"C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur"

Julian parle de C’était ça ou mourir avec la gravité que le livre appelle, mais sans jamais le réduire à la seule tragédie. Le roman de Thélyson Orélien, publié chez Grasset et finaliste du prix du roman Fnac 2026, s’ouvre sur une scène qui donne immédiatement sa mesure : Jonas Dorléon rit pendant que sa maison brûle.

Jonas est professeur d’histoire-géographie en Haïti. Quand les gangs ravagent son quartier, il prend un sac et part. Pas pour recommencer ailleurs, pas encore. D’abord pour rester en vie. L’incendie, les tirs, le quartier qui s’effondre : bientôt, il ne reste plus qu’une solution, fuir. Commence alors un déplacement contraint qui le pousse de pays en pays, de frontière en frontière, jusqu’au Canada.

Julian nous en parle dans la dernière émission de Paroles de Libraires, à écouter ci-après :

Ce qui a le plus frappé Julian n’est pourtant pas seulement la brutalité du parcours. C’est l’humour qui l’accompagne. « Le rire, c’était une façon, pour lui, de vérifier qu’il était vivant », dit-il. La formule éclaire toute sa lecture. Jonas plaisante, ironise, conserve ce que Julian décrit comme un humour parfois cynique. Son rire n’efface pas la catastrophe ; il la rend même, par instants, plus difficile à regarder.

Car peut-on rire lorsque tout, autour de soi, devrait l’interdire ? Julian décrit précisément ce malaise. On a envie de suivre le personnage, de rire avec lui. Puis la réalité de ce qu’il traverse revient brutalement. « Quand on voit la situation, c’est pas rigolo », résume-t-il. L’humour ne rend donc pas nécessairement le récit plus supportable. Il peut, au contraire, rendre la violence plus sensible.

« Je suis encore vivant, je peux rire, je peux faire rire », formule encore Julian. Dans son analyse, le rire fonctionne moins comme une échappatoire que comme un signe vital. Lorsque Jonas cesse de rire, c’est justement lorsqu’il touche le fond. Tant que le rire subsiste, quelque chose tient encore. Une présence à soi, presque une pulsation.

Le périple est aussi fait de rencontres fugitives. Julian se souvient particulièrement d’une femme dont il a oublié le nom, ainsi que du pays dans lequel Jonas la croise. Un détail demeure pourtant : son odeur. Le personnage s’y attarde pendant plusieurs pages, au point que, raconte Julian, « on sent avec lui l’odeur de cette femme ». Rencontre minuscule à l’échelle du voyage, mais essentielle à cet instant : Jonas, qui ne se sent alors presque plus vivre, connaît un bref regain.

À mesure que les frontières se succèdent, une autre question se resserre : que reste-t-il de soi quand le pays, les papiers, les repères et jusqu’au nom deviennent instables ? Julian insiste sur le moment où Jonas ment à un douanier sur son identité. À ses yeux, quelque chose se brise. Le personnage a déjà abandonné, perdu ou vendu tant de choses au cours du voyage ; il doit désormais céder une part de ce qui le définit.

La dernière phrase du roman acquiert alors une force particulière : « Je m’appelle Jonas Dorléon. Je ne suis pas mort. » Pour Julian, cette affirmation ne signifie pas seulement que le personnage a survécu et atteint le Canada. Elle marque une reconquête. « Il vient de regagner son identité à la fin du livre », explique-t-il. Après avoir été déplacé, contrôlé et transformé en dossier, Jonas peut de nouveau prononcer son propre nom.

C’est aussi pour cette raison que Julian refuse de réserver le livre à une catégorie précise de lecteurs. À qui le conseiller ? « Tout le monde », répond-il spontanément. Il estime que le roman rend à la figure du migrant ce que les discours généraux lui retirent souvent : une histoire, une voix, un visage. « On n’essaye pas de nous faire pleurer », souligne-t-il. Selon lui, le récit ne cherche pas à fabriquer artificiellement l’émotion. Il raconte un parcours et laisse apparaître ce qu’il contient : l’humiliation, l’absurde, la peur, mais aussi le rire et les rencontres.

Cette lecture finit d’ailleurs par retourner la question vers celui qui tient le livre. Une fois arrivé au bout, Julian confie s’être demandé si, lui aussi, il « n’invisibilisait pas ces gens ». Le roman travaille précisément cette disparition des individus derrière un mot collectif. Jonas, lui, conserve un nom, un métier, une mémoire, des colères et une façon très particulière de rire.

Julian parle finalement d’un livre qui peut « un peu chambouler ». Sa dernière recommandation de libraire, elle, tranche soudain avec la gravité de l’échange : « Ne lisez pas la quatrième de couverture, c’est pas sexy. Lisez-le. »

La boutade dit peut-être l’essentiel. C’était ça ou mourir ne tient pas seulement dans son sujet. Ce n’est pas uniquement un roman de migration ou un récit de survie. C’est aussi l’histoire d’un homme qui essaie de ne pas disparaître en chemin — et qui, aussi longtemps qu’il le peut, continue de rire.

Crédits photo : Julian, Fnac Paris Gare de Lyon

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Par Inès Lefoulon

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