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Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Prix Les Inrockuptibles 2026 : des livres de la rentrée, mais pas seulement

Le Prix littéraire Les Inrockuptibles a dévoilé sa première sélection pour son édition 2026. 30 ouvrages restent en lice, répartis entre romans ou récits français, littérature étrangère et premiers romans. Laura Vazquez, lauréate en 2025 pour Les Forces (Sous-Sol), préside cette septième édition.

Le 07/09/2026 à 14:30 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

07/09/2026 à 14:30

Hocine Bouhadjera

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Créé en 2020, le Prix des Inrockuptibles est désormais organisé en plusieurs rendez-vous au fil de l'année : après les distinctions consacrées à la bande dessinée en juin, l'automne est réservé à la littérature. Une sélection resserrée sera dévoilée le 17 septembre, avant l'annonce des lauréats à la fin du mois d'octobre.

La sélection des romans ou récits français :

Louise Chennevière, Faire la peau (P.O.L)

Constance Debré, Protocoles (Flammarion)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)

Anne F. Garréta, DJ – Portrait de l’artiste en animale nocturne (Mercure de France)

Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-Sol)

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)

Anne Plantagenet, En l’absence de corps (Julliard)

Éric Reinhardt, L’Imparfait (Stock)

Romans ou récits étrangers :

Eva Baltasar, Déclin et fascination (Verdier), traduit du catalan par Annie Bats

Lenka Elbe, Uranova (Aux Forges de Vulcain), traduit du tchèque par Eurydice Antolin

Siri Hustvedt, Ghost Stories (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Joly

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L’Audition (Stock), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

poupeh missaghi, Inventaire des disparus (Quidam), traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannicke Chupin

Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l’anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux

Ece Temelkuran, Une nation d’étrangers (Stock), traduit de l’anglais par Christel Gaillard-Paris

Kae Tempest, Toute une vie à chercher (L’Olivier), traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik

Ocean Vuong, L’Empereur de la joie (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Cohen

Premiers romans :

Amandine Agić, D’un pays qui n’existe plus (L’Olivier)

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Douce Dibondo, Le Mouvement (Rivages)

Marouane Essadek, Mon corps donné pour vous (Notabilia)

Amélie Hamad, Les Quelqu’unes (Le Gospel)

Adèle Haenel, Viser juste (L’Arche)

Caroline Knecht, Ainsi la Cour décide (Catabase – La Découverte)

Jean-Philippe Louis, Les Fils du kapokier (Gallimard)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)

Aux dernières nouvelles, le jury réunit Nelly Kaprièlian, Emmanuel Hoog, Jean-Marc Lalanne, Carole Boinet, Sylvie Tanette, Gérard Lefort et Pauline Le Gall. 

Laura Vazquez succède à la présidence du prix après avoir remporté, l'année dernière, la catégorie roman ou récit français avec Les Forces. En 2025, Séphora Pondi avait également été récompensée pour son premier roman Avale (Grasset). Le prix du roman étranger avait exceptionnellement été attribué ex aequo à Sigrid Nunez pour Les Vulnérables (Stock, trad. Mathilde Bach) et à Sheena Patel pour Je suis fan (Gallimard, trad. Marie Darrieussecq). 

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Faire la peau

Louise Chennevière

Paru le 20/08/2026

288 pages

P.O.L

21,00 €

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Protocoles

Constance Debré

Paru le 07/01/2026

144 pages

Flammarion

19,00 €

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Darya & Dounya

Diaty Diallo

Paru le 21/08/2026

384 pages

Seuil

22,00 €

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DJ

Anne f. Garreta, Anne Françoise Garréta

Paru le 05/03/2026

256 pages

Mercure de France

23,50 €

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Septentrionale

Karim Kattan

Paru le 04/09/2026

160 pages

Elyzad

19,50 €

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Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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Le livre des souterrains

Clarke phoebe Hadjimarkos, Phoebe Hadjimarkos Clarke

Paru le 20/08/2026

336 pages

Editions du sous-sol

21,50 €

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La solitude des professeurs est infinie

