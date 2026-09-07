Qui sont les grands invités de la 44e foire du livre de Brive ?

Alors que cette 44ᵉ édition sera présidée par l’autrice et académicienne Dominique Bona, Marie-Aude Murail, Joann Sfar et Béatrice Bonhomme en sont les grands invités dans leur genre respectif : la littérature jeunesse, la bande dessinée et la poésie.

Depuis 2022, la Ville de Brive a fait le choix de mettre à l’honneur ces figures majeures dans le but de valoriser la richesse et la diversité des genres littéraires présents sur l'événement. Cette année, Marie-Aude Murail, Joann Sfar et Béatrice Bonhomme succèderont ainsi à Jean-Claude Mourlevat, Emmanuel Guibert et Hélène Dorion, les grands invités de l'édition 2025.

Au-delà de leur présence honorifique et des traditionnelles séances de dédicaces, ces trois auteurs incontournables s’impliqueront activement dans la manifestation. Véritables acteurs de leur temps fort, ils ont imaginé et conçu une programmation sur mesure, rythmée par des rencontres et des animations inédites

Ci-dessous, une présentation plus détaillée des grands invités de cette édition 2026 :

Crédits photo : Marie-Aude Murail ©Léa Crespi ; Joann Sfar ©Léa Crespiet ; Béatrice Bonhomme ©Aurélie Macarri, Université Côte d'Azur

Par Dépêche

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