Prix Les Inrockuptibles 2026 : des livres de la rentrée, mais pas seulement

Créé en 2020, le Prix des Inrockuptibles est désormais organisé en plusieurs rendez-vous au fil de l'année : après les distinctions consacrées à la bande dessinée en juin, l'automne est réservé à la littérature. Une sélection resserrée sera dévoilée le 17 septembre, avant l'annonce des lauréats à la fin du mois d'octobre.

La sélection des romans ou récits français :

Louise Chennevière, Faire la peau (P.O.L)

Constance Debré, Protocoles (Flammarion)

Diaty Diallo, Darya & Dounya (Seuil)

Anne F. Garréta, DJ – Portrait de l’artiste en animale nocturne (Mercure de France)

Karim Kattan, Septentrionale (Elyzad)

Anne Godard, Nous aussi (Actes Sud)

Phœbe Hadjimarkos Clarke, Le Livre des souterrains (Sous-Sol)

Yannick Haenel, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard)

Anne Plantagenet, En l’absence de corps (Julliard)

Éric Reinhardt, L’Imparfait (Stock)

Romans ou récits étrangers :

Eva Baltasar, Déclin et fascination (Verdier), traduit du catalan par Annie Bats

Lenka Elbe, Uranova (Aux Forges de Vulcain), traduit du tchèque par Eurydice Antolin

Siri Hustvedt, Ghost Stories (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Joly

Laura Kasischke, Baignade surveillée (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

Katie Kitamura, L’Audition (Stock), traduit de l’anglais (États-Unis) par Céline Leroy

poupeh missaghi, Inventaire des disparus (Quidam), traduit de l’anglais (États-Unis) par Yannicke Chupin

Tom Newlands, Ici, maintenant (Métailié), traduit de l’anglais (Écosse) par Marguerite Capelle et Anatole Pons-Reumaux

Ece Temelkuran, Une nation d’étrangers (Stock), traduit de l’anglais par Christel Gaillard-Paris

Kae Tempest, Toute une vie à chercher (L’Olivier), traduit de l’anglais par Madeleine Nasalik

Ocean Vuong, L’Empereur de la joie (Gallimard), traduit de l’anglais (États-Unis) par Hélène Cohen

Premiers romans :

Amandine Agić, D’un pays qui n’existe plus (L’Olivier)

Iman Ahmed, Abdallah superstar (Actes Sud)

Douce Dibondo, Le Mouvement (Rivages)

Marouane Essadek, Mon corps donné pour vous (Notabilia)

Amélie Hamad, Les Quelqu’unes (Le Gospel)

Adèle Haenel, Viser juste (L’Arche)

Caroline Knecht, Ainsi la Cour décide (Catabase – La Découverte)

Jean-Philippe Louis, Les Fils du kapokier (Gallimard)

Daria Marx, Tuer le vieux (Flammarion)

Lucile Novat, Voir venir (Sous-Sol)

Aux dernières nouvelles, le jury réunit Nelly Kaprièlian, Emmanuel Hoog, Jean-Marc Lalanne, Carole Boinet, Sylvie Tanette, Gérard Lefort et Pauline Le Gall.

Laura Vazquez succède à la présidence du prix après avoir remporté, l'année dernière, la catégorie roman ou récit français avec Les Forces. En 2025, Séphora Pondi avait également été récompensée pour son premier roman Avale (Grasset). Le prix du roman étranger avait exceptionnellement été attribué ex aequo à Sigrid Nunez pour Les Vulnérables (Stock, trad. Mathilde Bach) et à Sheena Patel pour Je suis fan (Gallimard, trad. Marie Darrieussecq).

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com