Et si l’on pouvait pêcher du temps ? Aurélie Wellenstein dans un monde au bord de l’effondrement

À la surface de la Terre, les baïnes ne sont plus de simples courants marins. Ces mystérieux phénomènes temporels aspirent les êtres vivants sans laisser de trace. Lorsque son amie Jalila disparaît sous ses yeux, Isaiah n’hésite pas : il plonge pour tenter de la sauver. Mais il est à son tour happé par les eaux et se réveille dans une réalité parallèle.

Le jeune homme découvre alors Fossile, une cité faite d’os et de sable, dominée par un dieu-requin tyrannique. Mais ce monde étrange est lui-même condamné : rongée par le temps, la ville menace de s’effondrer. Pour survivre et tenter de sauver les habitants, Isaiah va devoir s’aventurer aux côtés de la créature dans un lac mystérieux.

Car dans cet univers, le temps est une matière que l’on peut littéralement pêcher. Une possibilité fascinante, mais loin d’être sans conséquence. Pour Isaiah, gagner du temps signifie aussi faire des choix et affronter une question vertigineuse : jusqu’où peut-on aller pour sauver les autres ?

Les éditons Scrineo nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 8 octobre :

Par Lina Tinel-Sebie

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