Yannick Haenel

Paru le 20/08/2026

320 pages

Editions Gallimard

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En l'absence de corps

Anne Plantagenet

Paru le 27/08/2026

359 pages

Julliard

22,50 €

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L'imparfait

Eric Reinhardt

Paru le 07/01/2026

272 pages

Stock

19,90 €

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Déclin et fascination

Eva Baltasar trad. Annie Bats

Paru le 27/08/2026

128 pages

Editions Verdier

19,50 €

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Uranova

Lenka Elbe trad. Eurydice Antolin

Paru le 15/05/2026

445 pages

Aux Forges de Vulcain

23,00 €

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Baignade surveillée

Laura Kasischke trad. Céline Leroy

Paru le 27/08/2026

313 pages

Editions Gallimard

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L'audition

Katie Kitamura trad. Céline Leroy

Paru le 19/08/2026

208 pages

Stock

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Inventaire des disparus

Poupeh Missaghi trad. Yannicke Chupin

Paru le 04/09/2026

280 pages

Quidam Editeur

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Ici, maintenant

Tom Newlands trad. Marguerite Capelle, Anatole Pons-Reumaux

Paru le 21/08/2026

366 pages

Editions Métailié

23,00 €

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Une nation d'étrangers

Ece Temelkuran trad. Christel Gaillard-Paris

Paru le 15/04/2026

350 pages

Stock

21,50 €

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Toute une vie à chercher

Kae Tempest trad. Madeleine Nasalik

Paru le 21/08/2026

400 pages

Editions de l'Olivier

23,00 €

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L'empereur de la joie

Ocean Vuong trad. Hélène Cohen

Paru le 19/03/2026

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Editions Gallimard

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D'un pays qui n'existe plus

Amandine Agic

Paru le 21/08/2026

151 pages

Editions de l'Olivier

18,50 €

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Abdallah superstar

Iman Ahmed

Paru le 26/08/2026

160 pages

Actes Sud Editions

16,00 €

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Le Mouvement

Douce Dibondo

Paru le 19/08/2026

253 pages

Rivages

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Mon corps donné pour vous

Marouane Essadek

Paru le 20/08/2026

360 pages

Les Editions Noir sur Blanc

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Les quelqu'unes

Amelie Hamad

Paru le 21/08/2026

200 pages

Le Gospel

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Viser juste

Adèle Haenel, Gisèle Vienne

Paru le 21/08/2026

144 pages

L'Arche Editions

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Ainsi la Cour décide

Caroline Knecht

Paru le 20/08/2026

208 pages

Catabase

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Les fils du kapokier

Jean-Philippe Louis

Paru le 27/08/2026

210 pages

Editions Gallimard

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Tuer le vieux

Daria Marx

Paru le 19/08/2026

160 pages

Flammarion

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Voir venir

Lucile Novat

Paru le 05/03/2026

192 pages

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Les forces

Laura Vazquez

Paru le 21/08/2025

294 pages

Editions du sous-sol

22,50 €

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Avale

Séphora Pondi

Paru le 27/08/2025

224 pages

Grasset & Fasquelle

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Les vulnérables

Sigrid Nunez trad. Mathilde Bach

Paru le 20/08/2025

272 pages

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Je suis fan

Sheena Patel trad. Marie Darrieussecq

Paru le 03/04/2025

272 pages

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02/09/2026, 18:33

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Prix Décembre 2026 : 10 livres dans la première sélection

Le Prix Décembre a dévoilé sa première sélection pour l’édition 2026. Dix ouvrages restent en lice, avec notamment Aurélien Bellanger, Diaty Diallo, Anne Godard, Lucie Rico ou encore Thélyson Orélien. La deuxième liste sera annoncée le 6 octobre, avant la proclamation du lauréat le 27 octobre. 

02/09/2026, 18:00

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Prix Encre Marine 2026 : cinq livres en lice pour le prix littéraire de la Marine nationale

Le prix Encre Marine a dévoilé les cinq ouvrages retenus pour son édition 2026. Créée en 1991 par la préfecture maritime de la Méditerranée, cette récompense de la Marine nationale distingue chaque année un récit accordant une place centrale à la mer et au monde maritime, civil ou militaire.

02/09/2026, 17:51

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600 détenus vont lire et juger la première sélection du Goncourt 2026

La première sélection du prix Goncourt 2026 donne également le coup d’envoi de la cinquième édition du prix Goncourt des détenus. Les seize romans retenus par l’Académie Goncourt vont désormais circuler dans 45 établissements pénitentiaires, où près de 600 personnes détenues seront appelées à les lire, les discuter puis à désigner leur propre lauréat.

02/09/2026, 17:24

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“Bon, ça, c’est sérieux” : le manuscrit que Marion Mazauric ne voulait pas lire

Le 1er septembre, dans les locaux de La Banque Postale, Marie Colombe est venue recevoir le prix « Envoyé par La Poste » 2026 pour Le Bruit du melon qui explose (Au diable vauvert). Des mois plus tôt, son texte n’était encore qu’un manuscrit parmi d’autres, arrivé sans recommandation sur le bureau d’un éditeur. La soirée a raconté un premier roman presque refusé, puis lu, défendu et finalement célébré.

02/09/2026, 16:15

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16 romans dans la première sélection du Prix Goncourt

La saison des récompenses littéraires a déjà commencé depuis quelques semaines, mais le Prix Goncourt l'ouvre officiellement, en quelque sorte. L'Académie Goncourt, endeuillée par la disparition récente de Didier Decoin, a présenté sa première sélection, en 16 romans.

02/09/2026, 14:01

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Auvergne-Rhône-Alpes : les sélections du Prix littéraire des lycéens et apprentis

La 19e édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis en Auvergne-Rhône-Alpes dispose désormais de ses deux sélections, dans les catégories Romans et Bandes dessinées. Les noms des lauréats seront connus en mai 2027, après les tournées des auteurs dans les établissements participants.

02/09/2026, 13:29

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À Québec, Yahndawa' : ce que nous sommes devient le livre de toute une ville

Pour sa huitième édition, l’initiative Une ville, un livre de Québec distingue Yahndawa' : ce que nous sommes (Éditions Hannenorak), de l’autrice wendate Marie-Josée Bastien. C’est la première fois qu’une pièce de théâtre remporte cette reconnaissance, destinée à faire lire et discuter une même œuvre à l’échelle de la ville.

