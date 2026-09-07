Une grève des libraires, pour « faire souffler un vent nouveau sur la branche »

C'est un paradoxe qui frappe. Plutôt sensibles aux revendications sociales et autres critiques révolutionnaires — ce qui leur vaut une réputation de gauchistes patentés —, les libraires se mobilisent rarement à l'échelle de leur profession. « La configuration n'est pas celle d'une usine où l'on peut dire : “À telle heure, on débraye tous” », analyse Cédrick Hafner, secrétaire fédéral de la Fédération Commerce et Services de la CGT.

À l'inverse, les effectifs de la librairie sont éclatés, répartis entre des centaines de sociétés indépendantes les unes des autres, avec quelques grandes enseignes et chaines. Toutefois, « les libraires se connaissent souvent entre eux, ce qui permet de surmonter cet éclatement », poursuit le secrétaire fédéral. « La dynamique est bonne, avec un salariat très éduqué politiquement et un esprit militant qui fait plaisir. »

À la veille de ce rassemblement et de la reprise des négociations annuelles obligatoires (NAO) entre les syndicats de salariés et le Syndicat de la librairie française (SLF), la Fédération CGT Commerce et Services a relevé un premier pari, celui de fédérer plusieurs organisations de salariés. La branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires a ainsi relayé l'appel à la grève, assorti d'un texte qui s'arrête sur la délicate « situation économique et politique des travailleureuses du livre » en 2026.

« Nous essayons d'entrainer avec nous les autres organisations de salariés, si elles sont d’accord avec nos revendications et notre mode d’action », commente Cédrick Hafner. Ces dernières années, la CGT exprimait systématiquement son opposition aux accords sur les niveaux de salaires, cosignés par le SLF et la CFDT. Cette dernière a accusé un important recul de sa représentativité, passant d'une audience de 40,46 % en 2021 à 24,43 % aux élections professionnelles de 2025.

À l'inverse, la CGT a affirmé sa place de premier syndicat de la branche. « Le rapport de force a complètement changé », nous indique Gilles, membre de la branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires (14,70 %, troisième syndicat représentatif de la branche). Commencées le 6 juin, les négociations annuelles obligatoires ont d'ores et déjà été mouvementées, plusieurs organisations de salariés ayant quitté les discussions face à « l'indigence des propositions du SLF ».

Une convention collective « à faire progresser »

La question des salaires, qui restent particulièrement bas en librairie, avec des perspectives de progression faibles, reste centrale. « Il n'existe malheureusement pas d'observatoire qui permettrait d'obtenir des chiffres fiables sur le sujet », déplore Cédrick Hafner, et la fédération serait « curieuse de voir les flux d'argent qui s'organisent avant la publication du résultat final » des commerces. « Pour une petite structure, ce point peut être complexe », précise-t-il.

SUD Culture Solidaires indique « avoir bien conscience que les marges de manœuvre pour l'augmentation des salaires sont réduites, mais nous pensons qu'elles existent malgré tout ». Conserver des salaires minimums au niveau du Smic reste de toute façon « inenvisageable dans la situation actuelle », pour l'organisation salariale.

Parallèlement aux revendications adressées aux patrons des librairies, les syndicats souhaitent aussi ouvrir le débat sur les « problématiques qui touchent l'ensemble du secteur du livre, notamment sur le partage de la valeur ajoutée dans la chaine de commercialisation du livre », indique Cédrick Hafner. « On est d'accord sur le fait qu’il faut revoir l’ensemble de la chaine du livre », complète son camarade de SUD Culture Solidaires « en gardant à l'esprit que nos intérêts ne sont pas les mêmes que ceux des patrons ». Comprendre : le partage de la valeur doit s'appliquer aux travailleurs et travailleuses : « Quand les ventes de livres ont explosé au moment de la pandémie de Covid-19, les grilles de salaires n'ont pas connu la même évolution », rappelle-t-on.

Une réflexion que la branche Métiers du livre de SUD Culture Solidaires aborde dans son texte, et que le SLF lui-même a portée il y a quelques semaines, avec une proposition de taxe sur le chiffre d'affaires des « grands acteurs du livre » dont les contours restent flous. « Ce n'est pas une mauvaise idée de les faire contribuer », commente le secrétaire général, qui compare la concurrence des plateformes à celle des centres commerciaux subie par les commerces de proximité.

Les revendications ne s'arrêtent cependant pas aux rémunérations. « La convention collective est une de celles où les droits garantis aux salariés sont rares » signale Cédrick Hafner, pourtant familier du secteur de la grande distribution. « On fera tout pour la faire progresser », indique-t-il en citant les congés pour événements familiaux ou de deuil, ceux octroyés grâce à l'ancienneté dans l'entreprise, le congé proche aidant ou celui accordé au titre de la santé hormonale — les propositions de la CGT sont accessibles en fin d'article. SUD Culture Solidaires adhère aux demandes, y compris le versement d'un 13e mois.

Informer et mobiliser

Le rassemblement de ce mardi 8 septembre, au 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, dans le 14e arrondissement de Paris, aura sans doute une dimension modeste. « Toutes les personnes qui travaillent en librairie n'ont pas conscience de ces négociations, et une faible proportion est syndiquée, par ailleurs », concède-t-on du côté de SUD Culture Solidaires.

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« On veut que ce soit le début de l'organisation syndicale des salariés de la librairie, pour faire souffler un vent nouveau sur la branche », espère néanmoins Cédrick Hafner. La Fédération Commerce et Services de la CGT portera aussi une proposition visant la création de comités régionaux et départementaux, lesquels pourraient agir comme des équivalents du comité social et économique (CSE), absent des petites entreprises.

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Les métiers du livre s'efforcent par ailleurs de se fédérer, pour porter des propositions communes et répondre collectivement à des défis communs. L'Assemblée générale du livre, le 28 juin dernier, a constitué un exemple, reproduit le 22 septembre prochain et coorganisé par le Syndicat des Travailleur·euses Artistes-Auteur·ices (STAA cnt-so), le Syndicat des traducteurices de l'édition en France (STEF), le collectif En Chair et en Os, ainsi que SUD Culture Solidaires. Le rendez-vous est cette fois donné à la Bourse du travail de Paris, au 3, rue du Château d'eau (10e arrondissement de Paris).

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Par Antoine Oury

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