Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Après avoir passé dix ans à inventer toutes sortes d’aventures pour mes élèves, je sentais que ma besace à rêves débordait de toutes parts. Il a fallu bien que je les range quelque part pour ne pas les perdre, alors je me suis mise à écrire comme je m’étais mise à enseigner : en racontant une histoire. Par Marion Fellrath.
Le 07/09/2026 à 17:02 par Auteur invité
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07/09/2026 à 17:02
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Ce livre ne pouvait être ni un manuel pédagogique ni un essai, il fallait nécessairement que ce soit le ton du récit qui vienne restituer ce quotidien au sein d’une classe du 20e arrondissement de Paris. Il n’est pas si facile de raconter l’école, car c’est un monde façonné par le quotidien et les rituels immuables. La peur du lieu commun ou de l’ennui n’est jamais très loin.
Pourtant, le projet de ce livre, c’est bien de montrer le merveilleux qui se cache dans l’ordinaire. C’est ainsi que j’ai toujours perçu mon métier.
À chaque rentrée, quand je vois mes nouveaux élèves s’asseoir en face de moi, je les observe un à un. Je ne les connais pas encore, et je sais que je vais passer une année à les découvrir. C’est déjà l’aventure qui commence. Chacun d’eux porte en lui une histoire, un caractère, une intelligence qui lui est propre. Et il me tarde de les découvrir.
Je crois que c’est grâce à eux que j’ai voulu me mettre à écrire. Je voulais que d’autres puissent rencontrer ces enfants qui m’ont permis de vivre ces aventures pédagogiques si riches au fil des années. Aux lecteurs, je veux prêter mes yeux, le temps de quelques pages, pour qu’ils découvrent une autre école que celle dont on parle à la télévision ou à la radio.
Je voudrais les embarquer dans nos aventures, tout comme j’ai embarqué mes élèves pendant dix ans par la force de l’imagination. C’est une odyssée qui ne peut se vivre qu’en équipe. À plusieurs, on rêve forcément plus haut, plus loin.
Si j’ai choisi un ton plus proche du récit que du didactisme, c’est aussi parce que je voulais délibérément échapper au discours de la solution miracle pour une institution blessée. Cela me permettait de garder cette volonté d’échapper aux injonctions de « résultats », de « performance » ou d’« efficacité », car il semble que ce soient désormais les seuls mots qui comptent pour parler d’éducation. On exige du rendement, une bonne place dans des classements en tous genre, mais moi, je milite pour la poésie, la contemplation et la beauté de l’imperfection. Dans cette odyssée-là on intègre sans peine le programme scolaire et les nombreuses compétences à assimiler comme autant de montagnes à gravir.
Loin d’avoir envie de faire une éducation en batterie et de presser davantage les enfants, la création d’aventures pédagogiques m’a permis de garder les savoirs comme cap, mais en empruntant de joyeux chemins de traverse.
Chaque année, je choisissais un thème autour duquel j’articulais les apprentissages. Je voulais que le quotidien soit ponctué de missions et de défis à relever, en feignant toujours d’être aussi surprise qu’eux de recevoir des messages secrets au fil de la journée.
Très rapidement, la dynamique générée par ce type de projets m’a forcée à ouvrir les portes de la classe : elle devenait trop étriquée, alors il fallait ouvrir en grand et inviter d’autres personnes à rêver avec nous. Se sont alors succédé des astronautes, des espions, des chercheurs, navigateurs, chefs étoilés, explorateurs… Le réel finissait par rattraper la narration, et la narration finissait par s’emparer du réel pour donner vie à ce livre.
J’avais l’impression de devenir une funambule qui gravitait sans cesse entre l’imagination et la réalité. Notre mission spatiale imaginaire avait bien fini par nous faire rencontrer Claudie Haigneré ; notre jeu d’espions, un ancien agent du KGB... Finalement, n’était-ce pas inévitable que tout cela aboutisse à un livre ?
Cette expérience, littéraire, elle, a une véritable saveur d’accomplissement car j’ai l’impression de consacrer l’aventure en la consignant là où elle avait toujours vocation à être : dans un livre, prête à être racontée au plus grand nombre.
Bien que j’aie passé du temps à berner mes élèves avec des missives imaginaires destinées à les faire voyager dans l’espace, dans le temps ou sous les mers, je promets au lecteur que tout ce qu’il lira ici s’est bien passé « pour de vrai » !
Marion Fellrath
Marion Fellrath est enseignante en école primaire depuis 2015, à Strasbourg puis dans le quartier parisien de Belleville, en réseaux d’éducation prioritaire (REP). Âgée de 34 ans, elle est doctorante et assistante de recherche à l’université de Genève.
L'ouvrage de Marion Fellrath, Quand la classe devient une aventure, paraîtra le 24 septembre en librairie.
Crédits photo : Marion Fellrath (Le Passeur Éditions)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 24/09/2026
280 pages
Le Passeur Editeur
19,50 €
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02/09/2026, 16:19
Masami Kurumada, créateur de Saint Seiya – Les Chevaliers du Zodiaque (Kana, trad. Thibaud Desbief), affirme que plusieurs de ses sociétés ont été victimes de détournements portant sur près de 4,69 milliards de yens, soit environ 25,3 millions €.
