintien d'une librairie en centre-ville et annonce la mobilisation des services de la ville pour trouver une solution de reprise. 10 salariés sont concernés par cette recherche de reprise, tandis que l'établissement reste la seule librairie généraliste du centre-ville.
07/08/2026, 18:03
En Corée du Sud, les ventes de livres progressent en 2026 tandis que les jeunes lecteurs reviennent vers la fiction et, surtout, vers les librairies physiques. Un phénomène que l’éditeur et auteur Jérôme Oliveira résume par une formule : « La librairie n’est plus seulement un magasin. C’est un lieu de vie. » Et en creux, une question : plutôt que d’opposer lecture et écrans, faut-il réinventer les lieux dans lesquels le livre se rencontre ?
07/08/2026, 17:31
En 2024, plusieurs librairies s'essayaient à une trêve des nouveautés. Comme son nom l'indique, l'opération consiste à créer des pauses dans le travail des offices avec les diffuseurs, pour prendre le temps de mieux défendre les ouvrages présents sur les tables et ne pas les remplacer à une cadence infernale. Une seconde « recherche action » de ce type a été menée, et l'Association pour l'écologie du livre relève un « changement de perspective ».
07/08/2026, 11:43
À Embrun, dans les Hautes-Alpes, Annaïck Le Menestrel finalise la reprise de la librairie Charabia, pour en faire Les Adventices. Sa librairie généraliste et indépendante correspondra à ces « plantes qui poussent là où on ne les attend pas », pour porter haut la « résistance discrète » et la « vie dans les marges ». Un lieu idéal pour les lecteurs et lectrices, a priori.
06/08/2026, 13:09
L’éventuelle arrivée d’un magasin Fnac à Montmorot, dans la périphérie de Lons-le-Saunier, mobilise les quatre librairies indépendantes de la ville. Leur pétition, lancée le 29 juillet, a dépassé 2200 signatures. Au-delà d’une nouvelle concurrence sur le livre, elles redoutent un déplacement des achats vers la zone commerciale et un affaiblissement de la vie culturelle du centre.
05/08/2026, 16:31
Il serait presque inutile de l'écrire à nouveau : la période est particulièrement complexe pour les librairies. Si les difficultés des enseignes Sauramps, Decitre, Furet du Nord et Gibert attirent l'attention, les boutiques indépendantes souffrent également. Une crise qui s'étend à l'ensemble des commerces de proximité : les députés Laurent Lhardit (Bouches-du-Rhône, Socialistes et apparentés) et Jean-Pierre Vigier (Haute-Loire, Droite Républicaine) ont consacré un rapport au sujet, agrémenté de nombreuses recommandations.
04/08/2026, 13:11
Davantage de ventes, trois nouvelles adresses et treize papeteries intégrées : Orell Füssli a renforcé son implantation dans le commerce du livre au premier semestre 2026. Cette expansion présente toutefois une contrepartie immédiate. Le chiffre d’affaires de la branche progresse de 2,3 %, tandis que son résultat opérationnel tombe à 1,024 million de francs suisses, lesté par les coûts de la reprise d’A. Köhler.
01/08/2026, 09:30
Fondée en Ardèche en 2021, la librairie Lirandco a le souci d'offrir une deuxième vie, voire plus, aux ouvrages déjà lus — même si l'enseigne propose aussi des livres neufs. Forte d'une expérience dans la collecte et le tri, la structure développe à présent le circuit de seconde main dans Lirandco Recyclage, pour récupérer des références, mais aussi en fournir à des librairies partenaires.
31/07/2026, 13:25
Plus de 1000 livres de Raymond Briggs, auteur et illustrateur du Bonhomme de neige, ont été mis en vente le 23 juillet dans la librairie Oxfam de Hove, dans le sud-est de l’Angleterre, et sur le site de l’association. Donnée par sa succession après sa mort en 2022, la bibliothèque rassemble des bandes dessinées, des ouvrages illustrés et des titres consacrés à l’histoire sociale.
31/07/2026, 13:13
Une librairie sans porte, sans vitrine et parfois sans adresse : dans le Yucatán, ce n’est pas un paradoxe, mais une manière de travailler. Du 1er au 9 août, quinze structures indépendantes se retrouveront à Mérida pour le deuxième Festival du livre du Sud-Est. Le réseau qui les réunit compte une trentaine de membres et conduit surtout ses ouvrages vers les écoles, les places et les localités éloignées, là où librairies et bibliothèques se font rares.
