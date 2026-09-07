Et si l’école redevenait une aventure ? 10 ans d'enseignement pas comme les autres

Ce livre ne pouvait être ni un manuel pédagogique ni un essai, il fallait nécessairement que ce soit le ton du récit qui vienne restituer ce quotidien au sein d’une classe du 20e arrondissement de Paris. Il n’est pas si facile de raconter l’école, car c’est un monde façonné par le quotidien et les rituels immuables. La peur du lieu commun ou de l’ennui n’est jamais très loin.

Pourtant, le projet de ce livre, c’est bien de montrer le merveilleux qui se cache dans l’ordinaire. C’est ainsi que j’ai toujours perçu mon métier.

Transformer la classe en terrain d’aventure

À chaque rentrée, quand je vois mes nouveaux élèves s’asseoir en face de moi, je les observe un à un. Je ne les connais pas encore, et je sais que je vais passer une année à les découvrir. C’est déjà l’aventure qui commence. Chacun d’eux porte en lui une histoire, un caractère, une intelligence qui lui est propre. Et il me tarde de les découvrir.

Je crois que c’est grâce à eux que j’ai voulu me mettre à écrire. Je voulais que d’autres puissent rencontrer ces enfants qui m’ont permis de vivre ces aventures pédagogiques si riches au fil des années. Aux lecteurs, je veux prêter mes yeux, le temps de quelques pages, pour qu’ils découvrent une autre école que celle dont on parle à la télévision ou à la radio.

Je voudrais les embarquer dans nos aventures, tout comme j’ai embarqué mes élèves pendant dix ans par la force de l’imagination. C’est une odyssée qui ne peut se vivre qu’en équipe. À plusieurs, on rêve forcément plus haut, plus loin.

Si j’ai choisi un ton plus proche du récit que du didactisme, c’est aussi parce que je voulais délibérément échapper au discours de la solution miracle pour une institution blessée. Cela me permettait de garder cette volonté d’échapper aux injonctions de « résultats », de « performance » ou d’« efficacité », car il semble que ce soient désormais les seuls mots qui comptent pour parler d’éducation. On exige du rendement, une bonne place dans des classements en tous genre, mais moi, je milite pour la poésie, la contemplation et la beauté de l’imperfection. Dans cette odyssée-là on intègre sans peine le programme scolaire et les nombreuses compétences à assimiler comme autant de montagnes à gravir.

Loin d’avoir envie de faire une éducation en batterie et de presser davantage les enfants, la création d’aventures pédagogiques m’a permis de garder les savoirs comme cap, mais en empruntant de joyeux chemins de traverse.

Quand l’imaginaire rencontre le réel

Chaque année, je choisissais un thème autour duquel j’articulais les apprentissages. Je voulais que le quotidien soit ponctué de missions et de défis à relever, en feignant toujours d’être aussi surprise qu’eux de recevoir des messages secrets au fil de la journée.

Très rapidement, la dynamique générée par ce type de projets m’a forcée à ouvrir les portes de la classe : elle devenait trop étriquée, alors il fallait ouvrir en grand et inviter d’autres personnes à rêver avec nous. Se sont alors succédé des astronautes, des espions, des chercheurs, navigateurs, chefs étoilés, explorateurs… Le réel finissait par rattraper la narration, et la narration finissait par s’emparer du réel pour donner vie à ce livre.

J’avais l’impression de devenir une funambule qui gravitait sans cesse entre l’imagination et la réalité. Notre mission spatiale imaginaire avait bien fini par nous faire rencontrer Claudie Haigneré ; notre jeu d’espions, un ancien agent du KGB... Finalement, n’était-ce pas inévitable que tout cela aboutisse à un livre ?

Cette expérience, littéraire, elle, a une véritable saveur d’accomplissement car j’ai l’impression de consacrer l’aventure en la consignant là où elle avait toujours vocation à être : dans un livre, prête à être racontée au plus grand nombre.

Bien que j’aie passé du temps à berner mes élèves avec des missives imaginaires destinées à les faire voyager dans l’espace, dans le temps ou sous les mers, je promets au lecteur que tout ce qu’il lira ici s’est bien passé « pour de vrai » !

Marion Fellrath

Marion Fellrath est enseignante en école primaire depuis 2015, à Strasbourg puis dans le quartier parisien de Belleville, en réseaux d’éducation prioritaire (REP). Âgée de 34 ans, elle est doctorante et assistante de recherche à l’université de Genève.

L'ouvrage de Marion Fellrath, Quand la classe devient une aventure, paraîtra le 24 septembre en librairie.

Crédits photo : Marion Fellrath (Le Passeur Éditions)

Par Auteur invité

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