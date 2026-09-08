Le Groupe NAP rachète le grossiste Le Comptoir du Livre

Le Groupe NAP évoque dans un communiqué « une nouvelle étape » pour sa stratégie de développement, qui vient renforcer « l’approvisionnement des commerces culturels de proximité et, de facto, de l'ensemble de la chaîne de valeur du livre ».

L'acquisition du Comptoir du Livre, pour un montant qui reste confidentiel, répond aux enjeux d'« accès à une offre suffisamment large » et de « maîtrise des coûts d’approvisionnement » pour les librairies de taille modeste, affirme NAP. Le grossiste accompagnerait « plus de 2000 librairies, marchands de journaux et petites et moyennes surfaces partout en France », avec quelque 50.000 références en stock et près d'un millier d'éditeurs représentés.

NAP « entend préserver et développer cette expertise, renforcer les moyens du Comptoir du Livre, améliorer encore la disponibilité des ouvrages et poursuivre ainsi l’accompagnement de tous ses clients historiques sous enseignes Maison de la Presse et Point Plus mais aussi plus largement », d'après la communication diffusée par l'entreprise.

L'un des objectifs de NAP, avec cette acquisition, sera d'améliorer la présence du livre au sein de ses réseaux Maison de la Presse et Point Plus. Seuls 40 % de ces points de vente, présents dans 1100 communes françaises, disposent d'une offre de librairie, « notamment faute de pouvoir s’approvisionner dans des conditions économiques suffisamment pertinentes », selon NAP. Les capacités logistiques et commerciales du Comptoir du Livre devraient permettre de développer cette offre.

« Cette acquisition constitue une étape importante dans le développement du Groupe. En intégrant le savoir-faire reconnu du Comptoir du Livre, nous renforçons notre capacité à accompagner et à proposer une offre toujours plus globale à nos clients et adhérents sous enseignes. Notre ambition demeure inchangée : faire vivre un réseau de commerces culturels de proximité capable de répondre aux attentes des lecteurs sur tout le territoire », déclare Arnaud Ayrolles, président et fondateur du Groupe NAP.

Des générations de diffuseurs

Fondé en 1969 par Éric Poulain, Le Comptoir du Livre est resté, jusqu'à ce rachat, une société familiale, dernièrement dirigée par Nadia Poulain. Mais les résultats économiques de la structure s'étaient dégradés, ces dernières années, conduisant à deux bilans négatifs : en 2024, les comptes sociaux faisaient état d'une perte de 185.000 €, puis, en 2025, de 62.000 €.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires reculait, passant de 14 millions € en 2022 à 12,6 millions € en 2024, puis 11,6 millions € en 2025. Des difficultés liées, selon l'entreprise, à l'abandon d'un projet d'ERP [progiciel de gestion intégré, qui permet d'organiser les processus internes à une entreprise, NdR] et aux conséquences d'une cyberattaque survenue en 2024.

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Le Comptoir du Livre revendique donc 50.000 références « en stock permanent », 11 commerciaux et 40 collaborateurs, ainsi que deux « plateformes self-service de 3 000 m2 avec parking » à Toulouse et Bordeaux.

Dans son dernier bilan d'activité, le groupe NAP revendiquait 40 nouveaux magasins ouverts en 2025, et 30 ouvertures supplémentaires prévues en 2026, sans préciser le nombre de points de vente fermés l'année dernière. Pour le livre spécifiquement, l'entité affichait un chiffre d’affaires en progression de 2,1 %, pour atteindre 35 millions €.

Photographie : Maison de la Presse à Batignolles, Paris 17, en 2018 (illustration, Nantua01, CC BY-SA 4.0)

Par Antoine Oury

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