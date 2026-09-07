Dialogue poétique d'Alexandre Pouchkine à Joseph Brodsky : un essai amoureux de la poésie russe

Il manquait au catalogue de Jean-Marc Collet, une plume universitaire de renom pour compléter sa collection, mission accomplie avec la parution de Dialogue poétique d’Alexandre Pouchkine à Joseph Brodsky par Caroline Bérenger, maître de conférences à l’Université de Caen, autrice et coautrice de nombreux ouvrages et recherches sur la poésie russe et spécialiste de Marina Tsvetaeva.

Dans cet essai, elle présente les trois âges d’or de la poésie russe avant d’en disséquer les mécanismes. En s’appuyant sur la biographie des poètes, l’histoire du pays et des courants littéraires de l’époque, argumentée par des versifications, elle propose un ouvrage de référence sur les principaux acteurs de la littérature russe qui ont traversé les époques.

Outil pédagogique précis, riche et documenté, cet essai s’adresse aussi bien aux étudiants qu’aux amateurs et amoureux de la langue de Pouchkine.

Splendeur du pays, mélancolie slave, poème politique, romantisme, vision introspective ou mystique, la poésie russe offre une grande diversité avec une idée forte que l’âme russe est éternelle et que toutes tentatives esthétiques ramènent inexorablement à l’essence de cette âme, une spiritualité profondément humaine.

Le travail de Caroline Bérenger est une recherche de la généalogie du texte, ses modifications, ses doutes et sa finition. Elle analyse les rythmes, les structures, les constructions, la géométrie des poèmes, les liens avec la phonétique des mots, un véritable travail de fond pour rendre accessible la poésie russe de Pouchkine à Brodsky en passant par Lermontov, Joukovski, Tsvetaeva ou Tiouttchev.

Elle fait renaître avec passion tous ces poètes disparus pour qui, comme l’a écrit Joukovski dans La jeune muse était fidèle : « Vivre était vivre en poésie ».

Par Christian Dorsan

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