30/07/2026, 11:31
Installée à Lille depuis 1991, à l'origine sous le nom La Clé astrale, la librairie ésotérique La Clé a été placée en liquidation judiciaire, a appris ActuaLitté. Reprise par Dorothée Pruvost en juin 2013, l'enseigne avait été transmise à Jessica De Vendt, 10 ans plus tard.
29/07/2026, 11:02
Le libraire allemand Frank Bartling est mort soudainement le 18 juillet 2026, à l’âge de 64 ans. Depuis près de trente ans, il dirigeait la Bücherstube Stolterfoht, une minuscule librairie hambourgeoise devenue à la fois un lieu littéraire et un monument de l’architecture d’après-guerre. Sa disparition intervient quelques mois seulement après la restauration complète du bâtiment, dont il avait organisé la transmission afin d’en assurer l’avenir.
28/07/2026, 18:03
Ouverte en fin d'année 2021 à Le Faouët, commune du Morbihan, la librairie Le Temps de vivre a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lorient, a appris ActuaLitté. L'enseigne avait déjà traversé une période compliquée en 2023.
28/07/2026, 16:16
Une vingtaine de librairies de Montpellier et de sa métropole expriment leur solidarité avec les 54 salariés licenciés après la liquidation de Sauramps. Mais elles refusent que la disparition de l’enseigne, fondée en 1946, soit assimilée à celle de la vie littéraire locale.
27/07/2026, 15:40
Autres articles de la rubrique Métiers
Fenêtres sur Noël est un recueil de 24 nouvelles, écrit par 24 auteurices, mais créé par 28 bénévoles de l’association littéraire Humain.e.s de Lettres. 24 histoires autour des festivités de fin d’année sont à découvrir, qui feront voyager d’une émotion à une autre, positive ou plus sombre. Un projet avec une visée philanthropique, puisqu'une partie des bénéfices de la campagne Ulule, qui a débuté le 15 août dernier, sera reversée à l'association SOS Préma.
08/09/2026, 10:40
Les éditions Télémaque repassent sous le contrôle de leur fondateur, Stéphane Watelet, sept ans après leur entrée dans le giron d’Editis. La cession, révélée ce lundi par La Lettre, intervient au moment où le deuxième groupe français d’édition poursuit une réorganisation de son périmètre. Mais, pour Télémaque, pas de rupture commerciale : la maison continuera d’être diffusée et distribuée par Interforum.
07/09/2026, 18:33
Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
07/09/2026, 17:02
Sollicitée par la Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée sur le cas d'une reproduction d'un texte publié sur les réseaux sociaux par un quotidien en ligne. Malgré sa longueur modeste (22 lignes seulement), la publication peut être qualifiée d'« œuvre », selon la Cour, et le média qui l'a reproduite sans l'accord de son autrice pourrait avoir commis une infraction au droit d'auteur...
07/09/2026, 11:50
Tino s'est lancé dans une aventure sur les traces de son grand père Espagnol, Pedro Rodeiro Rico, un fervent résistant anti franquiste. Pedro était haut placé dans la résistance ainsi qu’un modèle pour les habitants du village de Monfero. Il faisait partie des meneurs qui luttaient pour les travailleurs et leurs convictions contre le parti franquiste qui voulait garder l’ordre et les traditions catholiques. Mais la lutte de Pedro n’a pas été sans obstacles… Son passé est sombre et mystérieux, personne ne semble vouloir en parler. Tino découvrira-t-il ce qu’il lui est arrivé ?
07/09/2026, 11:11
Après plusieurs mois d'incertitude, la Direction régionale des affaires culturelles de Centre-Val de Loire a finalement trouvé sa directrice, en la personne de Naïma Ramalingom. Elle prend la relève de Christine Diacon, en poste depuis 2022.
07/09/2026, 10:01
Pour ses 100 ans, Shueisha ne souffle pas seulement des bougies : l’éditeur de One Piece, Naruto ou Jujutsu Kaisen a mis en ligne MANGA MILLION, une plateforme gratuite et sans inscription réunissant environ 400 mangas et un million de pages traduites dans plus de 100 langues. Derrière le cadeau d’anniversaire, la maison japonaise entend aussi mesurer les lectures, faire connaître son fonds et préparer de nouvelles exploitations internationales.