02/09/2026, 13:19

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Hugo Awards 2026 : Alix E. Harrow et Clair Obscur dans le palmarès

La World Science Fiction Convention, 84e édition, s'est déroulée du 27 au 31 août dernier à Anaheim, dans l'État de Californie. Comme d'habitude, elle a hébergé la cérémonie de remise des Hugo Awards. Pour cette année 2026, Alix E. Harrow remporte le prix du meilleur roman, quand John Scalzi a été honoré pour sa série de romans Old Man’s War (Le Vieil Homme et la Guerre, parus en France chez L'Atalante dans des traductions de Bernadette Emerich).

01/09/2026, 10:44

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7 finalistes pour le 2e Prix Pythéas du livre d’aventure et de voyage

Pour sa 2e édition, le Prix Pythéas a retenu sept ouvrages consacrés au voyage, à l’exploration et à l’aventure, de la diagonale du vide à l’Amazonie, en passant par les réserves du Muséum national d’Histoire naturelle, la Loire, l’Himalaya ou les Alpes valaisannes. Le lauréat sera dévoilé le jeudi 12 novembre 2026 à 18h, lors d’une cérémonie organisée au Musée Clemenceau, 8 rue Benjamin-Franklin, dans le 16e arrondissement de Paris.

31/08/2026, 12:03

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Prix Blù Jean-Marc Roberts 2026 : les 7 livres en lice

Pour sa dixième édition, le prix Blù Jean-Marc Roberts dévoile une sélection unique de sept ouvrages. Créé en 2017 pour distinguer une nouvelle voix de la littérature française et récompenser un deuxième ou troisième livre, le prix doté de 5000 euros sera remis le 7 octobre à Paris.

28/08/2026, 17:12

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Prix Talent Cultura 2026 : 4 premiers romans soumis au vote des lecteurs

Le Prix Talent Cultura revient pour une nouvelle édition avec quatre romans finalistes choisis par les clubs de lecture de l’enseigne. Après une première sélection menée par plus de 1000 lecteurs et libraires, le vote est désormais ouvert à tous jusqu’au 8 octobre. Le lauréat sera dévoilé le 14 octobre 2026.

28/08/2026, 12:52

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Abel Ferrara, Jean-Noël Orengo, Olivier Py… Le palmarès des Prix Transfuge 2026

Le magazine culturel Transfuge a dévoilé, jeudi 27 août, son palmarès de la rentrée littéraire 2026. 10 ouvrages sont distingués cette année, du roman français aux littératures étrangères, en passant par le polar, le cinéma, l’art et la scène. Jean-Noël Orengo décroche le prix du roman français avec La Rédemption, publié chez Grasset.

28/08/2026, 10:30

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Prix de la Vocation 2026 : les 11 jeunes écrivains en lice

Pour ses 50 ans, le Prix Littéraire de la Vocation a retenu onze auteurs et autrices. Créée en 1976 par la Fondation Marcel Bleustein-Blanchet de la Vocation, la récompense distingue de jeunes écrivains d’expression française de moins de 30 ans et leur attribue une dotation de 10.000 €. Le lauréat ou la lauréate 2026 sera dévoilé le 23 septembre à Paris.

27/08/2026, 15:34

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L'écrivain cubain Leonardo Padura lauréat du Prix Liber 2026

L'écrivain cubain Leonardo Padura a reçu le Prix Liber 2026 du meilleur auteur d'Amérique latine, dans le cadre de la foire internationale du livre d'Espagne, qui se déroulera du 29 septembre au 1er octobre prochain. Le principal intéressé s'est dit « extrêmement reconnaissant » en apprenant la nouvelle.

27/08/2026, 12:55

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5 titres finalistes pour le 25e Prix du Roman Fnac

Ils étaient 30, ils ne sont plus que 5 aujourd'hui : telle est l'impitoyable loi des prix littéraires de la rentrée. Le 25e Prix du Roman Fnac récompensera l'un des ouvrages de sa sélection finale, lequel bénéficiera d'une belle mise en avant. Verdict le 21 septembre.

27/08/2026, 08:52

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Les nouveaux Prix Strasbourg présentent leur premier palmarès

Quatre titres ont été récompensés, dans autant de catégories, à l'occasion de la première remise des Prix Strasbourg, fondés en 2026 par le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, le CIC, les Bibliothèques idéales et le groupe EBRA. La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 septembre 2026 à 18h, à Saint-Guillaume à Strasbourg, au moment du festival Bibliothèques idéales.

25/08/2026, 12:38

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Prix Roman News et Roman Graphique News : les sélections

Créé en 2011 par le Publicisdrugstore, le Prix du Roman News est accompagné, depuis 2022, d'une récompense sœur dédiée à la bande dessinée, le Prix du Roman Graphique News. Les sélections finales des deux distinctions, décernées en partenariat avec Les Échos Week-End, ont été arrêtées par les comités...

25/08/2026, 10:28

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