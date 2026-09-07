Comment Nicolas Flamel est devenu alchimiste après sa mort

Alchimiste, immortel, détenteur de la pierre philosophale : Nicolas Flamel a fini par devenir beaucoup plus célèbre pour ce qu’il n’a probablement jamais été que pour sa vie réelle. Du 13 octobre 2026 au 24 janvier 2027, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge revient aux sources de cette construction dans l’exposition Nicolas Flamel, alchimiste de papier. C’est d’abord par les livres, les manuscrits et les textes apocryphes que s’est fabriqué le Flamel que nous connaissons aujourd’hui.
Le 07/09/2026 à 16:26 par Hocine Bouhadjera
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07/09/2026 à 16:26
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Le parcours réunit une cinquantaine d’ouvrages, documents d’archives, objets, vidéos et extraits musicaux. Son point de départ est l’une des traces les plus concrètes laissées par Flamel : son épitaphe, conservée au musée de Cluny.
Le Nicolas Flamel historique, né vers 1330 ou 1340 et mort en 1418, fut un bourgeois parisien et un écrivain public. Il mène une activité prospère, se constitue un important patrimoine immobilier et consacre une partie de sa fortune à des œuvres religieuses et charitables. Les sources contemporaines ne font de lui ni un magicien ni le détenteur du secret de la transmutation des métaux.
L’exposition confronte la légende à des documents d’archives, parmi lesquels son testament. Ce dernier a justement connu une nouvelle actualité patrimoniale : en 2025, il a rejoint les Archives nationales avec le fonds historique de l’Hôpital national des Quinze-Vingts.
Long de plus d’un mètre, restauré et numérisé, le document témoigne notamment des dons consentis par Nicolas Flamel en faveur des pauvres aveugles de Paris. Son arrivée aux Archives avait déjà été annoncée comme le prélude à sa présentation au public à Cluny en 2026.
C’est après sa mort que commence une autre existence. À partir de la fin du XVe siècle, son nom est progressivement associé à l’alchimie et à la pierre philosophale. L’exposition présente notamment le Livre Flamel, conservé à la bibliothèque universitaire de Bologne, l’un des premiers témoignages reliant son nom à cette discipline.
Le phénomène prend surtout de l’ampleur avec la circulation de textes présentés comme étant de sa main. Le plus célèbre, le Livre des Figures hiéroglyphiques, paraît en 1612, près de deux siècles après la mort de Flamel. Les recherches modernes considèrent l’ouvrage comme apocryphe : dans ses notices bibliographiques, la Bibliothèque nationale de France qualifie d’ailleurs Nicolas Flamel d’« auteur prétendu » pour plusieurs de ces textes.
Un curieux destin éditorial se met alors en place : plus on écrit sous son nom, plus l’alchimiste imaginaire efface l’écrivain public historique. Le phénomène se poursuit jusque dans l’édition contemporaine. Les Belles Lettres continuent d’exploiter cette postérité éditoriale avec les Écrits alchimiques attribués à Flamel, réimprimés en 2026 et accompagnés d’une postface de Didier Kahn. L’éditeur rappelle bien que plusieurs de ces textes sont probablement apocryphes.
Que l’on ait fini par faire de Flamel un alchimiste n’est peut-être pas tout à fait fortuit. Sa fortune, ses nombreux biens immobiliers et l’importance de ses dons ont offert, après sa mort, un terrain particulièrement fertile à la légende : à défaut d’expliquer sa réussite par le commerce, les investissements ou sa position sociale, les générations suivantes ont pu lui prêter un secret autrement plus séduisant, celui de la transmutation des métaux en or. De là à lui attribuer la découverte de la pierre philosophale, puis l’immortalité, il n’y avait plus qu’un pas.
L’alchimie elle-même résiste cependant à la caricature du savant penché sur son creuset dans l’espoir de fabriquer de l’or. Elle est parfois présentée comme une sorte de « protochimie », parce que ses praticiens ont manipulé des substances, perfectionné des procédés de distillation, de calcination ou de dissolution et accumulé des observations sur la matière.
Mais voir en elle une simple chimie encore balbutiante serait réducteur : l’alchimie mêlait expériences matérielles, médecine, philosophie naturelle, symbolisme et conceptions religieuses du monde. La chimie moderne s’est en partie construite à partir de ce patrimoine expérimental, tout en rompant avec une bonne partie de son cadre intellectuel.
Car transformer la matière pouvait aussi signifier se transformer soi-même. Dans une partie de la tradition alchimique, purifier un métal et rechercher la pierre philosophale deviennent les images d’une purification intérieure : à la métamorphose du plomb répond celle de l’être humain. Cette dimension spirituelle, développée et réinterprétée au fil des siècles, explique aussi la longévité de l’alchimie dans l’imaginaire.
