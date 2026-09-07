Familles et littérature se rencontrent au 3e Salon du Livre “Après l'école

La singularité de ce rendez-vous, placé sous la direction artistique de Matthias Vincenot, tient à son principe : réunir aux mêmes tables des auteurs destinés au grand public et des auteurs et illustrateurs jeunesse, pour faire du livre un lieu de rencontre entre les générations.

Cette troisième édition sera notamment marquée par la présence exceptionnelle de Marek Halter. Écrivain internationalement reconnu, auteur de très nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, il viendra à la rencontre des lecteurs à l’occasion de ce Salon.

À ses côtés, plusieurs personnalités bien connues du public participeront à cette édition : Paul Gasnier, chroniqueur sur Quotidien et auteur d'un premier roman remarqué, Tania de Montaigne, écrivaine et essayiste, Murielle Magellan, romancière, scénariste et réalisatrice, Mélanie Page, comédienne, Hervé Pouchol, journaliste, ou encore Philippe Risoli, animateur emblématique de la télévision française.

Le Salon accueillera également Julia Clavel, Christian Laurent, Loïse Lyonnet, David McNeil, Sofia Morgavi et Gilles Pialoux, offrant au public une grande diversité d'univers, de parcours et d'écritures.

Une large place à la littérature jeunesse

« Après l'école » fait également la part belle à celles et ceux qui écrivent et dessinent pour les plus jeunes. Seront présentes Virginie Aladjidi, Stéphanie Alastra, Muriel Bloch, Nelly Blumenthal, Véronique Cauchy, Chloé du Colombier, Fanny Joly, Adélina Lauruol, Anne-Claire Lévêque, Estelle Mialon, Tosca Noury, Elsa Oriol, Shakti Staal, Julie Safier-Guizard et Ségolène Valente.

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Parents, enfants, adolescents et lecteurs de tous âges pourront ainsi circuler librement d'un univers à l'autre, rencontrer les auteurs et illustrateurs, échanger avec eux et faire dédicacer leurs livres.

La librairie L’Embellie, partenaire de l'événement, accompagnera cette nouvelle édition.

Crédits photo : Mairie du 15e arrondissement et l'Association Poésie et Chanson Sorbonne

Par Dépêche

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