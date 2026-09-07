Prix Les Inrockuptibles 2026 : des livres de la rentrée, mais pas seulement

Le Prix littéraire Les Inrockuptibles a dévoilé sa première sélection pour son édition 2026. 30 ouvrages restent en lice, répartis entre romans ou récits français, littérature étrangère et premiers romans. Laura Vazquez, lauréate en 2025 pour Les Forces (Sous-Sol), préside cette septième édition.
Le 07/09/2026 à 14:30 par Hocine Bouhadjera
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Publié le :
07/09/2026 à 14:30
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Créé en 2020, le Prix des Inrockuptibles est désormais organisé en plusieurs rendez-vous au fil de l'année : après les distinctions consacrées à la bande dessinée en juin, l'automne est réservé à la littérature. Une sélection resserrée sera dévoilée le 17 septembre, avant l'annonce des lauréats à la fin du mois d'octobre.
La sélection des romans ou récits français :
Louise Chennevière, Faire la peau (P.O.L)
Constance Debré, Protocoles (Flammarion)
Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)
Anne F. Garréta, DJ – Portrait de l’artiste en animale nocturne (Mercure de France)
Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)
Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)
Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-Sol)
Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)
Anne Plantagenet, En l’absence de corps (Julliard)
Éric Reinhardt, L’Imparfait (Stock)
Romans ou récits étrangers :
Eva Baltasar, Déclin et fascination (Verdier), traduit du catalan par Annie Bats
Lenka Elbe, Uranova (Aux Forges de Vulcain), traduit du tchèque par Eurydice Antolin
Siri Hustvedt, Ghost Stories (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Joly
Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
Katie Kitamura, L’Audition (Stock), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy
poupeh missaghi, Inventaire des disparus (Quidam), traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannicke Chupin
Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l’anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux
Ece Temelkuran, Une nation d’étrangers (Stock), traduit de l’anglais par Christel Gaillard-Paris
Kae Tempest, Toute une vie à chercher (L’Olivier), traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik
Ocean Vuong, L’Empereur de la joie (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Cohen
Premiers romans :
Amandine Agić, D’un pays qui n’existe plus (L’Olivier)
Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)
Douce Dibondo, Le Mouvement (Rivages)
Marouane Essadek, Mon corps donné pour vous (Notabilia)
Amélie Hamad, Les Quelqu’unes (Le Gospel)
Adèle Haenel, Viser juste (L’Arche)
Caroline Knecht, Ainsi la Cour décide (Catabase – La Découverte)
Jean-Philippe Louis, Les Fils du kapokier (Gallimard)
Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)
Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)
Aux dernières nouvelles, le jury réunit Nelly Kaprièlian, Emmanuel Hoog, Jean-Marc Lalanne, Carole Boinet, Sylvie Tanette, Gérard Lefort et Pauline Le Gall.
Laura Vazquez succède à la présidence du prix après avoir remporté, l'année dernière, la catégorie roman ou récit français avec Les Forces. En 2025, Séphora Pondi avait également été récompensée pour son premier roman Avale (Grasset). Le prix du roman étranger avait exceptionnellement été attribué ex aequo à Sigrid Nunez pour Les Vulnérables (Stock, trad. Mathilde Bach) et à Sheena Patel pour Je suis fan (Gallimard, trad. Marie Darrieussecq).
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
Paru le 20/08/2026
288 pages
P.O.L
21,00 €
Paru le 07/01/2026
144 pages
Flammarion
19,00 €
Paru le 21/08/2026
384 pages
Seuil
22,00 €
Paru le 05/03/2026
256 pages
Mercure de France
23,50 €
Paru le 04/09/2026
160 pages
Elyzad
19,50 €
Paru le 19/08/2026
237 pages
Actes Sud Editions
20,00 €
Paru le 20/08/2026
336 pages
Editions du sous-sol
21,50 €
Paru le 20/08/2026
320 pages
Editions Gallimard
21,50 €
Paru le 27/08/2026
359 pages
Julliard
22,50 €
Paru le 07/01/2026
272 pages
Stock
19,90 €
Paru le 27/08/2026
128 pages
Editions Verdier
19,50 €
Paru le 15/05/2026
445 pages
Aux Forges de Vulcain
23,00 €
Paru le 14/05/2026
432 pages
Editions Gallimard
24,00 €
Paru le 27/08/2026
313 pages
Editions Gallimard
23,00 €
Paru le 19/08/2026
208 pages
Stock
20,00 €
Paru le 04/09/2026
280 pages
Quidam Editeur
22,00 €
Paru le 21/08/2026
366 pages
Editions Métailié
23,00 €
Paru le 15/04/2026
350 pages
Stock
21,50 €
Paru le 21/08/2026
400 pages
Editions de l'Olivier
23,00 €
Paru le 19/03/2026
503 pages
Editions Gallimard
25,00 €
Paru le 21/08/2026
151 pages
Editions de l'Olivier
18,50 €
Paru le 26/08/2026
160 pages
Actes Sud Editions
16,00 €
Paru le 19/08/2026
253 pages
Rivages
19,00 €
Paru le 20/08/2026
360 pages
Les Editions Noir sur Blanc
22,90 €
Paru le 21/08/2026
200 pages
Le Gospel
19,00 €
Paru le 21/08/2026
144 pages
L'Arche Editions
17,00 €
Paru le 20/08/2026
208 pages
Catabase
19,50 €
Paru le 27/08/2026
210 pages
Editions Gallimard
20,00 €
Paru le 19/08/2026
160 pages
Flammarion
18,00 €
Paru le 05/03/2026
192 pages
Editions du sous-sol
20,00 €
Paru le 21/08/2025
294 pages
Editions du sous-sol
22,50 €
Paru le 27/08/2025
224 pages
Grasset & Fasquelle
20,00 €
Paru le 20/08/2025
272 pages
Stock
21,90 €
Paru le 03/04/2025
272 pages
Editions Gallimard
22,50 €
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