02/09/2026, 12:42
Le groupe Glénat annonce l’acquisition des éditions Le Passage, maison parisienne fondée en 2001, jusqu’ici indépendante et spécialisée notamment dans l’histoire de l’art. Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Le Passage conservera sa marque, ses équipes et son programme éditorial, tout en bénéficiant désormais des moyens opérationnels, commerciaux et logistiques de Glénat.
02/09/2026, 11:35
La dermatologue, chercheuse en santé, autrice et animatrice allemande Yael Adler est sortie victorieuse, en première instance, d'un litige qui l'opposait à la plateforme Amazon. Cette dernière vendait en effet un ouvrage présenté comme un « complément » à son propre livre, paru en mars 2025 chez Droemer Knaur. La multinationale a été reconnue coupable d'infraction au droit de la personnalité, lequel encadre l'utilisation d'un nom, et forcée de cesser la vente du titre en question.
02/09/2026, 10:37
À quelques jours du démarrage général des cours au Maroc, prévu le 7 septembre, les libraires alertent sur des manuels encore indisponibles, des marges jugées intenables et la vente informelle. Déjà touché par des pénuries en 2025-2026, le marché du livre scolaire est en pleine recomposition avec le déploiement des « écoles pionnières » et la reprise en main de la conception des manuels par l’État.
01/09/2026, 16:33
À Erzurum, la mosquée Yıldız Kardeşler avait installé une bibliothèque et des cercles de lecture autour de la transmission religieuse. L’initiative a rapidement changé d’échelle : selon la Demirören Haber Ajansı (DHA), environ 5000 ouvrages destinés à plusieurs classes d’âge ont été distribués en deux mois. Plus de 90 % provenaient de la Diyanet, d’après le responsable bénévole interrogé par l’agence.
01/09/2026, 16:20
Exclusif - Le 11 décembre 2025, Gérard Lhéritier, surnommé le « Madoff du manuscrit », était condamné à 5 ans de prison ferme pour escroquerie et pratiques commerciales trompeuses, une peine réduite à 2 ans aménageables. Pour autant, la justice n'a pas fini de se pencher sur le cas Aristophil, le nom de cette société qui dissimulait une pyramide de Ponzi. Un cabinet de gestion de patrimoine a ainsi été rattrapé pour avoir failli à son obligation d'information en préconisant des contrats de l'entreprise frauduleuse.
01/09/2026, 14:08
Pour la troisième année consécutive, le coût moyen d'une rentrée scolaire en 6e diminue (- 14,35 %), d'après une enquête menée par l'association Familles de France. Il s'établit ainsi à 180,80 €, ce qui représente toujours une charge importante pour une famille pour deux, et une source de difficultés pour les foyers aux revenus les plus modestes.
01/09/2026, 12:32
Après l’avis négatif rendu sur la demande de label Librairie indépendante de référence déposée en 2026 par La Griffe Noire, le Centre national du livre apporte de nouveaux éléments à ActuaLitté sur l’historique et l’instruction du dossier. En 2018, lors du dernier renouvellement du label, la commission avait ainsi jugé la politique d’animation de la librairie « tout juste suffisante » et demandé qu’elle soit renforcée.
31/08/2026, 18:12
Plus de 130.000 € de livres vendus en librairie, mais dont elles ne devraient jamais toucher le produit : frappées par la défaillance de leur ancien distributeur Makassar, Les Éditions sociales et La Dispute lancent ce 31 août une campagne de soutien auprès de leurs lecteurs et partenaires.
31/08/2026, 16:08
La célèbre librairie La Griffe Noire, installée à Saint-Maur-des-Fossés depuis près de quarante ans et cofondée par Gérard Collard et Jean-Edgar Casel, fait aujourd’hui face à un avis défavorable concernant sa demande de label Librairie indépendante de référence. La décision a rapidement provoqué une mobilisation, avec une pétition dépassant les 2000 signatures et plusieurs auteurs prenant publiquement position. Le CNL, de son côté, défend la procédure suivie et rappelle que la décision définitive n’a pas encore été rendue.
28/08/2026, 18:02
Le retrait d’une photographie de Jehad Alshrafi montrant un match de football au milieu des ruines de Gaza prend désormais une tournure judiciaire. L’Observatoire de la liberté de création, qui dénonce une « censure », a saisi le juge des référés après avoir demandé à la Ville de Deauville de réinstaller l’image. L’audience se tiendra lundi 31 août à 14h, alors que le Deauville Sport Images Festival doit s’achever le 6 septembre.
28/08/2026, 16:06
Une semaine après la fermeture de la bibliothèque de la Halle aux Grains pour cause de punaises de lit, dont ActuaLitté avait déjà rendu compte, la Ville d’Aix-en-Provence étend les précautions à l’ensemble de son réseau. Toutes les bibliothèques municipales ont fermé leurs portes jeudi 27 août à 18h afin de permettre des contrôles avant la rentrée. Pour l’heure, aucune punaise n’a été détectée dans les autres établissements.
28/08/2026, 11:07
En service depuis 2010, le « Zèbre », bibliobus de la médiathèque de Roubaix, prend sa retraite, remplacé par le « Zébron », un nouveau véhicule transportant la promesse d'un service plus fiable, mais aussi plus écologique. Le démarrage est prévu dès le 1er septembre, avant une inauguration le 5, à 11h, à la médiathèque de Roubaix La Grand-Plage.
28/08/2026, 10:30
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