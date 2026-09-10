La Marche du monde : Lou Lubie imagine un monde où le code régit la société

Qil vit difficilement son adolescence, étrangère parmi les humains des Bordes, tout en dissimulant ses crises. Sa rencontre avec un avæ bouleverse ses certitudes : ses syncopes seraient des transes au cours desquelles elle peut accéder au « code du monde ». Après avoir découvert cette capacité, Qil fuit vers le Nord et rejoint la société des avæ, où elle est formée durant dix ans par un grand savant. Mais une question demeure : pourquoi elle ? Avec Eng, son seul ami, elle tente de comprendre son pouvoir et le rôle qui lui est destiné dans un univers régi par ce mystérieux code.

Une fantasy inspirée de l’univers informatique

Pour construire l’univers de La Marche du Monde, Lou Lubie s’est appuyée sur ses études dans le domaine du jeu vidéo ainsi que sur les échanges avec des codeurs expérimentés, afin de donner une logique et une cohérence au fonctionnement de ce monde. Le roman aborde également des questions telles que le métissage, la non-binarité et l’égalité entre les femmes et les hommes.

Scénariste, dessinatrice et romancière, Lou Lubie est notamment connue pour ses romans graphiques, parmi lesquels La Fille dans l’écran, Et à la fin, ils meurent, Racines — récompensé par le prix Franceinfo de la BD d’actualité et de reportage 2025 — et Saigneurs. Après deux romans d’humour et onze bandes dessinées, elle revient ici à ses premières amours : la fantasy.

Les éditions Scrineo nous en proposent un extrait en avant-première, à paraître le 01 octobre :

Par Lina Tinel-Sebie

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