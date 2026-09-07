Comment Nicolas Flamel est devenu alchimiste après sa mort

Le parcours réunit une cinquantaine d’ouvrages, documents d’archives, objets, vidéos et extraits musicaux. Son point de départ est l’une des traces les plus concrètes laissées par Flamel : son épitaphe, conservée au musée de Cluny.

Avant l’alchimiste, un homme de l’écrit

Le Nicolas Flamel historique, né vers 1330 ou 1340 et mort en 1418, fut un bourgeois parisien et un écrivain public. Il mène une activité prospère, se constitue un important patrimoine immobilier et consacre une partie de sa fortune à des œuvres religieuses et charitables. Les sources contemporaines ne font de lui ni un magicien ni le détenteur du secret de la transmutation des métaux.

L’exposition confronte la légende à des documents d’archives, parmi lesquels son testament. Ce dernier a justement connu une nouvelle actualité patrimoniale : en 2025, il a rejoint les Archives nationales avec le fonds historique de l’Hôpital national des Quinze-Vingts.

Long de plus d’un mètre, restauré et numérisé, le document témoigne notamment des dons consentis par Nicolas Flamel en faveur des pauvres aveugles de Paris. Son arrivée aux Archives avait déjà été annoncée comme le prélude à sa présentation au public à Cluny en 2026.

Quand les livres fabriquent un alchimiste

C’est après sa mort que commence une autre existence. À partir de la fin du XVe siècle, son nom est progressivement associé à l’alchimie et à la pierre philosophale. L’exposition présente notamment le Livre Flamel, conservé à la bibliothèque universitaire de Bologne, l’un des premiers témoignages reliant son nom à cette discipline.

Le phénomène prend surtout de l’ampleur avec la circulation de textes présentés comme étant de sa main. Le plus célèbre, le Livre des Figures hiéroglyphiques, paraît en 1612, près de deux siècles après la mort de Flamel. Les recherches modernes considèrent l’ouvrage comme apocryphe : dans ses notices bibliographiques, la Bibliothèque nationale de France qualifie d’ailleurs Nicolas Flamel d’« auteur prétendu » pour plusieurs de ces textes.

Un curieux destin éditorial se met alors en place : plus on écrit sous son nom, plus l’alchimiste imaginaire efface l’écrivain public historique. Le phénomène se poursuit jusque dans l’édition contemporaine. Les Belles Lettres continuent d’exploiter cette postérité éditoriale avec les Écrits alchimiques attribués à Flamel, réimprimés en 2026 et accompagnés d’une postface de Didier Kahn. L’éditeur rappelle bien que plusieurs de ces textes sont probablement apocryphes.

Épitaphe de Nicolas Flamel, XVesiècle© GrandPalaisRmn

(musée de Cluny - musée national du Moyen Âge) / Michel Urtado

L’or, le savoir, l’immortalité rêvée

Que l’on ait fini par faire de Flamel un alchimiste n’est peut-être pas tout à fait fortuit. Sa fortune, ses nombreux biens immobiliers et l’importance de ses dons ont offert, après sa mort, un terrain particulièrement fertile à la légende : à défaut d’expliquer sa réussite par le commerce, les investissements ou sa position sociale, les générations suivantes ont pu lui prêter un secret autrement plus séduisant, celui de la transmutation des métaux en or. De là à lui attribuer la découverte de la pierre philosophale, puis l’immortalité, il n’y avait plus qu’un pas.

L’alchimie elle-même résiste cependant à la caricature du savant penché sur son creuset dans l’espoir de fabriquer de l’or. Elle est parfois présentée comme une sorte de « protochimie », parce que ses praticiens ont manipulé des substances, perfectionné des procédés de distillation, de calcination ou de dissolution et accumulé des observations sur la matière.

Mais voir en elle une simple chimie encore balbutiante serait réducteur : l’alchimie mêlait expériences matérielles, médecine, philosophie naturelle, symbolisme et conceptions religieuses du monde. La chimie moderne s’est en partie construite à partir de ce patrimoine expérimental, tout en rompant avec une bonne partie de son cadre intellectuel.

Car transformer la matière pouvait aussi signifier se transformer soi-même. Dans une partie de la tradition alchimique, purifier un métal et rechercher la pierre philosophale deviennent les images d’une purification intérieure : à la métamorphose du plomb répond celle de l’être humain. Cette dimension spirituelle, développée et réinterprétée au fil des siècles, explique aussi la longévité de l’alchimie dans l’imaginaire.

Il faut néanmoins rappeler que l’alchimie recouvre des pratiques et des conceptions très différentes selon les périodes. De l’alchimie gréco-alexandrine aux traditions médiévales, puis à la Renaissance avec des figures comme Paracelse, ses objectifs, ses méthodes et son vocabulaire évoluent profondément.

De Victor Hugo à Harry Potter

La littérature s’est ensuite chargée de donner à cette légende une postérité considérable. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo inscrit Nicolas Flamel dans l’univers occulte de Claude Frollo : l’archidiacre fréquente en imagination cette « table mystérieuse » des alchimistes où Flamel côtoie les grands noms de l’hermétisme. Des illustrations du roman montreront même Frollo examinant son tombeau.

En 1929, André Breton convoque à son tour Nicolas Flamel dans le Second Manifeste du surréalisme, établissant un rapprochement entre la quête alchimique et celle des surréalistes. À la fin du XXe siècle, la littérature populaire achève de mondialiser la légende : J. K. Rowling fait entrer Nicolas Flamel et sa pierre philosophale dans l’univers de Harry Potter.

C’est cette circulation entre archives et fiction que souhaite mettre en évidence le musée de Cluny : comment un homme dont l’existence est relativement bien documentée a pu devenir, par accumulations de textes, d’attributions et de réécritures, une figure presque entièrement légendaire.

L’intérêt de Nicolas Flamel, alchimiste de papier tient ainsi autant à la recherche d’un hypothétique secret de fabrication de l’or qu’à une autre forme de transformation : celle d’un personnage historique en personnage littéraire.

À LIRE - Le Muséum national d’Histoire naturelle raconte 400 ans de dialogue entre art et science

Le commissariat de l’exposition est assuré par Maëlys Bitouzet, Lora Houssaye, Isabelle Leunuque et Solène Sazio, avec l’assistance scientifique de Romain Tach. Le projet est réalisé avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales, ainsi qu’avec la collaboration de l’Hôpital national des Quinze-Vingts.

Crédits photo : portrait traditionnellement identifié comme Nicolas Flamel (v. 1330-1418), gravure de Balthasar Moncornet, XVIIe siècle (Österreichische Nationalbibliothek, domaine public)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com