05/09/2026, 11:10
Disney Publishing prépare pour 2027 Disney Cursed Love, une série de quatre créations originales mêlant princesses Disney et romantasy. La première, The Curse of a Forsaken Heart, signée Emily McIntire et dessinée par Samairu, paraîtra d’abord sur Webtoon avant de gagner le papier. Pour cette nouvelle propriété éditoriale, le récit vertical ne vient donc pas adapter un livre déjà publié : il ouvre la marche.
05/09/2026, 10:50
À partir du printemps 2027, Ravensburger distribuera en Allemagne, en Autriche et en Suisse une sélection de livres LEGO conçus par AMEET. Quelque 40 nouveautés et 60 titres de fonds sont annoncés pour la première année. Derrière l’accord entre l’éditeur polonais et le groupe allemand, un enjeu très concret : faire circuler les mêmes produits entre librairies et magasins de jouets.
05/09/2026, 10:30
Aglaé de Chalus, directrice de la communication du Tripode depuis 2023, rejoint l'Ambassade de France au Brésil comme attachée pour le livre et le débat d'idées, basée au Consulat général de France à São Paulo. Son départ entraîne une évolution interne chez l'éditeur : Carla Richard, jusqu'alors assistante graphisme et communication en alternance, reprend la responsabilité de la communication et de la presse.
04/09/2026, 17:47
Après près de quatre années passées chez Miscellane, où elle travaillait pour la marque mercileslivres, Morgane Kesteman rejoint Hachette Éducation comme éditrice au sein du département Primaire. Un retour dans une maison qu'elle connaît déjà, puisqu'elle y avait effectué deux stages en 2020.
04/09/2026, 16:07
Décalée en raison d'une des canicules estivales, la Conférence nationale du handicap se déroule au « Prisme » à Bobigny, ce vendredi 4 septembre. À cette occasion, Emmanuel Macron a officialisé le lancement à venir du Portail de l'édition adaptée, aussi attendu que retardé. Un « plan de rattrapage » des livres adaptés doit donner un coup d'accélérateur à l'adaptation des catalogues, et plus particulièrement des titres qui ne sont plus commercialisés ou dont les maquettes sont complexes.
04/09/2026, 14:45
Engagé dans une procédure de redressement judiciaire et dans un Plan de Sauvegarde de l'Emploi pour ses magasins parisiens, le groupe Gibert connait une rentrée difficile. Alors que les salariés se mobilisent pour défendre leurs emplois, ils ont reçu le soutien de Nicolas Bonnet Oulaldj, adjoint au maire de Paris chargé de l'emploi et de l'insertion, qui fut adjoint au commerce sous la précédente mandature.
04/09/2026, 13:11
Livres retirés ou déplacés, événements annulés, financements menacés, conseils d'administration politisés, bibliothécaires harcelés voire licenciés : dans un nouveau rapport, PEN America estime que les bibliothèques publiques américaines font face à une menace qui ne porte plus seulement sur leurs collections, mais sur leur fonctionnement même. Une offensive qui s'est fortement structurée depuis 2021.
03/09/2026, 18:11
Orange et le spécialiste du livre d’occasion Ammareal renouvellent en septembre une collecte de livres et de biens culturels auprès de quelque 7000 collaborateurs du groupe de télécommunications en Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, après une première édition qui avait permis de récupérer 6400 articles en 2025.
03/09/2026, 17:53
Le numéro 190 de la revue trimestrielle 303, paru en juillet dernier, clôt une aventure éditoriale démarrée il y a 42 ans, qui a également permis la publication de centaines d'ouvrages. Centrée sur les Pays de la Loire, la structure a été largement fragilisée par les coupes budgétaires décidées par la région et sa présidente, Christelle Morançais.
03/09/2026, 16:25
Après quatre années passées aux Éditions de l’Observatoire, où il a occupé successivement les fonctions d’assistant puis de coordinateur éditorial, Marc Decoudun rejoint les Éditions du Cerf comme éditeur.
03/09/2026, 15:53
Journaliste, écrivaine et militante, Gloria Steinem, l'une des figures les plus influentes du féminisme américain depuis les années 1960, est morte le 2 septembre 2026 à l'âge de 92 ans. Cofondatrice du magazine Ms., elle laisse derrière elle plus de six décennies d'engagement et une œuvre dont plusieurs titres majeurs ont été traduits en français. Ses derniers mémoires paraîtront en France en novembre.
