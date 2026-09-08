Petit éloge des métiers d’art : à l’heure des algorithmes, l'antidote à l’uniformisation

Et si, pour comprendre ce qui pourrait nous rester de profondément humain à l’ère des algorithmes, il fallait pousser la porte d’un atelier ? C’est l’invitation que formule Raphaëlle Le Baud dans Petit éloge des métiers d’art.

L’ouvrage se présente comme une plongée dans l’intimité des ateliers, à la rencontre des artisans et de leurs savoir-faire. Verriers, joailliers, souffleuses de verre, plumassiers, relieurs, brodeurs, couteliers, tapissiers : l’autrice y fait entendre une diversité de métiers où la maîtrise technique se conjugue à une relation particulière au temps, à la matière et au geste.

Naviguer à l’ère de la rareté grâce à l’intelligence artisanale

Cette formule résume l’un des fils directeurs du livre. Loin de réduire les métiers d’art à un patrimoine figé ou à une forme de nostalgie, Raphaëlle Le Baud les envisage comme une « stratégie d’avenir ». Dans un monde marqué par la standardisation, la production accélérée et désormais l’intelligence artificielle, ce qui est rare, concret et transmissible pourrait justement retrouver une valeur nouvelle.

Le propos s’attache ainsi au temps long. Observer, attendre, créer : les métiers d’art imposent un autre rythme que celui de l’immédiateté. Ils rappellent aussi que derrière un objet se trouvent une technique, des années d’apprentissage et une personne capable d’interpréter la matière.

Une réflexion sur la « rareté »

Cette notion de rareté est au cœur du parcours de Raphaëlle Le Baud. Entrepreneuse engagée dans les métiers d’art, elle a notamment relancé en 2010 la maison d’éventails Duvelleroy, fondée en 1827, puis créé en 2018 Les Métiers Rares, un laboratoire consacré à la rareté. Son travail vise à accompagner les entreprises et les territoires en s’appuyant sur le savoir-faire, le patrimoine et les talents humains.

Le livre s’inscrit ainsi dans une actualité où la question de la place du geste humain prend une dimension nouvelle. Face à des technologies capables de générer rapidement textes, images et objets, la lenteur, l’apprentissage et l’irremplaçable singularité d’un savoir-faire peuvent apparaître non comme des survivances du passé, mais comme des ressources pour l’avenir.

Les éditions Les Pérégrines nous proposent un extrait en avant-première, à paraître le 16 octobre 2026 :

Par Lina Tinel-Sebie

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