Il faut néanmoins rappeler que l’alchimie recouvre des pratiques et des conceptions très différentes selon les périodes. De l’alchimie gréco-alexandrine aux traditions médiévales, puis à la Renaissance avec des figures comme Paracelse, ses objectifs, ses méthodes et son vocabulaire évoluent profondément.
La littérature s’est ensuite chargée de donner à cette légende une postérité considérable. Dans Notre-Dame de Paris, Victor Hugo inscrit Nicolas Flamel dans l’univers occulte de Claude Frollo : l’archidiacre fréquente en imagination cette « table mystérieuse » des alchimistes où Flamel côtoie les grands noms de l’hermétisme. Des illustrations du roman montreront même Frollo examinant son tombeau.
En 1929, André Breton convoque à son tour Nicolas Flamel dans le Second Manifeste du surréalisme, établissant un rapprochement entre la quête alchimique et celle des surréalistes. À la fin du XXe siècle, la littérature populaire achève de mondialiser la légende : J. K. Rowling fait entrer Nicolas Flamel et sa pierre philosophale dans l’univers de Harry Potter.
C’est cette circulation entre archives et fiction que souhaite mettre en évidence le musée de Cluny : comment un homme dont l’existence est relativement bien documentée a pu devenir, par accumulations de textes, d’attributions et de réécritures, une figure presque entièrement légendaire.
L’intérêt de Nicolas Flamel, alchimiste de papier tient ainsi autant à la recherche d’un hypothétique secret de fabrication de l’or qu’à une autre forme de transformation : celle d’un personnage historique en personnage littéraire.
À LIRE - Le Muséum national d’Histoire naturelle raconte 400 ans de dialogue entre art et science
Le commissariat de l’exposition est assuré par Maëlys Bitouzet, Lora Houssaye, Isabelle Leunuque et Solène Sazio, avec l’assistance scientifique de Romain Tach. Le projet est réalisé avec la participation de la Bibliothèque nationale de France et des Archives nationales, ainsi qu’avec la collaboration de l’Hôpital national des Quinze-Vingts.
Crédits photo : portrait traditionnellement identifié comme Nicolas Flamel (v. 1330-1418), gravure de Balthasar Moncornet, XVIIe siècle (Österreichische Nationalbibliothek, domaine public)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Du 11 au 13 septembre 2026, Lectures – Festival du livre du Haut-Quercy revient pour une neuvième édition entre Martel et ses environs. Six romans, six lectures portées par des comédiens professionnels et autant de rencontres avec les auteurs : le rendez-vous revendique une formule à rebours des grandes foires du livre, où l’on prend le temps d’écouter avant de discuter.
21/08/2026, 17:53
Romance, fantasy, romantasy, fantastique et dark romance s’offrent un nouveau rendez-vous en Belgique. Les 5 et 6 septembre 2026, StoryHeaven organisera sa première édition à Bruxelles, avec auteurs, maisons d’édition, dédicaces et une programmation qui entend transformer le traditionnel salon du livre en expérience participative.
21/08/2026, 17:34
Du 9 au 11 octobre, Lire en Poche retrouvera Gradignan pour une 22e édition placée sous le signe de la « Soif d’idéal ». Mathias Malzieu en sera le parrain, devant une centaine d’autrices et auteurs français et étrangers. Entièrement gratuite, la manifestation attend 32.000 visiteurs au parc de Mandavit, tandis que le programme complet sera dévoilé à la fin de l’été.
19/08/2026, 09:56
Du 4 au 6 septembre 2026, Le Livre sur les quais retrouvera Morges pour une 17e édition placée sous la présidence de Delphine de Vigan et le thème « Se raconter des histoires », avec les éditions Noir sur Blanc à l’honneur. Au cœur de cette programmation, une question traverse plusieurs rendez-vous : que reste-t-il d’une existence lorsqu’elle devient récit ?
17/08/2026, 16:53
À l'occasion de sa convention bisannuelle D23, le groupe Disney a présenté quelques-uns de ses grands projets à venir, dont un prochain film X-Men, pleinement intégré au Marvel Cinematic Universe. Les nouveaux visages de l'équipe ont été présentés à cette occasion, le 14 août dernier.
17/08/2026, 10:50
Au cours de l’été, ActuaLitté s’est amusé à mettre en lumière des comptines et chansons pour enfants, avec le prisme d’un jeune père harassé par la fatigue, les insomnies et les biberons. Avec Le Sens Caché des Comptines, Benjamin Valière en fait une conférence musicale et humoristique. Une réjouissante entreprise de démolition de souvenirs enfantins, option doubles sens et interprétations qui, à force de chercher sous les jupes de la Mère Michel, finissent par trouver ce qu’elles étaient venues chercher.
