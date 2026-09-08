Et si faire le tour du monde ne suffisait pas à échapper à soi-même ?

Il est riche, mais s’ennuie. Il tourne en rond, au propre comme au figuré, sur le Champ-de-Mars, tandis que les années semblent lui échapper. Les rides apparaissent, le temps passe et, derrière le confort matériel, s’installe le sentiment d’une vie devenue vacante. Jusqu’au jour où il décide de s’envoler pour un tour du monde organisé, avec notamment un certain Francis Huster.

New York, Kyoto, l’île de Pâques, Bénarès… Les destinations s’enchaînent et les fuseaux horaires s’accumulent. Pourtant, à mesure que le voyage progresse, quelque chose continue de se fissurer chez le personnage. Le dépaysement ne suffit pas à détourner le regard de ce qui l’inquiète : son âge, le temps qui passe et la perspective d'une existence dont les privilèges ne parviennent plus à masquer les failles.

Face à son reflet après s’être rasé, le narrateur découvre soudainement un visage qu’il ne reconnaît plus tout à fait. Les rides, les bajoues, les traits qui s’affaissent : autant de signes qu’il avait jusque-là réussi à ne pas voir. Mais derrière cette découverte physique se révèle surtout une inquiétude plus profonde, celle de se découvrir enfin confronté à son propre vieillissement.

Les éditions Les Livres de la Promenade nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 22 octobre prochain :

Par Lina Tinel-Sebie

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