03/09/2026, 15:06
À l’occasion de la rentrée littéraire, la Société française des traducteurs alerte sur l’invisibilisation persistante des traductrices et traducteurs dans la presse. Trop souvent absents des articles, critiques et sélections, alors même que leur travail conditionne la réception des œuvres étrangères en français, ils restent relégués au second plan, souligne-t-elle.
03/09/2026, 14:23
Deux sociétés d'édition ont été mises en demeure par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) en raison de manquements à l'obligation de dépôt des fichiers numériques auprès de la Bibliothèque nationale de France. Effectué sur la plateforme PLATON, ce dépôt facilite la production d'ouvrages adaptés pour les personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques.
03/09/2026, 10:44
Marianne Fournier a rejoint France Livre - The French Publishing Network en juillet 2026 en tant que responsable de projet. Elle arrive après plusieurs années consacrées aux droits étrangers et à la circulation internationale des catalogues, principalement entre la France et le Royaume-Uni.
02/09/2026, 17:41
Une étude commandée par l’Association of American Publishers et l’Authors Guild estime que l’essor du prêt numérique en bibliothèque est associé à une baisse mesurable des ventes de livres, papier comme numériques. Publié le 1er septembre, le rapport de Secretariat Advisors arrive en pleine bataille américaine sur le prix et les conditions des licences accordées aux établissements. Cette fois, le débat s’accompagne de tableaux de régression.
02/09/2026, 17:01
Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €.
02/09/2026, 12:42
L’écrivain, dramaturge et essayiste croate Slobodan Šnajder est mort le 30 août 2026 à Zagreb, à l’âge de 78 ans. Figure majeure de la littérature de l’ex-Yougoslavie, longtemps critique envers les nationalismes qui ont accompagné son éclatement, il laisse une œuvre profondément politique, traversée par la guerre, les idéologies, la mémoire et les identités européennes.
02/09/2026, 12:15
La dessinatrice palestinienne Safaa Odah est bien arrivée en France, indiquent dans un message la Cité de la bande dessinée et de l’image et l'École européenne supérieure de l’image (ÉESI), qui l'accueillent en résidence à Angoulême. Lauréate du programme PAUSE du Collège de France au printemps 2025, elle faisait partie des artistes en attente d'une évacuation de la bande de Gaza.
02/09/2026, 11:56
Rosellina Archinto, figure majeure de l’édition italienne et pionnière du renouvellement du livre pour enfants, est morte le 21 août 2026 à Santa Margherita Ligure, près de Gênes, à l’âge de 93 ans. Fondatrice d’Emme Edizioni, d’Archinto Editore puis de Babalibri, elle a contribué pendant six décennies à faire circuler auteurs, illustrateurs et idées entre l’Italie et le reste de l’Europe. Son histoire est notamment étroitement liée à la France et à L’École des loisirs.
02/09/2026, 11:53
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.
02/09/2026, 10:37
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
À Erzurum, la mosquée Yıldız Kardeşler avait installé une bibliothèque et des cercles de lecture autour de la transmission religieuse. L’initiative a rapidement changé d’échelle : selon la Demirören Haber Ajansı (DHA), environ 5000 ouvrages destinés à plusieurs classes d’âge ont été distribués en deux mois. Plus de 90 % provenaient de la Diyanet, d’après le responsable bénévole interrogé par l’agence.
01/09/2026, 16:20
Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.
01/09/2026, 14:08
Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
01/09/2026, 12:32
Édouard Balladur est mort ce lundi 31 août 2026, à 97 ans. Premier ministre de 1993 à 1995, candidat à l’Élysée en 1995, l’ancien conseiller de Georges Pompidou laisse aussi une abondante bibliographie. Lecteur assidu, auteur chez Plon, Flammarion puis surtout Fayard, il aura également croisé, dans l’exercice du pouvoir, le prix unique, la fiscalité des récompenses littéraires, la francophonie et la naissance administrative de la BnF.
31/08/2026, 22:19
Psychanalyste, philosophe de formation et écrivaine, Catherine Millot est morte à Nice le 24 août 2026, à l’âge de 81 ans, des suites d’un accident vasculaire cérébral. Longtemps proche de Jacques Lacan, dont elle fut l’analysante, l’élève puis la compagne, elle laisse surtout une œuvre singulière, à la frontière de la littérature, de la psychanalyse, de l’autobiographie et de la mystique. De La Vocation de l’écrivain à Un peu profond ruisseau…, elle n’a cessé d’interroger la solitude, le désir, l’écriture et la mort.
31/08/2026, 17:51
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
Commenter cet article