11/08/2026, 07:00
Du 15 au 17 septembre 2026, IFTM installera à la Porte de Versailles « Les Escales Littéraires », un espace d’environ 40 m² consacré aux guides, aux récits, aux œuvres de fiction et aux ouvrages techniques liés au tourisme. Organisée avec Hachette Tourisme, cette librairie réunira des professionnels du secteur devenus auteurs et des contributeurs de guides, qui présenteront et dédicaceront leurs livres pendant les trois jours du salon.
06/08/2026, 16:46
Du 25 au 27 septembre 2026, La Prairie aux Livres réunira auteurs, éditeurs, illustrateurs et artistes dans le quartier Prairie au Duc, sur l’île de Nantes. Gratuit, le festival proposera dédicaces, ateliers, spectacles, expositions et rendez-vous musicaux.
05/08/2026, 17:10
Zadie Smith, Patti Smith, Gaël Faye, Nadia Murad, Ta-Nehisi Coates ou encore Kae Tempest : pour sa 19e édition, le London Literature Festival confie une large partie de sa programmation à Dua Lipa et à son club de lecture Service95. Du 20 octobre au 1er novembre 2026, le Southbank Centre réalise ainsi un coup de communication particulièrement habile : associer le prestige d’un grand festival littéraire à la puissance de prescription d’une pop star mondiale.
31/07/2026, 15:06
Les moteurs chauffent pour Ryan Gosling, confirmé comme le nouveau visage de Johnny Blaze, alias Ghost Rider, super-héros doté d'aptitudes fantastiques liées à sa possession par un démon. Chevauchant une moto aux roues de feu, ce personnage au crâne apparent et enflammé a déjà été incarné au cinéma par Nicolas Cage...
30/07/2026, 13:29
Du mercredi 23 au dimanche 27 septembre 2026, la 28e édition des Correspondances accueillera de nombreux acteurs du monde de la littérature. Les livres de la rentrée seront présentés sur les places de l’Hôtel-de-Ville, Marcel-Pagnol et d’Herbès, avant des lectures et des concerts dans la grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Une déambulation dans les jardins du Paraïs accompagnera, le dimanche, la réouverture au public de la maison de Jean Giono.
29/07/2026, 16:13
Le Bath Children’s Literature Festival, rendez-vous annuel organisé dans la ville de Bath, en Angleterre, et consacré aux livres pour enfants, est critiqué après la présentation de son programme de septembre 2026. Des auteurs affirment que leurs commentaires sur la faible représentation d'écrivains de couleur ont été supprimés sur Instagram. Plusieurs d’entre eux ont ensuite reçu un courriel du cofondateur John McLay leur demandant d’effacer leurs messages.
29/07/2026, 15:24
Publiées au sein de la collection « Grand Angle » de Bamboo Édition, les bandes dessinées de Zidrou et Arno Monin serviront de base au prochain film d'Ivan Calbérac, L'Adoption. Attendu en salles le 13 janvier 2027, il réunira André Dussollier, François Damiens et la jeune Jana Hamad.
28/07/2026, 12:05
Le Festival BD de Montréal a nommé Pauline Laurent codirectrice générale et directrice administrative. Elle travaillera aux côtés de Virginie Mont-Reynaud, chargée de la direction artistique, dont la nomination avait été annoncée en février 2026.
28/07/2026, 11:20
Christopher Nolan n'aura eu aucun droit d’adaptation à négocier pour porter à l’écran le poème attribué à Homère. Mais cette liberté ne transforme pas toutes les versions de L’Odyssée en biens communs. Traductions, illustrations, préfaces, appareils critiques et créations graphiques restent susceptibles d’être protégés. Le succès du film déplace ainsi la bataille commerciale vers tout ce qui permet aux éditeurs de distinguer leur Ulysse de celui du voisin.
25/07/2026, 14:04
Du 2 au 4 octobre 2026, le festival Vo-Vf reviendra au château du Val Fleury, à Gif-sur-Yvette, pour une 14e édition consacrée à la traduction littéraire. Auteurs, autrices, traducteurs, traductrices, éditeurs et éditrices s’y retrouveront autour d’une même ambition : rendre visibles les passeurs et passeuses de langues, mais aussi interroger ce que traduire signifie dans un monde traversé par les crises politiques, écologiques et technologiques.
24/07/2026, 16:31
La Comédie-Française accueille deux nouveaux pensionnaires : Alexis Joly et Mounir Margoum, engagés par son administrateur général, Clément Hervieu-Léger. Le premier rejoindra la troupe le 1er septembre 2026 et le second le 1er janvier 2027, avec plusieurs spectacles programmés au Studio-Théâtre, au Théâtre du Vieux-Colombier et dans la Salle Richelieu.
22/07/2026, 14:44
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