Galignani ouvre une librairie chez Sotheby’s à Paris

Les libraires de Galignani composeront une sélection appelée à évoluer avec la vie culturelle parisienne, les spécialités de Sotheby's et les œuvres ou grandes collections prochainement proposées aux enchères.

Livres d'art, monographies et ouvrages susceptibles de prolonger une exposition ou une vente trouveront ainsi leur place au milieu d'un bâtiment déjà pensé comme un lieu de visite.

Du marteau aux rayonnages

Sotheby's a installé son nouveau siège parisien à cette adresse à l'automne 2024. Le lieu ne se limite plus aux salles de ventes : expositions, ventes privées, objets proposés à l'achat, restaurant et événements y cohabitent. Le bâtiment lui-même possède une histoire liée à l'art moderne : le 83 Faubourg Saint-Honoré fut notamment occupé par la galerie Bernheim-Jeune, qui défendit au tournant du XXe siècle Monet, Renoir, Bonnard, Vuillard ou encore Modigliani.

L'arrivée de Galignani ajoute donc le livre à cette volonté de faire du 83 une destination culturelle au-delà des seuls jours d'enchères. Un cycle de rencontres, de signatures et d'ateliers doit accompagner l'espace au fil de l'année.

Galignani, fondée à Paris en 1801, et présentée comme la plus ancienne librairie anglophone d'Europe continentale, est installée depuis 1856 au 224 rue de Rivoli, face au jardin des Tuileries, et mêle aujourd'hui livres en français et en anglais, littérature et beaux-arts.

Le 10 septembre, de 18h30 à 20h30, l'espace accueillera Georgia Spray à l'occasion de la publication de How to Start an Art Collection (Thames & Hudson), paru quelques jours plus tôt.

Fondatrice en 2017 de la plateforme Partnership Editions, consacrée notamment aux artistes émergents et aux nouveaux collectionneurs, Georgia Spray a auparavant travaillé pour White Cube, Christie's, la plateforme Auction Room et le marchand d'art Ivor Braka. Son premier livre, fort de quelque 300 illustrations, entend désamorcer quelques-uns des obstacles qui entourent l'achat d'art : comment former son goût, déterminer son budget, estimer le prix d'une œuvre ou encore choisir son encadrement.

Ce nouvel emplacement intervient d'ailleurs alors que Galignani multiplie les incursions au-delà de son adresse historique. Depuis le 4 septembre, la librairie participe également à la résidence de cinq mois de Sézane au 117 rue du Bac, où elle alimente un espace mêlant librairie, café, mode et exposition.

Crédits photo : la librairie Galignani, rue de Rivoli à Paris, le 24 décembre 2017 (Pi3.124, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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